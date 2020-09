Leipzig

„Was passiert hier?“ Irgendwann um den 10. August herum bemerkt die Galeristin Esther Niebel, dass sich etwas tut bei einem der Kunstwerke in der aktuellen Ausstellung. Bis zum 19. September zeigt die Galerie The Grass Is Greener in der Spinnerei Kunst von Elena Kozlova. Eines ihrer Bilder ist offenbar noch nicht fertig gewesen. Eine anmutig schwebende, mystisch aus dem Unbestimmten herausgeahnte Jesus-Figur ist in Bewegung geraten. Die Aura um den Gekreuzigten fließt, rechts und links von den Füßen des Gekreuzigten haben sich zwei Farbströme gebildet, die erst nach einigen Tagen zum Stehen gekommen sind.

Ein Bild malt sich selbst weiter

Ein Wunder, ein Wunder? Zu den Arbeiten von Elena Kozlova, die an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst studierte, bis 2012 Meisterschülerin bei Annette Schröter war, würde es passen. Die 1973 in Russland geborene Künstlerin jedenfalls freut sich, dass sich ihr Bild ohne eigens Zutun weitergemalt hat. Sie interessiert sich für den Glauben als Jahrhunderte und Zeitmoden überdauerndes Phänomen. „Als ich die Veränderung an dem Bild realisiert habe, war das keine Überraschung für mich. Es hat mich freudig erregt, und ich hatte auch nicht das Gefühl, handeln zu müssen“, sagt sie. Das Gefühl der Demut dem Werk und seiner Autonomie gegenüber stehe bei ihr immer im Vordergrund.

Die Augusthitze ...

Einige Jahrhunderte früher hätte man an Ort und Stelle vielleicht eine Wallfahrtskapelle errichtet. Heute und hier, wo Gott für viele nur noch als Teilchen durch Beschleuniger geistert, sind Tränen in einer Jesusdarstellung noch ehe der Hahn kräht dreimal enträtselt. Für Kozlova wiederum verbinden sich rationale Erklärung und symbolischer Gehalt: „Das Bild hat sich durch die Hitze verselbstständigt, und es haben sich nun Tränen gebildet, die sich nach unten bewegen.“ In der Tat sei es die Augusthitze gewesen, die den noch nicht ganz durchgetrockneten Firnis wieder verflüssigt hat, meint Galeristin Niebel.

Fließende Aura: Elena Kozlovas Jesus-Darstellung bei The Grass Is Greener in der Spinnerei. Quelle: André Kempner

Eine weitere unbeabsichtigte Pointe wurde durch den Titel gesetzt, den das Bild erst kurz vor Ausstellungsbeginn bekam: „Feuer“. Das Werk sei übrigens bereits verkauft, und zwar vor der Transformation, so Esther Niebel. Und dem Käufer habe es nachher noch besser gefallen als zuvor.

Ohne Ironie zum Religiösen

Mit „Anmutung“ ist die gesamte Schau überschrieben, für Esther Niebel ist vor allem der darin enthaltende „Mut“ wichtig. Den habe die Künstlerin, weil sie sich in ihren Arbeiten fast völlig ohne Ironie dem Geistigen und Religiösen annähere. Auch dem Betrachter fehlten die üblichen Halteseile und doppelten Böden.

Jesus taucht in mehrerem der Arbeiten auf. Drei Jahre hat Kozlova an einem 200 mal 145 Zentimeter großen Bild gearbeitet, in dem schemenhaft eine Figur wie aus einer anderen Sphäre herüberzutreten scheint. Aus Firnis und Ölfarbe hat sie tausende wassertropfenartige Wölbungen auf das Bild gebracht. Die ganze Oberfläche wirkt wie ein Spiegel, was den Betrachter zum Teil des Bildes werden lässt.

Farbschüttungen und Nordlicht

Wie eine Forscherin sucht Kozlova für jedes Thema eigene Lösungen. Das braucht Zeit. Ihre dem Nordlicht nachspürenden Arbeiten verdanken ihre Effekte Farbschüttungen auf Leinwand. Die Flecken, die auf Telefonbuchseiten entstanden sind, mit denen sie Druckplatten abgewischt hat, vervollständigt sie zu einer mal skurrilen, mal romantischen und mal schauerlichen aus rund 30 Einzelbildern bestehenden Porträtgalerie.

Einen ironischen Bruch hat Kozlova dann doch in die Ausstellung eingebaut. Auf einem Podest vor einer der Jesusdarstellungen liegen zehn große Pinsel. Statt Borsten hat sie echtes Frauenhaar verarbeitet. Künstler- und Geniekult sowie Reliquiensammelei sollen hier wohl dezent auf die Schippe genommen werden. Und damit vielleicht ein bisschen auch die Sehnsucht nach kleinen Wundern in Öl.

Blick in die Ausstellung „Anmutung“ von Elena Kozlova in der Galerie The Grass is Greener in Leipzig. Quelle: André Kempner

Info: Elena Kozlova: Anmutung; bis 19. September in der Galerie The Grass Is Greener (Spinnereistraße 7), Di–Fr 13–18, Sa 11–18 Uhr.

Von Jürgen Kleindienst