Leipzig

Es ist die vorletzte Premiere in der Oper Leipzig vor dem November-Lockdown. Und nach den gut 45 Minuten möchte man fragen: Schon zu Ende? Wirklich? Können wir nicht noch ein bisschen ...?

„ Amadeus Musikus – Mozart für die Jüngsten“ heißt die Sonntagsnachmittagspremiere, die im mit 35 Zuschauern ausverkauften Konzertfoyer stattfindet. Der Titel führt in die Irre. Das Mozartprogramm, dessen Konzept und Inszenierung aus der Feder von Musiktheaterpädagogin Christina Geißler stammen, ist Bariton Franz Xaver Schlecht und Pianist Stefan Knoth auf den Leib geschneidert und keineswegs nur für Kinder eine Bereicherung. Auch wenn diese sich bestens amüsieren, immer wieder Kichersalven abfeuern.

Immense Spielfreude und kindliche Begeisterung

Franz Xaver Schlecht stammt aus Oberpeiching und damit zumindest schon einmal aus dem gleichen Sprachraum wie Wolfgang Amadeus Mozart, dem bairischen nämlich. Das verleiht seiner Figur noch mehr Authentizität. Lebendig wird Mozart jedoch erst durch seine immense Spielfreude und eine ansteckende, beinahe kindliche Begeisterung, die nie ins Alberne abgleitet.

Das Kostüm mit weißer Perücke, cremeweißer Weste, Kniebundhosen und roter Jacke passt farblich perfekt in das goldstrahlende Konzertfoyer. Die Requisiten sind minimalistisch gehalten – alles andere erwächst aus der Fantasie des Sängers vor den Augen des Publikums. Mozart stellt sich vor, singt, erzählt aus seiner Biografie – allesamt überlieferte oder belegte Anekdoten. Christina Geißler hat Wert darauf gelegt, nichts dazuzuerfinden, nur um das Programm kindgerechter zu gestalten.

Der Tanz mit der Distanz

Franz Xaver Schlecht interagiert als Mozart mit dem Pianisten. Er lässt sich von Stefan Knoth „La Tartine de Beurre“ schmieren, eine klangliche Annäherung an das Butterbrot. Knoth, genannt „Stéphan“ reagiert vor allem mit Gesten, natürlich und gleichzeitig unauffällig, die Musik in den Vordergrund rückend. Schlecht verändert immer wieder seine Position, geht auf die größtmögliche Distanz zum Publikum, wenn er singt, nähert sich an, wenn er nur spricht oder gestikuliert. Das passiert nie plakativ, immer fließend und natürlich in den Übergängen.

Auch wenn er in andere Rollen schlüpft, wie zum Beispiel seinen geliebten Papageno aus der Zauberflöte, ist Mozart als Figur immer noch präsent. Franz Xaver Schlecht erzählt lebendig, zieht durch ein inneres Leuchten in seinen Bann.

Ganz viel Wärme und leichte Melancholie

Die dunklen Episoden in Mozarts Leben bleiben nicht unerwähnt – beispielsweise der Fakt, dass ihm und seiner Constanze in Wien teilweise das Feuerholz fehlte, um die Wohnung im Winter warm zu halten. Da entsteht „Sehnsucht nach dem Frühlinge“. Schlecht singt größtenteils unbegleitet, mit herrlich breitem Fundament seines warmen Baritons. Dieses Sehnsuchtsgedicht bringt einen schmerzlichen Unterton mit sich. Denn dieser November birgt eine ganz andere Kälte, eine kulturlose Leere. Deswegen endet „ Amadeus Musikus“ mit ganz viel Wärme, aber auch einem leichten Anflug von Melancholie. Bis es hoffentlich weitergeht auf den Bühnen, nach dem November.

Von Katharina Stork