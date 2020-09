Leipzig

Wer bereits Nachwuchs hat, kennt das aus eigenem Erleben: „Planung, Kiellegung, Stapellauf und Betrieb eines Kindes“ – die wesentlichen Inhalte von Jochen Malmsheimers Gastspiel „Halt mal, Schatz“ am Donnerstag und Freitag im bestens besuchten Academixer-Keller. Wem die gelebte Anschauung fehlt, der oder die mag es bereits kennen aus Malmsheimers bereits 2002 erschienenem Buch gleichen Namens. Sie sind also hornalt, die Texte, die der 59-Jährige da vorträgt vor einer Kulisse, in der Glucksen und Prusten, Kichern und Auflachen wellenförmig ineinander übergehen.

Großvaterschaft als Möglichkeit

Doch haben die 18 Jahre den beherzt zugespitzten Alltags-Beobachtungen nicht geschadet. Die Segnungen der Elternschaft, sie haben sich nicht grundsätzlich verändert seither. Und der seinerzeit recht frische Vater Malmsheimer ist, obschon Großvaterschaft als Möglichkeit bereits unternehmungslustig ums Eck lugt, so gut erhalten, dass auch die Glaubwürdigkeit des Vortragenden nicht unter der Distanz leidet.

Ohnehin ist das Vergnügen beim Lesen der liebenswerten und lebensweisen Prosa des Jochen Malmsheimer zwar bereits erheblich. Es wächst indes ins nachgerade Monumentale, trägt der Autor selbst mit seinem sangeskundig gestützten Bariton sie vor. Offenkundig hat er selbst die Corona-Zwangspause genutzt, um das eigene Jugendwerk neu zu vermessen. Und was er da vorfand, erregte sein Wohlgefallen. Folglich amüsiert sich nun der Urheber wie Bolle bei seinen eigenen Exkursen in die Unbilden von Geburtsvorbereitung und Namensfindung, Niederkunft und frühkindlicher Verdauung, Waldörflern und den ersten Camping-Urlaub mit den Lieben – im stadtteilgroßen historischen Familienzelt.

Dada und Donnerwort

Jochen Malmsheimer ist ein grandioser Vorleser. Seine Stimme zurrt er souverän im Niemandsland zwischen Eulenspiegel und Elias fest und lässt ihr in den Extremen dennoch Auslauf. Dramatische Verdichtung im Donnerwort gönnt er sich ebenso wie gelegentliche Ausflüge ins alberne und Dada-Fach. Und so entsteht da am Lesetisch im Mixer-Keller aus den üppig wuchernden Texten auf den Spuren Heines und Hüschs ein Gesamtkunstwerk von elementarer Verführungskraft.

Es sind dies die ersten Auftritte Jochen Malmsheimers seit dem Corona-Lockdown, sie zeigen, dass seine Sehnsucht nach der Bühne so groß ist wie die des zum Amüsement wild entschlossenen Publikums nach ihm. Drum sollte er alsbald wiederkommen – gern auch wieder mit Hornaltem.

Von Peter Korfmacher