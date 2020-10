Jung und auf der Suche: Vier Debüts beim Literarischen Herbst in Leipzig

Leipzig

Der Moderator eröffnet die ARD-Bühne auf der Frankfurter Buchmesse mit einer Begrüßung aller, die jetzt „irgendwo im Nirgendwo zuschauen“ hinter dem „Gespensterschleier, den das Virus um diese Buchmesse gelegt hat“. Auf der Bühne sitzen Verena Kessler und Ijoma Mangold. Publikum gibt es nicht. Kessler ist aus Leipzig angereist, wo sie wohnt und wo sie ebenfalls mit ihrem ersten Roman auftreten wird – hier aber live zum Auftakt des Literarischen Herbstes, der vom 20. bis 25. Oktober stattfindet.

„Die Gespenster von Demmin“ heißt das Romandebüt der 1988 in Hamburg geborenen Schriftstellerin. Sie beschreibt eine Jugend in der Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, wo sich Sonntage anfühlen „wie ein Bad in lauwarmem Wasser“. Larissa, genannt Larry, geht in die 9. Klasse und bereitet sich darauf vor, Kriegsreporterin zu werden. Sie hält Kälte aus oder hängt kopfüber im Baum. Und sie zehrt von ihren Träumen. Vielleicht ist sie ein bisschen verliebt.

Etwas endet

Um eigenes Geld zu verdienen, jobbt sie auf dem Friedhof. Während ihre meist alleinerziehende Mutter jemand ist, „der sich eher an die Zukunft klammert als an die Vergangenheit“, bereitet die Nachbarin Frau Dohlberg sich darauf vor, aus ihrem Häuschen ins Pflegeheim zu wechseln.

Ihr stehen keine Träume mehr zur Verfügung, nur Erinnerungen. Was verbindet, sind das absehbare Ende eines Lebensabschnitts und Begegnungen mit der Vergangenheit. Demmin war nach Kriegsende 1945 Schauplatz eines Massensuizid. Über 600 Tote. Auch Frau Dahlmanns Mutter und Schwester sind ertrunken.

Nominiert und ausgezeichnet

Verena Kessler wollte diese Geschichte über eine Figur erzählen, die im Hier und Jetzt lebt, sagte sie auf der ARD-Buchmessebühne. Man kann das auf YouTube noch anschauen. Einziger Vorteil einer Buchmesse, die nur im Internet lebt.

Geschichte literarisch über die Gegenwart zu erzählen, das gelingt auch Cihan Acar (Jahrgang ’86), Deniz Ohde (Jahrgang ’88) und Ronya Othmann (Jahrgang ’93), deren Debüts ebenfalls in diesen Tagen erschienen sind, aus denen sie in Leipzig lesen und mit denen sie schon Preise gewonnen haben oder dafür nominiert waren. Darunter der „aspekte“-Literaturpreis, den Ohde gewann mit ihrem Roman „ Streulicht“, der zudem auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand.

Gleiche Chancen?

Wäre „ Streulicht“ ein Musikstück, wäre es ein Solo. „Ich hielt mich an das Rechtsfahrgebot, sogar auf den Gehwegen, und auf den Rolltreppen erst recht, ich ging nicht bei Rot über die Straße, ich hatte nur eine Muttersprache, ich hatte nur einen Geburtsort, ich hatte einen deutschen Nachnamen und zwei Vornamen, von denen der eine geheim war, ich rasierte mir die Monobraue, ich sagte: ,Nicht ich bin Türkin, sondern meine Mutter’ ...“ Sie hatte die gleichen Chancen wie alle, und bekam sie doch nicht. „Niemand hatte sich je die Zeit genommen, den Scheffel ausfindig zu machen, unter dem mein Licht stand.“

Wie sie sich aus dem Frankfurter Vorort kämpft, wo „orangeweißes Streulicht“ den Nachthimmel „erfüllt“, gespeist von Neonröhren, erzählt Ohde in einem Roman, der am Ende aufgeht. Ihre Erzählerin muss ohne starke Mit- und Gegenspieler auskommen.

Weg ins Ungewisse

Da hat es Kemal Arslan in Cihan Acars „ Hawaii“ besser. So heißt ein Viertel in Heilbronn, wo der 21-Jährige wieder lebt, seit ein Unfall seine Profi-Fußball-Karriere beendet hat. Die Hundstage überziehen die Stadt mit kaum zu ertragender Hitze. Kemal streift durch Straßen und Milieus, trifft Freunde, sucht Ex-Freundin Sina, findet sie, verliert sie, geht tanzen und gerät in eine Straßenschlacht zwischen Migranten und Neonazis. Auf seinem Weg ins Ungewisse bekommt er den Rat: „Ganz einfach: Finde einen Ort, an dem keiner will, dass du gehst. Nichtmal du selbst.“

Ganz einfach? Fragen nach Heimat und Herkunft, denen diese Debütantinnen und Debütanten in ihren Romanen nachgehen, leiten sich aus einem Alltag ab, der mit Aussichten hinterm Berg hält. Sie stellen ihre Protagonisten vor Entscheidungen: Zu wem sie gehören. Wohin sie wollen. Wie sie dorthin gelangen.

Das Früher, die Fremde

Ronya Othmanns Heldin Leyla flog jeden Sommer in das Land, in dem der Vater aufgewachsen war. Es hatte zwei Namen. „Der eine stand auf Landkarten, Globen und offiziellen Papieren. Den anderen Namen benutzten sie in der Familie.“ Das eine Land war Syrien. „Das andere war Kurdistan, ihr Land“, heißt es im Roman „Die Sommer“. Wie Keßler und Ohde lebt Othmann in Leipzig.

Das Früher, die Fremde und das eigene Erleben erzeugen verschieden starke Grundtöne in den neuen Romanen. Die Autoren kehren erzählerisch zurück, um ihre Figuren zu begleiten – und ein bisschen auch sich selbst. In ihrer Sprache bleiben sie dabei erstaunlich konservativ. Andererseits: Warum die Wörter neu erfinden, wenn ohnehin so vieles schwer zu benennen ist.

Von Janina Fleischer