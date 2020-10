Leipzig

30 Jahre Deutsche Einheit sind auch 30 Jahre Lachmesse. Zu der es seit wiederum auch schon sieben Jahren den Kupferpfennig-Wettbewerb gibt. Am Mittwoch fand der beliebte und von Christoph Walther und Anke Geißler souverän launig moderierte Nachwuchs-Grand-Prix wie gehabt im (natürlich nach Hygiene-Vorschriften) ausverkauften Academixer-Keller statt.

Beim „Kupferpfennig“ geht es bekanntermaßen weder um große Namen noch ums ganz große Geld. Drei noch weitgehend unbekannte Talente buhlen mit einer Kostprobe ihres Könnens um die Gunst des Publikums. Das kürt mittels Kupferpfennig-Abstimmung den Gewinner. 100 000 Cent winken als Preis und mit diesem – weit wichtiger – das symbolträchtige Versprechen, sich bald den Aufstieg aus der Nachwuchsliga erspielen zu können.

Anzeige

Wenig Bis und keine Galle

Im aktuellen Durchlauf begaben sich dafür die Niederbayerin Andrea Limmer, der Hesse Sven Garrecht und der Thüringer Jonas Greiner auf die Bühne. Dass Letzterer als Gewinner aus dem Wettstreit hervorging, ist dabei zum einen völlig gerechtfertigt – und muss man zum anderen nicht überbewerten. Denn auch mit Blick auf 30 Jahre Lachmesse lässt sich, will man diesen Kupferpfennig zum Maßstab nehmen, sagen: Unterm Strich findet der deutsche Humor mehr und mehr zur Einheit. Hier wie dort eher wenig Biss und schon gar keine Galle. Stattdessen milde Ironie und Herzigkeit. Das mag auch daran liegen, dass die Kleinkunst als politische Kunst mehr und mehr verblasst. In jedem Fall scheint der Nachwuchs gut erzogen.

Zu gut? Mag sein. Aber will man es wirklich immer den Eltern in die Schuhe schieben? Charmant und erheiternd jedenfalls, kann man das ja finden, was Sven Garrecht da bevorzugt am Klavier verabreicht. Liedchen mit Reimchen über den „Po der Politesse“ oder fürs heimische Publikum ein freundliches: „Du bist wahrscheinlich unbeschreiblich-/ Mein Gott ich steh auf Leipzich.“

Quirlige Künstlerin

Gemessen an derlei freundlicher Schüttelreim-Harmlosigkeit wirkt Andrea Limmer dann erst einmal recht spitzzüngig. Schön frontal geht sie da etwa diesen Typus Mann an, der auch mental bevorzugt mit abwehrend verschränkten Armen dasitzt und den die quirlige Künstlerin natürlich auch im Academixer-Publikum findet. Nur verwischt sich dieser bodenständig witzig-sarkastische Feminismus recht bald zum doch ziemlich obligaten Frauen-Männer-Beziehungskram-Allerlei („Männerprinz mit dem Bausparzins“). Schunkelnummern zur Ukulele inklusive.

Ein Kontrast ist allein auch deshalb schon, dass Jonas Greiner bei seinem Auftritt ganz und gar aufs gesprochene Wort vertraut. Er plaudert übers deutsche Schulwesen, schlendert auch dank eigener und noch recht frischer Erfahrungen (er ist 23 Jahre jung) lässig durch diesen unerschöpflichen Themenpark. Durch welchen er zudem eine dramaturgische Spur legt, die einen gewitzten Bogen von den skandinavischen Bildungs-Spitzenreitern zum alten DDR-Schulsystem schlägt. Und den entscheidenden Kausalitäten, die zwischen beidem bestehen. Fern aller Ideologie.

Dass Greiner das ohne eine Spur Ost-Larmoyanz bewerkstelligt, muss man unbedingt dazu sagen. Soll heißen: Es wäre ungerecht dessen Kupferpfennig-Sieg auf einen etwaigen „Ostbonus“ zurückzuführen. Nach gut 140 Showminuten gab es dafür so langen wie freundlichen Applaus.

Termine Freitag: BlöZinger (A): „Erich“ Kabarett-Clownerie; 20 Uhr, Academixer Michael Krebs: „#BeYourSelfie“, Liedermacher; 20 Uhr, Moritzbastei Samstag: MTS: „Lieder, Lacher, Limericks“, Liedkabarett; 19 Uhr, Moritzbastei Wladimir Kaminer: „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“, Lesung; 15 Uhr, Academixer (ausverkauft) Tobias Mann: „Chaos“; 20 Uhr, Academixer Archie Clapp: „Scheiße Schatz, die Kinder kommen nach Dir“ , Comedy; 20 Uhr, Blauer Salon Johnny Armstrong: „Gnadenlos 2“; 20 Uhr, MB – verlegt auf 22.10.2021 Sonntag: „Jürgen-Hart–Satire-Matinee“: Anke Geißler, Mathias Tretter präsentieren Lisa Eckhart, Tobias Mann, Wladimir Kaminer, Maxi Schafroth, Musik: Gankino Circus; 11 Uhr, Haus Leipzig (ausverkauft), MNS-Pflicht Lisa Eckhart: „Die Vorteile des Lasters“; 16 Uhr (Zusatzvorst.), 19 Uhr (ausverk.), Haus Leipzig, MNS-Pflicht Jugend forsch!: mit Bella Lire „Lach Dich schon mal frei“, Amjad „Radikal witzig“ und Bermuda Zweieck „Auf Abwegen“, Show; 15 Uhr, SanftWut Magdeburger Zwickmühle: „Neues Programm“; 15 Uhr, Pfeffermühle Michael Sens: „Unerhört Beethoven“, Musik-Kabarett; 19 Uhr, Central Kabarett Pigor & Eichhorn: „Volumen 9“ Polit-Chanson; 19.30 Uhr, Academixer Schwarze Grütze: „Vom Neandertal ins Digital“, Musikkabarett; 20 Uhr, Pfeffermühle (ausverkauft) www.lachmesse.de

Von Steffen Georgi