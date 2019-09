Jürgen Zielinski geht „lächelnd in die letzte Runde“ als Intendant

Leipzig

Ein Motorrad steht etwas verloren im zweiten Stock, als habe sich jemand verfahren. Es parkt aber ganz richtig auf der neuen Probebühne des Theaters der Jungen Welt auf dem Leipziger Spinnereigelände. Um die Maschine wird eine halbe Stunde später der Schauspieler Sven Mattke herumproben, lässig als Sportlehrer in kurzen Hosen, der gerade versucht, eine Affäre zu beenden in „Die Geiselnahme“. Ein Stück von 1977, das Zielinski neu befragt und am Samstag auf die Bühne bringt für ein Publikum ab 15 Jahren. Eine von drei Inszenierungen, die er sich für sein letztes Jahr am TdJW vorgenommen hat. Oder dreieinhalb Inszenierungen: Die Leitung des Sommertheaters im Juni kommt noch hinzu.

Zielinski setzt sich mit einem Kaffee an das Regiepult und will über das Stück sprechen, und darüber, was sich an der Institution Schule in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Eine seiner Ausgangsfragen für die Regiearbeit. Aber es ist ja nicht einfach eine weitere Inszenierung des seit 2002 amtierenden TdJW-Intendanten, es ist zugleich der Auftakt seiner finalen Saison. Wie geht es ihm dabei?

„Es ist ein freudiges Auslaufen“, sagt Zielinski, „aber nach wie vor unter der Leistungsbilanz, die wir uns über die Jahre erarbeitet haben. Es ändert sich nicht viel, und ich gehe nicht jeden Tag mit Abschiedsschmerz durch die Räume. Obwohl es gute Gründe gäbe mit dem Umzug in die neuen Proberäume hier und dem Umbau im Theater nach dem Lofft-Auszug. Das Haus ist innerlich und von der Reputation her in einem Zustand, dass man lächelnd in die letzte Runde gehen kann.“

Das Lächeln darf man sich nicht als Dauerzustand vorstellen. Die sächsische Landtagswahl fiel in den Saisonbeginn am TdJW, mit einem Erstarken des rechten Randes, das Zielinski als Schlag in die Magengrube empfunden haben muss. Man habe, sagte er kurz nach der Wahl, das Gefühl, immer wieder von vorn anzufangen. Was kämpferisch klang, nicht resigniert. „Was sich in Sachsen ausbreitet an Intoleranz oder anders gesagt: an Toleranz gegenüber rechtem Gedankengut, dem muss vielfältig begegnet werden. Und da kann Theater eine Menge leisten, weil es nicht nur intellektuell arbeitet, sondern auch emotional“, sagt Zielinski und verweist auf das Erlebnis Familientheater, auf verbindende Erfahrungen unterschiedlicher Generationen. „Sie haben ein gemeinsames Erlebnis und sehen unterschiedliche Reaktionen. Das kann verfestigte Gedankenmuster aufweichen. Daran glaube ich bis heute.“

Mit thematisch passenden Inszenierungen, theaterpädagogischen Angeboten und Veranstaltungen wie die jüngst durchgeführte Konferenz mit Jugendlichen aus ganz Sachsen bemüht sich das Theater um Demokratievermittlung und Toleranz. Die Liste ist lang, reicht von „Unser Dorf soll schöner werden“, einem Porträt eines latenten Rassisten, das Zielinski 2003 in seiner ersten TdJW-Saison zeigte, bis zur diesjährigen Sächsischen Erklärung der Vielen für Weltoffenheit, die vom TdJW mit initiiert wurde. 2016 wurde das TdJW mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie ausgezeichnet. Es war das Jahr, als die herausragende Inszenierung „Brennpunkt: X“ mit Geflüchteten aus mehreren Ländern entstand.

Die Kunst geht am TdJW Hand in Hand mit dem selbstgestellten gesellschaftlichen Auftrag. Und es soll weitergehen. Zielinski hat sich bei den Stadtratsfraktionen stark gemacht für eine bessere finanzielle Ausstattung des Theaters nach seinem Ausscheiden. Die Theaterpädagogik ist schon aufgestockt. Zielinski redet dann in der dritten Person: „ Zielinski hat die Theaterpädagogik auf vier Stellen erweitert“, sagt er, und es klingt wie einst, als SPD-General Müntefering in knappen „Schröder hat gemacht“-Sätzen die damaligen Kanzler-Taten aufzählte. Mehr Stellen, Gast-Etat, Ausbau der Spielclubs für spielfreudige Laien. „Das ist der angstfreie Raum, in dem sich wirklich Fähigkeiten entwickeln können“, sagt Zielinski. Und es ist ein Raum für Begegnung von Menschen, die sich sonst nicht begegnet wären. Diversität ist das Stichwort, die Zielinski gern auch im Ensemble herstellen würde. „Aber die erste Hürde sind die Schauspielschulen“, sagt er. Bei einem Akzent schließe sich die Sprachbarrierenschranke.

Und dann, über das Stichwort „angstfreier Raum“, landet man doch noch bei der „ Geiselnahme“ und dem Thema Schule. Ein Stück des englischen Autors Barrie Keeffe, einst Schulabbrecher aus dem Londoner East End, der in seinen Texten gern eigene Erfahrungen aus den sozialen Brennpunkten der Großstadt verarbeitet. Und der in diesem Stück eine zufällige Begegnung zwischen einem Schüler und Lehrern in einer Geiselnahme enden lässt. Leistungsdruck als Zündstoff.

Vor gut 40 Jahren wurde der Theatertext geschrieben. Was hat sich in den Schulen geändert? Zielinski fallen Streitschlichter, Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen auf, die es früher nicht gab. „Wann kam das alles?“ Und welche Rolle spielen eigentlich soziale Kompetenzen? „Es geht immer nur um den äußeren Erfolg, Karrieren werden bewertet, aber nicht das, was es an Lebensausdruck neben der Erfolgsorientierung gibt.“

Auch Dramaturg Jörn Kalbitz sieht deutlich gestiegenen Leistungsdruck. „Vor 30 Jahren gab es noch andere Wege der Berufs- und Lebensentwicklung. Heute bekommen Kinder- und Jugendliche permanent vermittelt: Wer nicht gut ausgebildet ist, hat keine Lebenschance.“

Gleichzeitig wächst durch den technischen Wandel die Entfremdung von Lehrern und Schülern. „Die digitale Revolution verläuft genau zwischen den Generationen heutiger Schüler und Lehrer“, sagt Kalbitz. Zurück bleibt oft wechselseitiges Unverständnis. Auch diesen Aspekt versucht die Inszenierung aufzugreifen, die per Video Ausschnitte aus dem Klassenzimmerstück „Die Eisbärin“, in der eine erfolgreiche Youtuberin erzählt, in „Die Geiselnahme“ schneidet.

Schüler unter Leistungsdruck, gestresste Lehrer, Generationenkonflikt, Vorurteile, alles verdichtet sich in einem schulischen Hinterzimmer bei einer zufälligen Begegnung – und eskaliert.

„Die Geiselnahme“: Premiere am 28. September, 19.30 Uhr, Theater der Jungen Welt, Kartentelefon 0341 4866016; www.tdjw.de

Von Dimo Rieß