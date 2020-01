Rafael Seligmanns lesenswerter biografischer Roman „Lauf, Ludwig lauf!“ erzählt die Geschichte seines Vaters – und die des jüdischen Lebens in Deutschland zwischen 1914 und 1939.

Jüdisches Leben in Deutschland: Rafael Seligmanns „Lauf, Ludwig, lauf!“

Biografischer Roman - Jüdisches Leben in Deutschland: Rafael Seligmanns „Lauf, Ludwig, lauf!“