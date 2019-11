„Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ auf dem Leuschnerplatz

Leipzig

„Für mich“, sagt Uwe Hansmann, Geschäftsführer der Produktionsfirma UHPR, „ist dieses Gastspiel die größte und interessanteste Herausforderung in diesem Jahr.“ UHPR sitzt in Schildow, macht ziemlich erfolgreich in PR und Musical, und „dieses Gastspiel“, das ist Christian Bergs und Konstantin Weckers Ende-Musical „ Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ im weltgrößten Spiegelzelt auf dem Leuschnerplatz.

Traumhaft schönes Zelt

Das steht da natürlich nicht für Jim Knopfs Abenteuer, sondern für die ganz andere Gans, die sich in diesem Jahr mit „ Paris, Cancan und La Bohème“ beschäftigt. Peter Matzke, als Geschäftsführer des Krystallpalast-Varietés Veranstalter von Gans und Musical: „Ich habe mir schon seit langem gedacht: Dieses traumhaft schöne Zelt wird nur vier Stunden am Tag genutzt, steht aber – und kostet – auch die restliche Zeit. Und weil ich sicher bin, dass auch Kinder begeistert sein werden von diesem Raum, ist ein Kinder-Musical genau das richtige.“ In Hannover stieß er auf den UHPR-Jim-Knopf, man war sich schnell handelseinig. Und so gastiert das Musical nun vom 14. bis zum 29. Dezember im Spiegelzelt.

Zentrale Bühne statt Guckkasten

Hansmann: „Ein Raum mit Wow-Effekt“ – aber völlig anders als die Bühnen, auf denen Jim Knopf und Lukas normalerweise auf Emma ihre Runden drehen. Eine zentrale Bühne in einer Art Arena bedarf im vergleich zum üblichen Guckkasten einiger Adaptionen. „Aber unser RegisseurJulian Wejwar“, sagt Hansmann, „war vom ersten Blick an begeistert vom Zelt und den Möglichkeiten, die es ihm und den sechs Darstellerinnen und Darstellern bietet“.

Michael Ende und die ganz andere Gans

Dennoch sind die Schwierigkeiten groß. Denn natürlich darf Michael Ende der ganz anderen Gans nicht in die Quere kommen. Matzke: „Wenn alles gut geht – und ich bin sicher, dass alles gut geht, dann bekommen unsere Abendkünstler gar nichts davon mit, dass das Zelt bereits am Vormittag bespielt wurde, wenn sie am Nachmittag herkommen, um sich aufzuwärmen.“

14. bis 29. Dezember: Kindermusical „ Jim Knopf“ im Spiegelzelt. Kartenund Karten (14 bis 21 Euro, Familien-Tickets 48 und 60 Euro, Schul- und Kindergartenvorstellungen 9,80) und Infos: www.gansganzanders.de/kindermusical/jim-knopf

Von kfm