Leipzig

Bereits seit dem vergangenem Jahrhundert sind Superhelden fest in der Popkultur verankert. Seit den frühen 2010ern jedoch überfluten die maskierten Rächer den Kino-Mainstream geradezu, allen voran die von Marvel und Disney produzierten Streifen rund um die „Avengers“ wie Captain America, Iron Man und Hulk erreichen ein breites Publikum, sind in den Kino-Charts omnipräsent – und damit auch in den Lebensrealitäten der meisten Jugendlichen. So ist es nur folgerichtig, dass eben diese Jugendlichen Superheldengeschichten nicht mehr ausschließlich als reines Konsumgut wahrnehmen, sondern auch selbst welche schreiben.

Jüngstes Beispiel dafür: die Jugendtheaterproduktion „Marvels – Wunder“ der Kulturfabrik Leipzig, die am Mittwoch im Werk 2 Premiere feierte. Wie am Namen bereits erkennbar orientiert sich Stück das stark an den Marvel-Filmen, und so sind nicht nur die Rollen der zehn Spielenden bekannten Figuren wie Thor, Spider-Man und Loki nachempfunden. Immer wieder wird auch sehr direkt Bezug auf andere Charaktere, wichtige Objekte und Ereignisse der mittlerweile 25 Filme genommen – eine mindestens mittelgroße Einstiegshürde für alle Zuschauer, die nicht firm im „Marvel Cinematic Universe“ sind.

Aus großer Kraft ...

Die Regisseurin Susann Schreiber und die 12f- bis 18-jährigen Spielerinnen und Spieler konzipierten das Stück gemeinsam, arbeiteten die grundlegenden Konfliktthemen vieler Superheldengeschichten heraus und verdichteten sie in episodisch strukturierten Einzelszenen. Es geht um Neid und die Rivalität zweier Brüder, um die existenziellen Gedankenspiele, die das Konzept des Zeitreisens aufwirft, und vor allem um das grundlegende Dilemma, das im berühmten Spider-Man-Zitat „Aus großer Kraft folgt große Verantwortung“ zusammengefasst ist: Welche moralischen Verpflichtungen gegenüber Menschen, Staaten und einem selbst bringen Superkräfte mit sich? Eine Frage, die die Marvel-Filme zugunsten des Spektakels zunehmend in den Hintergrund rücken. Nun wird sie eben am Theater gestellt.

Einige Probleme bereitet dabei die Akustik der Halle A, die manche Stimmen auf ein paar Metern Distanz bereits gnadenlos verschluckt. Er herrscht deshalb viel Dynamik im Saal: Nicht nur die Darsteller nutzen die gesamte Länge der Halle aus, auch das Publikum bewegt sich mit ihnen, was (mit Maske) aber ausdrücklich gewünscht ist. Mittendrin wird die Illusion auch mal unterbrochen, mit einem Monolog etwa, der sich kritisch mit der immer noch viel zu geringen Frauenquote in Hollywood-Filmen auseinandersetzt – auch bei Marvel brauchte es 21 Spielfilme, bis der erste mit einer weiblichen Hauptrolle erschien. Hinzu kommen der wiederholte Einsatz von Pop-Songs von Queen bis Ava Max sowie ein filmischer Einspieler, in dem die komplette Superheldentruppe durch Leipzig reist. Inszenatorisch also durchaus abwechslungsreich, mit einer Dauer von einer Stunde zudem kurzweilig – und ein interessantes Beispiel dafür, wie Jugendliche die von Hollywood etablierten Heldenbilder und Idole nicht mehr einfach als gegeben hinnehmen.

Von Christian Neffe