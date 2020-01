June Cocós elf Hymnen der Entschleunigung

Leipzig

Sie hat lange in den Bars gehobener Hotels am Klavier gesungen, vor durchaus prominentem Publikum,wie gerne kolportiert wird. Vor allem hat sie die Leute studiert, die in diesen Etablissements absteigen und abstürzen, die absurden Geschichten, wie sie in solchen Parallelwelten geschrieben werden: Play it Again, June!

Tatsächlich erweisen sich ihre Lieder aber auch als absolut tageslichttauglich. Nachzuhören auf ihrem seit kurzem vorliegenden Album „Fantasies & Fine Lines“, es muss ihr drittes sein. Die Schule des Bargesangs hat sie sicher gemacht, auf ihre Stimme kann sie sich verlassen: Sie kann sie glockenhell und himmlisch rein klingen lassen, aber auch mit verführerischem Timbre unterlegen. Sie tönt mal unerhört zerbrechlich, dann wieder unerschütterlich fest.

Zwischen Emanze und Femme Fatal

Gemeinsam mit ihren Pianofiguren, behutsam gestützt von diversen Elektronika, entwickelt sie auf dem Album einen minimalistischen Mikrokosmos von barocker emotionaler Breite: Kompakte Weiblichkeit zwischen Emanze und Femme Fatal, blütenreine Unschuld trifft abgeklärte Lebenserfahrung, hinreißende Naivität auf die große mondäne Geste. Dabei bleibt alles immer tiefenentspannt, die elf Songs sind verträumte Hymnen der Entschleunigung.

Das alles ist schwer zu beschreiben, vielleicht helfen Vergleiche: Ein Schreiber-Kollege verortete die Wahlleipzigerin irgendwo zwischen der legendären Traumfängerin Kate Bush und der Ex-Dresden-Doll Amanda Palmer. Das passt natürlich immer, denn dazwischen liegt ein Ozean. Insgesamt atmet diese Musik Power und Verletzlichkeit, sie ist gleichzeitig introvertiert und herzenswarm zwischen kuschelweicher Eingängigkeit und selbstbewusster Individualität.

Einer musikalischen Mode ist das nicht zuzuordnen, es ist schlicht zeitlos. Dazu passt ein Bonmot jener einzigartigen Modeschöpferin, die möglicherweise Patin ihres Künstlernamens war – Coco Chanel sagte einmal: „Mode ist vergänglich. Stil niemals.“ Das könnte tatsächlich das Motto ihrer Musik sein.

Sanfter Anflug von Schwerelosigkeit

Der erste Teil ihres Künstlernamens könnte dagegen von June Carter stammen, jener amerikanischen Country-Sängerin, die heute tragischerweise auf ihr Dasein als Ehefrau von Johnny Cash reduziert wird – obwohl sie dessen Karriere eigentlich gerettet hat. Modell „Starke Frau mit großem Herz“. Auch das könnte über ihren Songs stehen. Vor allem gibt es da diesen Wohlfühl­effekt: In ihre Pop-Chansons kann man sich wohlig hineingleiten lassen wie in ein warmes, duftendes Bad und sich genussvoll dem sanften Anflug von Schwerelosigkeit hingeben. Das geht natürlich auch mit Partner/in. Und es überrascht nicht, dass sich June Cocós Musik auch hier als ideale Begleiterin erweist.

"Fantasies And Fine Lines" – das neue Album von June Cocó. Quelle: Flashback Records

June Cocó: Fantasies & Fine Lines, erschienen bei Flashback Records, gibt es als CD, Vinyl und Kassette. Zurzeit ist sie auf Tour und spielt am 10. März, 20 Uhr, in der Leipziger naTo, Karl-Liebknecht-Straße 46

Von Lars Schmidt