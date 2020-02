Junge Akademie der Alten Musik: Probenwoche für Konzertreihe

Leipzig

„Das darf noch mehr Tempo haben. Gehen wir gleich in Takt 94.“ Ron-Dirk Entleutner sitzt hochkonzentriert im Probensaal in der Villa Thomana. Er ist Künstlerischer Leiter eines sehr besonderen Projekts für Leipzig: „ Confessio Musicale – Eine junge Akademie der Alten Musik“ ist der Titel. Die Idee zu diesem 25-köpfigen Projektorchester, das sich mit einem breit gefächerten Konzertprogramm auseinandersetzt, hatte Paul Enders.

Junge Musiker zusammenbringen

Er ist Jurastudent in Hamburg und hatte vor über einem Jahr die Idee, junge Musiker in einer Akademie zusammenzubringen, in der sie sich mit der Alten Musik beschäftigen, Anstöße für Interpretation und Lesart bekommen und diese in einem eigenen Konzertprogramm umsetzen. Mit diesem Vorschlag trat er an Jörg Sander heran, Mitbegründer des Netzwerks Alte Musik (Nam), das sich seit 2018 der organisatorischen Unterstützung von Projektorchestern in Leipzig verschrieben hat – ungefähr wie ein künstlerisches Betriebsbüro für freiberufliche Musiker.

Aushänge in Musik(hoch)schulen

Enders’ Motivation? „Jungen, gleichgesinnten Musikern die Möglichkeit eines Programmes zu bieten, das sie ansonsten vielleicht nicht spielen würden.“ Und natürlich: ein Netzwerk junger Musiker entstehen lassen, die sich für Alte Musik interessieren. Also hat das Nam über Aushänge in allen Musik(hoch)schulen Sachsens Bewerber für das Orchester generiert, deren Altersspanne vom Achtklässler der Thomasschule bis zum emeritierten Professor reicht, der als Lautinist einspringt.

„Das Programm reicht von Michael Praetorius bis Mendelssohn, weil wir von Praetorius ausgehend den Gedanken des Glaubens in der Musik durch die Jahrhunderte weiterentwickeln“, erklärt Enders. Vom Frühbarock bis zur Frühromantik ist es ein rechter Spagat, wobei das Orchester zum Großteil aus Musikern besteht, die Musik studieren. Wie steht es da um die historisch informierte Aufführungspraxis, die einen Teil der einwöchigen Akademie ausmacht? „Ein altes Instrument macht keinen historischen Klang“, stellt der Künstlerische Leiter Entleutner fest. Er legt vor allem Wert auf Artikulation, Phrasierung, die Einrichtung der Noten.

Von Praetorius bis Mendelssohn Bartholdy

Außerdem erklingt das Konzert in zwei verschiedenen Stimmungen: In der Barockstimmung von 415 Hertz und der Stimmung auf den Kammerton von 440 Hertz. An historischen Instrumenten ertönen unter anderem Dulciane und Gamben. Auf dem Programm stehen Michael Praetorius, Christoph Bernhard, Johann Friedrich Fasch, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Konzerte: 27.2., 19 Uhr, St. Laurentiuskirche Leipzig; 29.2., 19 Uhr, Heilandskirche Leipzig; 6.3., 19 Uhr, Schlosskirche Chemnitz; 7.3., 15 Uhr, Kirche zu Panitzsch; 8.3., 15 Uhr, Stadtkirche St. Wenceslai Wurzen.

Von Katharina Stork