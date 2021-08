Joachim Brohm geht nach 28 Jahren: „Die HGB muss Speerspitze eines Wandels sein“

Leipzig

Joachim Brohm, Professor für Fotografie, verlässt nach 28 Jahren die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig (HGB). Im Interview spricht er über die wilden 90er, alte und neue Herausforderungen, seine Zeit als Rektor, den heftigen Streit um die Rauch-Nachfolge 2009 und die Fotografie in Leipzig.

Sie wurden vor einigen Wochen verabschiedet. Werden Sie weiter Kontakt zur Hochschule halten, oder machen Sie einen radikalen Schnitt?

Ich betreue jetzt noch einige Diplome und Meisterschülerabschlüsse, danach werde ich sicher weiterhin in gutem Austausch mit einigen Kolleginnen und Kollegen sowie ehemaligen Studierenden stehen.

Bleiben Sie in Leipzig?

Seit mehr als 20 Jahren lebe ich jetzt hier, sollte mir demnächst etwas Besseres einfallen würde mich das selbst wundern.

Gibt es etwas, worauf Sie sich besonders freuen, wofür Sie gewonnene Freiheiten nutzen wollen?

In einigen Jahrzehnten künstlerischer Tätigkeit sammelt sich vieles im Archiv und Lager, da wird es jetzt Zeit, aufzuarbeiten und Dinge in Angriff zu nehmen, die man schon länger vor sich hergeschoben hat. Ich fürchte, dass es da mehr zu erforschen gibt als ich zunächst dachte.

Woran arbeiten Sie gerade?

Vorrangig bereite ich ein neues Künstlerbuch mit aktuellen Arbeiten vor, welches nächstes Jahr erscheinen wird. Außerdem habe ich mir vorgenommen, eine neue Arbeit in Leipzig zu entwickeln.

Springen wir zurück an Ihre Anfangszeit in Leipzig – 1993: Wie sah es in der Hochschule aus, wie wurden die Räume genutzt, wie war das Zusammensein mit Lehrenden, mit Studenten?

Auf dem Dach der HGB wuchsen stämmige Birken, viele Räume wurden multifunktional zur Übernachtung genutzt, im Keller gab es Duschen, eine Ballettschule befand sich auch im Haus, das Miteinander der Kolleginnen und Kollegen aus Ost und West war immer wieder spannend und fordernd gleichermaßen. Die noch vergleichsweise wenigen Studierenden waren toll und machten Ausstellungen in unterirdischen Katakomben, mit einigen stehe ich bis heute in Kontakt. Die 90er in Leipzig waren eine wilde und besondere Zeit – institutionell mit großen Herausforderungen, man konnte trotz bester Vorsätze auch nicht alles richtig machen, ich habe damals sehr viel gelernt.

Diplomprüfung Fotografie 1994/95 an der HGB. V.l.n.r.: Joachim Brohm, sitzend Frank Mädler, rechts Evelyn Richter. Quelle: Helfried Strauß

Wie wichtig war Ihnen das Zusammenspiel von Lehre und eigener künstlerischer Arbeit, haben Sie von Ihren Studenten lernen können?

Seit meiner Studienzeit an der Folkwangschule in Essen und in Columbus/Ohio habe ich kontinuierlich unterrichtet an diversen Hochschulen und Institutionen im In- und Ausland, insofern war die künstlerische Lehre stets ein fester Bestandteil meiner Arbeitspraxis. Die Diskussion und Auseinandersetzung mit den Studierenden war für mich immer bereichernd und tatsächlich manchmal auch Inspiration für eigene Arbeiten. Lehre und Praxis ist eine wunderbare Kombination, finde ich.

Sie waren von 2003 bis 2011 Rektor der HGB. Überregional wahrgenommen wurde 2009 die in der Hochschule umstrittene Regelung der Nachfolge Neo Rauchs als Professor für Malerei. Damals wurde der Maler Heribert C. Ottersbach gegen erhebliche Widerstände berufen. Wie denken Sie daran zurück? Sind noch Gräben offen?

Personalentscheidungen an Hochschulen sind immer komplex, manchmal schwierig und gefallen auch nie jedem. Diese Erfahrung hat mein achtjähriges Rektorat stets begleitet. Deshalb gibt es geregelte Verfahren mit externen Gutachterinnen und Gutachtern, und ich denke, es hat sich längst gezeigt, dass die damaligen Entscheidungen richtig waren, auch wenn sie zunächst diskussionsreich begleitet wurden. Jede Zeit hat da mit ihren jeweiligen Akteurinnen und Akteuren auch eine eigene Dynamik, offene Gräben sehe ich jedenfalls nicht mehr.

In Ihre Amtszeit fielen auch die so genannten Bologna-Reformen – unter anderem mit der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen. Warum war es so wichtig, deren Umsetzung für die HGB zu verhindern?

