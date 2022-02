Halberstadt

Das kleine gis heißt eigentlich so, weil der Ton klingt, wie er klingt, und nicht eine Oktave tiefer so wie das große Gis, und auch nicht höher so wie das eingestrichene gis. Aber dieses gis ist wirklich noch klein. Seit gerade einmal 17 Monaten ertönt es in der St.-Burchardi-Kirche in Halberstadt. „Ein relativ kurzer Ton“, sagt Rainer O. Neugebauer mit einer Spur von Bedauern, bevor er das Zeichen gibt, das das kleine gis zum Verstummen bringt: In dem Stück, um das sich hier alles dreht, wird es so schnell nicht wieder gebraucht.

Das Stück heißt „ORGAN²/ASLAP“. Der Titel bezieht sich auf die Spielanweisung „as slow as possi­ble“ – so langsam wie möglich –, die Komponist John Cage seinem 1987 entstandenen Klavierwerk vorangestellt hat. In Halberstadt, wo eine Aufführung von „ORGAN²/ASLAP“ seit 2001 läuft, hat man sich für ein sehr langsames Tempo entschieden: Erst 2640, 639 Jahre nach seinem Beginn, soll das transepochale Konzert ein Ende finden. Die 17 Monate des kleinen gis sind angesichts dieser Dimension kaum mehr als ein Augenblick.

Eine Million Euro Spenden

Schlange stehen für John Cage: Besucher warten vor der Kirche auf den Klangwechsel. Quelle: Stefan Arndt

Derzeit ist allerdings zu befürchten, dass bald gar keine Töne mehr erklingen, denn bei dem spektakulären Projekt wird das Geld knapp. „Möglicherweise war das einer der letzten Klangwechsel“, sagt Neugebauer, der Kuratoriumsvorsitzender der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt ist. Die Stiftung verfügt über ein Kapital von 25 000 Euro – bei Weitem nicht genug, um den Betrieb mit Zinserlösen zu sichern. Trotzdem läuft die überwiegend privat finanzierte Kunstaktion seit mehr als 20 Jahren.

Die Stadt hat die imposanten historischen Gebäude damals kostenfrei zur Verfügung gestellt, das Land hilft zuweilen bei besonderen Veranstaltungen, aber den Löwenanteil der Kosten für Ausstattung, Unterhalt und laufenden Betrieb des ­Cage-Projektes hat das Stiftungsteam als Spenden eingeworben oder gleich selbst finanziert. Gut eine Million Euro wurde so seit Beginn aufgebracht, doch damit scheint nun ein Ende erreicht zu sein. „Wer uns unterstützen wollte, hat das inzwischen wohl auch getan“, sagt Neugebauer.

Verschärft wird die finanzielle Notlage durch ein weiteres Pro­blem: Die ehrenamtlichen Akteure kommen immer häufiger an ihre Grenzen. Der organisatorische Aufwand wächst mit dem Erfolg des Projektes – und viele der Cage-Enthusiasten sind nicht mehr ganz jung. Neugebauer selbst geht auf die 70 zu. „So geht das nicht weiter“, sagt er. Seit Jahren fordert die Stiftung institutionelle Unterstützung, um den alltäglichen Betrieb sicherzustellen und zwei halbe Stellen für Verwaltung und künstlerische Leitung zu finanzieren. Jährlich seien dafür 150 000 Euro nötig.

Wertschätzung gesucht

Doch obwohl das Projekt weltweit einmalig ist und regelmäßig auch internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht, die man in Sachsen-Anhalt so sonst nicht gewohnt ist, bleibt Hilfe wohl aus. CDU-Politiker Daniel Szarata, als Halberstädter Oberbürgermeister selbst Mitglied im Stiftungskuratorium, verweist fast flehentlich auf die „Landes- und Bundesebene“, die durch eine Förderung „das internationale Renommee des Kunstprojektes anerkennen und wertschätzen würde“.

John Cage Quelle: Archiv

Doch zumindest in der Landesregierung denkt man nicht daran. „Pläne für eine institutionelle Förderung gibt es nicht“, lässt CDU-Kulturminister Rainer Robra, ein gebürtiger Niedersachse, auf Anfrage bündig mitteilen. Natürlich könne ein auf Jahrhunderte angelegtes Projekt kaum sicher bis zum Ende ausfinanziert sein, erläutert der Minister und fügt spitz hinzu: „Allerdings sollte bei einem derart lang angelegten Projektzeitraum nicht schon nach knapp 20 Jahren (nur 3 Prozent der Gesamtdauer) das Geld ausgehen.“

AfD gegen Neue Musik

Eine Stoppuhr für Jahrhunderte: Ausschnitt ausder Partitur von John Cages „ORGAN2/ASLAP“. Quelle: Stefan Arndt

Überraschend sind solche in Sache und Ton für die Stiftung unerfreulichen Antworten nicht. Erst im vergangenen Jahr hat Robras Ministerium dem landesweiten „Impuls“-Festival für Neue Musik die Unterstützung entzogen. Davor hatte die AfD, die im Landtag mit 20,8 Prozent als zweitstärkste Kraft hinter der CDU vertreten ist, lautstark Stimmung gegen das Festival gemacht. Ein stilles, schräges Projekt wie das der Cage-Stiftung kann in Sachsen-Anhalt derzeit kaum mit politischer Rückendeckung rechnen.

In Halberstadt versucht man also zwangsläufig, sich wie bisher selbst weiterzuhelfen. Gerade hat man eine Kunstedition aufgelegt, deren Verkauf die Kasse wieder etwas füllen soll. „Am liebsten wäre uns ein Millionär, der uns 15 Millionen Euro schenkt“, sagt Neugebauer. Solange das nicht passiert, denkt er sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen neue Finanzierungsquellen aus. Als Nächstes wollen sie vielleicht schon einmal Tickets für das Abschlusskonzert verkaufen. Natürlich nicht für das, das bei einem möglichen vorzeitigen Abbruch der Aufführung fällig wäre. Sondern für das richtige im Jahr 2640 .

Von Stefan Arndt