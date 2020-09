Leipzig

„Viele Berliner waren damals ganz begeistert von der Leipziger Szene“, erinnert sich Bernd. „Die Späße waren härter, viel ironischer. Die Leute hier konnten auch mal was einstecken.“ Bernd war Sänger der Band HAU, geboren 1963 in Leipzig, verhaftet 1983 nach der Kerzendemo vor dem Kino Capitol, 1986 freigekauft und ausgereist nach Westberlin.

Bernd ist einer der Zeitzeugen im Buch „Haare auf Krawall“. Das ist 1999 erstmals erschienen und erlebt nun seine vierte Auflage – allerdings gründlich aufgemöbelt mit drei Texten, die damals keinen Platz fanden, mit neuem Layout und mit neuen Fotos oder den alten in besserer Qualität. Von einem Quantensprung spricht Jens Fuge, in dessen Verlag Backroad Diaries jetzt erscheint.

Ergebnis des „Heldenstadt Anders“-Festivals

Die Initiative kam von Schrammel und Ulrike Geisler, die vor einem Jahr das Festival „Heldenstadt Anders. Leipziger Underground 1981–1989“ auf die Beine gestellt haben mit 17 Bands, die bis zum Mauerfall die Leipziger Szene prägten. Dazu gab es eine 3-fach LP-Box, später Fred Kowaschs Film über die drei Abende, und auf seine Weise gehört auch das Buch „Haare auf Krawall“ dazu, das am Samstag im UT Connewitz vorgestellt wird.

Darin kommen etliche Musiker zu Wort. Nun auch Ratte, Bassist bei HAU und später bei L’Attentat. Oder Chaos, Sänger von Wutanfall. Er erzählt von seiner Begegnung mit dem Maler und Grafiker Volker Stelzmann, der an der HGB gelehrt und Wutanfall gemalt hat: „Die konnten nicht von heute auf morgen Volker Stelzmann verhaften, nur weil er jemanden malt mit Haare auf Krawall.“

Überfälle auf besetzte Häuser

Musik, Frisur und Widerstand hingen zusammen. So setzen sich die Protagonisten der Leipziger Szene in ihren Texten selbst ein Denkmal. Ohne sie hätte es gar nicht gegeben, was heute als Friedliche Revolution gefeiert wird. Sie erzählen die wahren Geschichten – auch darüber, wie Connewitz wurde, was es ist, wie es zu ersten Überfällen durch Neonazis auf besetzte Häuser kam.

„Eigentlich war das mit den Gittern und den Sicherheitsmaßnahmen gar kein schönes Wohnflair“, erzählt Hausbesetzer Steffen, „aber es war notwendig.“ Am Anfang war „das in Connewitz aber schon ein schönes Feeling, trotz allen Stresses mit den Überfällen.“ Er erinnert an die ersten Kneipen, Open-Air-Konzerte im Hinterhof. Als er 1991 am Wiedebachplatz überfallen wird, sagt seine Mutter „schneid dir doch mal die Haare ab, dann passiert dir auch so etwas nicht“.

650 neue Glossarbeiträge und Fußnoten

Das Buch „Haare auf Krawall“ ist „Teil der Leipziger Szene geworden und hat deren Selbstverständnis mitgeprägt“, schreiben Schrammel und Ulrike Geisler im Nachtrag zur vierten Ausgabe. Sie haben sich dagegen entschieden, heutige Stellungnahmen der Protagonisten aufzunehmen. Das ist auch gar nicht nötig. Die Aussagen von damals erklären die Stimmung von heute.

Allerdings haben sie 650 Glossarbeiträge und Fußnoten neu geschrieben und eingefügt, weil nicht mehr jeder weiß, was ein „Hausbuchführer“ war und was „Wehrkundeunterricht“. Und nicht alles, was sich erledigt hat, ist ohne Folgen geblieben.

20 Jahre Haare auf Krawall: 3. Oktober, 20 Uhr, UT Connewitz, musikalischer Rahmung: Der Schwarze Kanal (unplugged); Karten an der Abendkasse

Connie Mareth, Ray Schneider: Haare auf Krawall. Jugendsubkultur in Leipzig 1980 bis 1991. Backroad Diaries; 352 Seiten, 25,90 Euro

Im Herbst 1989 eine Haltung, heute eine Forderung: Gegen Faschismus, Rassismus,Sexismus. Hier nehmen Besucher des „Mockauer Kellers“ erstmals organisiert als Gruppe an einer Montagsdemonstration teil. Quelle: Christoph Motzer

