Es ist die Zeit nach der sogenannten Großen Pandemie. Ein historisches Ereignis, das deutliche Spuren hinterlassen hat in „ Cleanland“. Die Menschen sind gesund. Sie tragen Ganzkörperanzüge und einen Controller am Handgelenk, der permanent Gesundheitsdaten und Aufenthaltsort sendet. Sie treffen sich mit ihrer offiziell registrierten Kontaktperson am Zweiertisch im Café oder reservieren das Tanzquadrat im Club für ausreichend Abstand zur Nebenperson. Und nachts, wenn der „Schlafheiler“, eine staatlich vorgeschriebene Pille, tiefen Schlummer besorgt, eilen die Cleaner des Ministeriums für Reinheit mit ihren Desinfektionsmaschinen durch die Wohnungen.

So geht es zu in der Welt der Schülerin Schilo, die kurz vor ihrem Abschluss steht. Das ist „ Cleanland“. So heißt das neue Jugendbuch von Martin Schäuble, der für seine Dystopie ein totalitäres Gesundheitsregime entworfen hat, das alle Lebensbereiche regelt. Und dessen Facetten angenehm unaufgeregt auffächert. Denn für Schilo, die mit den fünf Gesetzen der absoluten Reinheit, der Raison d’Être dieses Staates, aufwuchs, ist alles völlig normal. Auch, dass die Oma in der gleichen Wohnung abgetrennt hinter Glas im „Raum der Einsicht“ lebt. Es bietet schließlich den besten Schutz vor ansteckenden Krankheiten für die alte Dame.

Debatten über Gesundheits- oder auch Öko-Diktaturen hat nicht erst die aktuelle Pandemie ausgelöst, auch Schäuble greift für sein Buch auf gedanklichen Vorlauf zurück. „ Cleanland“, das er jetzt geschrieben hat, ist dennoch natürlich eine Reaktion auf die Covid-19-Situation, befeuert von den ersten Lockdown-Erfahrungen im Frühjahr.

Im Verdacht, verschwörerischen Corona-Skeptikern das Wort zu reden, die in den derzeitigen staatlichen Regelungen das Einfallstor in ein autoritäres Staatswesen erkennen wollen, steht der Stuttgarter Autor keineswegs. In seinen Jugendbüchern denkt er regelmäßig gegenwärtige Tendenzen weiter, malt Was-wäre-wenn-Szenarien auf. Er lädt dazu ein, Entwicklungen früh kritisch zu durchdenken. Meist stützt sich der ehemalige Journalist dabei auf akribische Recherche. Er hat AfD-Parteitage besucht und deren Argumentationsstrukturen untersucht oder tief im Reichsbürger-Milieu recherchiert. In seinem Buch „Endland“ entwirft er einen nationalistischen, sich einmauernden Staat. „Sein Reich“, im Frühjahr erschienen, setzt sich in einer spannenden Story mit Verschwörungstheoretikern und der gewaltbereiten Prepper-Szene auseinander.

Jetzt also folgt die Gesundheits-Diktatur. Und das Erschreckende an dem Entwurf Schäubles: Es wirkt, gesehen durch die Augen Schilos, zunächst wenig oppressiv. Die Menschen fügen sich in Einsicht. Die Mechanismen, die das ermöglichen, gehören heute bereits zum kleinen Einmaleins totalitärer Staaten wie China: rhetorische Gehirnwäsche und smarte Kontrolle.

Schilo stolpert durch Zufall über die Härten und Ungerechtigkeiten des Systems, als sie nachts erwacht und den Cleaner erblickt. Eine verbotene Begegnung, die sie vor dem System verbergen müssen. Außerdem sind da die dünnen Hinweise ihrer Oma auf die Zeit vor dem „Gesunden Wandel“. Da ist Oscar, der achtjährige Bruder ihrer besten Freundin Samira, der für sein Aufbegehren hart bestraft wird. Algorithmen legen unbestechlich die „Zeit der Einsicht“ im Saferoom fest. Verbunden mit der ersten Liebe entsteht eine explosive Melange. Schilo denkt über Flucht nach, raus aus Cleanland, irgendwo in die gefürchteten Sicklands. In einem dieser Länder soll, wie sie über eine geheime Botschaft ihrer Oma erfährt, ihr Opa noch leben.

Viele Fragen bleiben auf Schilos Weg offen, hinter Nebenfiguren tun sich Leerstellen auf. Wie funktioniert der Fluchtapparat? Welche Geschichte verbirgt sich hinter der Trennung von Schilos Großeltern? Wieso gibt die Mutter, als Mitarbeiterin des Ministeriums für Reinheit pflichtbewusste Stütze des Gesundheitsregimes, Prinzipien auf und die Tochter frei?

Der Leser erlebt die Story streng aus Schilos Perspektive, erfährt nicht mehr, als die Protagonistin weiß. Selbst ihr Abwägen vor der so riskanten, den Bruch mit Mutter und Großmutter einschließenden Entscheidung zum Fluchtversuch wird knapp verhandelt.

Doch das alles stört die Lektüre wenig. Weil Schilos Entscheidung, sich kompromisslos ins Wagnis zu werfen, intuitiv nachvollziehbar ist. Das gradlinige, schnell zu lesende „ Cleanland“ besticht als auf den Wesenskern verdichtetes Gedankenexperiment.

Martin Schäuble: Cleanland. Fischer Kinder- und Jugendbuch; 208 S., 14 Euro (empfohlen ab 12 Jahren)

Von Dimo Rieß