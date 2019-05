Leipzig

Das Theater der jungen Welt (TdjW) in Leipzig soll im Sommer kommenden Jahres eine neue Intendantin bekommen. Nach 18 Jahren hört Jürgen Zielinski am 31. Juli 2020 als Leiter des Kinder- und Jugendtheaters in Lindenau auf und geht in den Ruhestand. Wie das Kulturdezernat der Stadt am Dienstag mitteilte, soll die aus Thüringen stammende Dramaturgin Winnie Karnofka die Nachfolge des 1953 in Bergkamen geborenen Theaterchefs übernehmen. Darauf habe sich die Auswahlkommission geeinigt. Der Stadtrat muss die Personalie noch auf seiner Sitzung am 26. Juni bestätigen.

Zielinski, preisgekrönter Regisseur und bekennender BVB-Fan, hatte die Intendanz 2002 übernommen. Für seine Nachfolge gab es 44 Bewerbungen. „Mit Winnie Karnofka gewinnt die Stadt Leipzig eine hervorragende Theatermacherin, die das Theater nach der höchst erfolgreichen Intendanz von Jürgen Zielinski übernimmt“, teilte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) mit. Karnofkas Vertrag soll zunächst, wie in dieser Position üblich, auf fünf Jahre befristet sein. Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hat dem Vorschlag bereits zugestimmt.

Jürgen Zielinski im Jahr 2008 bei den Proben für ein Stück im TdjW. Er hört 2020 auf. Quelle: Hendrik Schmidt

Winnie Karnofka ist keine Unbekannte am TdjW

Karnofka wurde 1978 in Mühlhausen geboren und arbeitete als Dramaturgin für Schauspiel, Musiktheater und Tanz am Nationaltheater Weimar, dem Musiktheater im Revier Gelsenkirchen (MIR) sowie dem Deutschen Theater in Göttingen. Am TdjW ist sie bereits seit 2013 als Dramaturgin, Autorin sowie künstlerische Leiterin für internationale Kooperationsprojekte tätig. Sie war verantwortlich für Produktionen wie „Mädchenmonstermusik – Clara Schumann Wunderkind“, „Crystal. Variationen über Rausch“ oder „Teenage Widerstand“.

Das städtische Theater am Lindenauer Markt ist das älteste Kinder- und Jugendtheater im deutschsprachigen Raum. Jährlich finden rund 700 Vorstellungen im Schau- und Puppenspiel statt. Zuletzt zog das TdjW mehr als 50.000 Zuschauer pro Jahr an. Es beschäftigt nach Angaben der Stadt 55 Mitarbeiter, davon 14 als festangestellte Schauspieler und Puppenspieler.

Von nöß