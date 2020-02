Jux, Ernst, Finesse: So abwechslungsreich ist ein Rundgang in der Leipziger HGB

Leipzig

Mit „ Lili Marleen“ zum HGB-Rundgang empfangen zu werden, überrascht etwas. Doch eine konservative Revolution hat da nicht stattgefunden, jedenfalls nicht im politischen Sinne. Der Sound gehört zum Projekt „Von Entarteter Kunst zu Entstellter Kunst“ unter Leitung von Adam Szymczyk, das als Work in Progress mehrfach umgestaltet wurde. Die anfangs verteilten Plastikboxen bilden nun einen kompakten Quader, dekoriert mit jüngeren Wahlplakaten deutscher Parteien, ergänzt durch eigene Schöpfungen, z.B. „Rausland“ von Christian Kölbl, das die Ästhetik Mondrians benutzt, um Verdrängungen aufzuzeigen. Auf der Empore der Galerie sieht man das Video einer Phase des stetigen Veränderung dieser Ausstellung, Konzeptkünstler sind im Malrausch.

Diese Belegung der Galerie hat zur Konsequenz, dass man hier keine Diplomarbeiten sehen kann wie bisher üblich. Mit Ausnahme des Vorjahres, als der ganze Rundgang eine Verweigerung mit weißen Wänden war. Was die Protestaktion tatsächlich erbracht hat außer enttäuschten Besuchern und unzufriedenen Studenten – nicht alle waren einverstanden – kann von den Verantwortlichen nicht klar benannt werden. Ein Denkanstoß war es sicherlich. Die Diplomarbeiten sind jetzt aber nicht verschwunden, man muss sie nur suchen, zum Teil außerhalb der HGB in mehreren Galerien und Offspaces der Stadt.

Handwerkliche Finesse

Der Erfahrungswert, dass der Malereifaktor kontinuierlich zunimmt, je weiter man die Treppen hochsteigt, stimmt. Im Prinzip. Tatsächlich findet man in den Klassenräumen von Annette Schröter, Jörg Ernert oder Ingo Meller viel Gemaltes oder Gezeichnetes. Manchmal abstrahierend, häufiger gegenständlich in diversen Ausrichtungen. Sogar Porträtstudien, mit denen man vor hundert Jahren an einer Akademie Aufnahme gefunden hätte, sind dabei. Eine gewisse Seitwärtsbewegung Richtung Tradition ist nicht ganz zu übersehen, verbunden mit handwerklicher Finesse.

Gerade darin besteht aber auch eine Alleinstellungsmerkmal der HGB unter der Masse von Kunsthochschulen. Bestätigt wird das eine Etage tiefer, wo die Klasse Ruckhäberle einen Saal flächendeckend in Petersburger Hängung mit Malerei bestückt. Das scheint ein Ausgleich zum Vorjahrs-Rundgang zu sein, der ja keine Leistungsverweigerung, nur eine Präsentationsverweigerung war. So sind diesmal auch die Korridore wieder zur Galerie geworden.

Plötzlich gibt es eine Klasse für Illumination

Es gibt Musik, es gibt Cocktails und Bier, trotzdem wirkt die diesjährige Veranstaltung ernster als vor zwei Jahren. Die eigentliche Party wurde ins IfZ ausgelagert. So kann man sich mehr auf die Kunst konzentrieren. Das heißt nicht, dass es keinen Jux gibt. So findet sich plötzlich eine Klasse für Illumination, die im Verzeichnis der Schule gar nicht existiert. Die Illustratoren haben aber ihre Arbeiten in Leuchtkästen gepackt und verstärken damit ihre Ausstrahlung.

Ein Novum ist die Präsentation der Meisterschüler aller Fachrichtungen im Festsaal. Auch hier herrscht kreatives Gedränge. Man lernt aber, dass eine Meisterschülerarbeit eventuell aus ein paar gespannten Schnüren bestehen kann, während im Grundkurs akkurat durchgearbeitete Naturstudien vorkommen.

Hexenverfolgung, Umweltzerstörung, Feminismus

Das Politische fehlt nicht, ist aber subtil. Unter dem Titel „The Spell“ setzt sich die Klasse von Alba D´Urbano mit den Hexenverfolgungen auseinander. Joachim Brohms Studenten thematisieren die Umweltzerstörung. Und eine fachübergreifende Gruppe namens Etna setzt Feminismus in Kunst um.

Man braucht Zeit für den Rundgang. Allein das Programm im Kino ist etwa 3,5 Stunden lang. Die Klasse Expanded Cinema Clemens von Wedemeyers hat es zwar zusammengestellt, aber unter Einbeziehung von Videos anderer Fachbereiche. Das Zeitnehmen wird aber belohnt mit einer Fülle von starken Eindrücken.

Von Jens Kassner