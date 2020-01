Jüdische, katholische und evangelische Psalmvertonungen zum Holocausttag

Leipzig

Sinnfälliger könnte er nicht werden, der Wahnsinn der Shoa, als in diesem Konzert zum Holocaust-Tag in der gut besuchten Thomaskirche. Da stehen auf der Empore Leipziger Synagogal- und Kammerchor Josquin des Préz, die Vokalensembles Ludwig Böhmes, und lassen Psalmvertonungen sich abwechseln. Psalmvertonungen des 16., 17., 19. und 20. Jahrhunderts; aus Italien, Frankreich, Österreich und Deutschland; aus den Federn katholischer, evangelischer, jüdischer Komponisten. „Cantate l’Adonai“ ist das Konzert überschrieben, was lateinisch beginnt, hebräisch endet, „Singet dem Herrn“ bedeutet und „ein klingendes Zeichen für Toleranz“ setzen soll.

Inspirierend: Quelle: Kempner

Hören und wissen

Tatsächlich lässt das klug gebaute Programm erst einmal ein Licht aufgehen: Natürlich wissen wir, dass Christen beider Konfessionen und Juden seit Jahrhunderten die gleichen Lieder singen. Aber es ist doch etwas anderes, derlei zu wissen oder es zu hören, sinnlich zu erfahren.

Ähnliche Fragestellungen

Die Parallelen sind keineswegs auf die Texte beschränkt – die Psalmen, die seit Urzeiten die Freude begleiten und die Trauer, den Schmerz und den Lobpreis begleiten. Vielmehr waren Komponisten, die sie in Töne kleideten, ähnlichen Fragestellungen und Einschränkungen unterworfen. Da rang der italienische Katholik Monteverdi wie sein jüdischer Kollege Salomone Rossi in Mantua um Gestalt und Wesen liturgischer Musik. Da erging es Samuel Naumbourg, der in Gounods Schatten nach neuer Synagogalmusik suchte, nicht anders als Louis Lewandowski, der es auf den Spuren Mendelssohns tat – und sich wie so viele Kollegen gleich welchen Glaubens Anfeindungen aus den eigenen Reihen ausgesetzt sah, weil geistliche Musik grundsätzlich sich nicht ändern durfte.

Eng verbunden

So ist die Geschichte der jüdischen liturgischen Musik eng verbunden mit der Geschichte der Kirchenmusik in Europa. Knapper sind die jüdischen Beiträge, weniger zur Wiederholung neigend, kleinteiliger. Falk Hoffmanns warmer Tenor kommt nur in den synagogalen Beiträgen zu Kantoren-Ehren, und die Orgel, in der Thomaskirche bedient sie Universitätsorganist Daniel Beilschmidt, tönt fast orientalisch.

Kunstgospel

Was kompositorische Ambition und Anforderungen an die Sänger anbelangt, verlaufen die Grenzen keineswegs entlang der Religions- oder Konfessionsgrenzen. Drum klingen die vereinigten Chöre bei Rossi so überzeugend wie bei Schütz, verhärten ganz oben die Soprane bei Sulzer, um bei Weismann ganz offen zu strahlen, schmeichelt die schlichte Romantik Lewandowskis oder Naumbourgs wie die Mendelssohns, bündeln die Ensembles unter Böhmes inspirierender Leitung auf höchstem Niveau alle Sinnlichkeit in John Høybye (Jahrgang 1939) Kunstgospel „Jubilate Deo“.

Eine Tradition

Man sollte sie häufiger mischen diese Musiktraditionen. Dann müsste man sie nicht mehr mischen – denn es ist eigentlich eine.

Von Peter Korfmacher