Weil die Struktur der Lehre an der HGB mit ihren Spezifika und Werkstätten, ihren Qualitätsstandards nicht dafür ausgelegt ist, bereits nach drei Jahren einen qualifizierenden Abschluss zu produzieren. Hier haben wir uns mit voller Überzeugung stur gestellt, und aus heutiger Sicht gibt es keinen Zweifel, dass dies das einzig Richtige war.

Wie groß war damals der Druck, diese Reformen umzusetzen?

Der allgemeine politische Druck war groß, widerständiges Handeln und Überzeugungsvermögen waren gefragt. Die Einführung des postgradualen Studiengangs „Kulturen des Kuratorischen“ mit einem M.A.-Abschluss hat uns in diesem Prozess Anerkennung verschafft und sicherlich in der politischen Akzeptanz unserer Position geholfen. Auch die Sorge um mangelnde Internationalität hat sich verflüchtigt: Heute kommen Studierende gerade deshalb zu uns, weil es noch fünfjährige Diplomstudiengänge gibt, die in der Regel als gleichwertig mit einem M.A. anerkannt werden.

Wo steht die HGB heute – im Vergleich zu Ihren Anfängen hier?

Die Herausforderungen sind heute andere, in ihrer Größenordnung aber ähnlich dramatisch wie damals: Corona, Klimawandel und #MeToo stellen die Curricula wie auch die Handelnden an der Kunsthochschule unter die Erwartung notwendiger Veränderungen. Der Kunstbetrieb ist nach Corona nicht mehr derselbe. Inhalte, Arbeitsweisen und künstlerische Praxen verändern sich, in der Gesellschaft arbeitet es mehr denn je. Hier muss eine Kunsthochschule mit all ihren Möglichkeiten zugleich Spiegel und Versuchslabor, ja sogar Speerspitze eines Wandels sein. Die HGB hätte dafür Potenziale: Viele Kolleginnen und Kollegen aus meiner Generation verabschieden sich gerade oder in naher Zukunft in den Ruhestand, damit gibt es neue Spielräume für fachliche und personelle Reformen. Ich wünsche der Hochschule, dass sie bei aller Tradition experimentierfreudig sein kann und den dezidierten Willen hat, Zukunft zu gestalten.

Wie sehen Sie das Verhältnis der Stadt zur Fotografie – sowohl im Umgang mit der eigenen Tradition als auch gegenwärtig. Ist Leipzig hier noch zu provinziell?

Gar nicht, finde ich: Die Fotografie ist bei den Institutionen angekommen als das zeitgenössische Medium schlechthin in seinen multiplen Erscheinungsformen, wie auch als historisches Medium. Mit dem f/stop Festival und den vielfältigen Galerieausstellungen werden darüber hinaus wichtige aktuelle Impulse gesetzt. Außerdem wird in Leipzig hervorragend publiziert. Ich finde es weiterhin bemerkenswert, dass eine ganze Reihe Leipziger Fotografie-Absolventinnen und -Absolventen inzwischen im nationalen und internationalen Kunstbetrieb wie auch in der akademischen Lehre und Vermittlung in herausragenden Positionen angekommen und geschätzt sind. In diesem Licht betrachtet fehlt es der Stadt vielleicht noch etwas an Bewusstsein. Wie könnte man sonst erklären, dass sie im Wettbewerb um die Gründung eines nationalen Fotografie-Zentrum nicht längst bei Frau Grütters in Berlin den Hut in den Ring geworfen hat und diese Chance den nordrhein-westfälischen Städten überlässt?

Zur Person: Joachim Brohm Der Fotokünstler Joachim Brohm wurde 1955 im nordrhein-westfäischen Dülken geboren. Er studierte von 1977 bis 1983 Visuelle Kommunikation an der Folkwangschule in Essen. Nach seinem Diplom 1983 ging Brohm für ein Jahr an die Ohio State University. Ab 1984 arbeitete es als freier Fotograf, darüber hinaus als Lehrbeauftragter für Fotografie unter anderem an den Fachhochschulen Bielefeld und Dortmund und an weiteren Orten im In- und Ausland. Brohm kreiert Bild-Archive, die sich dem strukturellen Wandel unserer zivilisatorischen Randgebiete über längere Zeiträume hinweg widmen. Seine Bilder wirken sachlich, distanziert, fast beiläufig. Für das Projekt „Areal“ kehrte er von 1992–2002 immer wieder zu dem ehemaligen Industriegebiet im Norden Münchens zurück, um dessen Umgestaltung fotografisch zu begleiten. 1993 wurde Brohm zum Professor für künstlerische Fotografie an die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig berufen. Von 2003–2011 war er ihr Rektor.

Von Jürgen Kleindienst