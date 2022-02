Leipzig

Der Saal war nach Corona-Parametern ausverkauft, das Publikum begeistert: Am Samstag gab es in der Oper nach langer Zwangspause endlich mal wieder das Leipziger Ballett zu erleben. Auf dem Programm stand mit „Faust“ eine Inszenierung, die der rumänische Choreograf Edward Clug erstmals 2018 mit dem Ballett Zürich auf die Bühne brachte. In Leipzig folgte jetzt die deutsche Erstaufführung.

Menschheitsdrama, deutscher Nationalmythos, unerschöpflicher Zitate-Lieferant: Goethes „Faust“ ist fest verankert im Hochgebirge der großen literarischen Schöpfungen wie im kulturellen Gedächtnis. Ein Monolith aus Worten und Gedanken, den in Bewegung zu setzen, interessanterweise immer wieder auch mit den Mitteln des Tanzes versucht wird. Zuletzt gingen das im deutschen Sprachraum etwa der chinesische Choreograf Xing Peng Wang (2016, Ballett Dortmund) und eben Edward Clug an. Was beide Arbeiten bei aller Unterschiedlichkeit verbindet: Sie haben Goethes Schwergewicht nicht nur notgedrungen, sondern auch klug und pragmatisch von Ballast befreit.

Keine drückende Gedankenschwere

Möglich, dass dieser Pragmatismus auch damit zu tun hat, dass ein außerdeutscher Künstlerblick auf dieses Stück geworfen wird. Wobei das letztlich nebensächlich ist. In Clugs „Faust“ zeigt jedenfalls schon die Musik des slowenischen Komponisten Milo Lazar, dass hier keine drückende Gedankenschwere in tiefem Moll lastet oder verzwickte modernistische Strukturen Intellektualismus gerieren, sondern vielmehr eine stark rhythmisierte, repetitive Dynamik und Unmittelbarkeit gepflegt wird. Was das Gewandhausorchester unter der Leitung von Matthias Foremny so akkurat wie mühelos zu bedienen versteht. Inklusive verhalten schöner Cembalo-Passagen oder berückender Momente der Stille, in denen nur der Gesang eines Vogels, das Atmen der Tänzerinnen und Tänzer, ihre Schritte zu vernehmen sind.

Quelle: Ida Zenna / Oper Leipzig

Lazars „Faust“-Musik ist in Teilen so effektvoll, wie sie in ihrer Gesamtheit eher effizient als komplex ist. Genau das lässt sich auch über Clugs Choreografie sagen, die eine Abfolge anschaulicher Szenarien und Bilder kreiert (Bühne: Marko Japeljs, Kostüme: Leo Kulas), die nicht selten von einigem auch hübsch unbekümmerten Humor getragen sind.

Faust erscheint im Rollstuhl

So flappen da gleich zu Beginn am Boden liegende Engel eher flügellahm mit ihren Flügeln. Faust erscheint im Rollstuhl, Mephisto mit einem Pudel, den er zuvor aus einem Modellierballon formte. Irgendwann seziert der Doktor an einem bedenklich nach Heiland aussehenden Toten herum, den der Teufel bald darauf erweckt und zur Osterjahrmarkts-Attraktion macht. Dazu gibt es Volk in Seppelhosen-Anmutung, Bierflaschen, die ploppen und poltern und ein Gretchen, das die Kästen mit den Pfandflaschen wegbringt.

Witzig ist das schon. Allerdings: Dass Humor ab einer bestimmten Dosierung schnell zum Symptom künstlerischer Substanzlosigkeit wird, wusste schon Goethe („… begleitet die abnehmende Kunst, zerstört, vernichtet sie zuletzt.“) Weiß das aber auch Clug? Man ist sich nicht immer sicher. Freilich: Die Kunst in diesem „Faust“ mag hier und da abnehmen, zerstört oder vernichtet aber wird sie nicht.

Tragödie zwischenmenschlicher Manipulation

Was dann eben wieder mit dem unmittelbaren Zugriff zu tun hat, den Clug mit seiner Inszenierung pflegt. Denn der Ballast, den er aus der Vorlage warf, ist der des Weltanschauungs- des Intellektuellendramas. Aus der großen Tragödie sinnloser Sinnsuchen und menschlicher Hybris, schlüpft in tänzerischer Leichtigkeit die kleinere Tragödie zwischenmenschlicher Manipulation, der Verführung und Versuchung. Und genau hier gelingen die starken, intensiven Momente: Wenn in einem beengenden Glaskubus Mephisto (Marcos Vinicius Da Silva) den Faust (Carl van Godtsenhoven) umgarnt und umwebt wie eine Spinne ihr Opfer.

Szene aus „Faust" mit dem Leipziger Ballett. Quelle: Ida ZennaI / Oper Leipzig

Und macht das Faust, wie liebesblind auch immer, nicht letztlich genauso mit Gretchen (kraftvoll, anmutig: Samantha Vottari)? Dass er dabei in einer Szene mit Mephisto wie ein siamesischer Zwilling verwachsen ist, ist ein so faszinierend groteskes, wie treffendes Bild, gegen das später der opulente Höhepunkt der Inszenierung mit Walpurgisnacht-Gruselkabinettschautanz, doch eher nach überambitionierter Helloween-Party aussieht.

Sicher, auch das erfüllt pragmatisch seinen Zweck eines „Faust“ mit Schauwert. Hier wird nicht gegrübelt sondern getanzt! Endlich wieder. Und schon deshalb, will man auch nicht der Geist sein, der stets verneint. Somit also Ja zu diesem „Faust“.

Info: Weitere Termine für Edward Clugs „Faust“-Inzenierung in der Oper Leipzig: 11.2.; 19.3., 19 Uhr; 1.4.; 22.4.; 29.4. (alle bis auf 19.3. um 19.30 Uhr); es gilt 2G plus; Karten: 0341 1261261, oper-leipzig.de

Von Steffen Georgi