Leipzig

„Was ist hier heute?“, fragt ein junger Mann, als er an den anstehenden Menschen entlang radelt. Max Uthoff, erfährt er. „Ah toll, dann viel Spaß!“ Bis dahin dauert es noch. Normal ist das nicht. Es liegt daran, dass nach dem Umzug vom Kupfersaal ins Haus Leipzig – die präsentierenden Academixer freuen sich über „Corona-Solidarität“ – gut 300 Gäste adäquate Plätze bekommen sollen. Luftig verteilt, zweimal ausverkauft.

Am Freitag und Samstag war der Kabarettist Max Uthoff mit seinem Programm „Moskauer Hunde“ in Leipzig zu Gast. Wie vor einem Jahr schon. Es kann nicht dasselbe sein, hätte aber weniger das Gleiche sein können.

Anzeige

Von AfD bis schwere Kindheit

Gut möglich, dass treues Publikum sich von einem, der im Fernsehen die Welt erklärt, live etwas Ähnliches erhofft, quasi Neues aus der „Anstalt“. Denn Gesellschaftskabarett mit einem Solisten, der hier nur gelegentlich in eine Rolle tritt, Figuren antäuscht, hat die Möglichkeit, auf eine Weise konkret zu sein, der die aktuelle Krise zuarbeitet.

Weitere LVZ+ Artikel

So dezent wie sein Sommeranzug ist das Auftreten des 52-Jährigen. Die Themen hält er an der kurzen Leine: ehemalige Volksparteien. Ungerechte Verteilung von: Besitz, Chancen, Lebenserwartung. Arm und Reich. Sehr arm und sehr reich. Schwere Kindheit als Projekt ambitionierter Eltern. Moral. Gehorsam. Demokratie. AfD. Geflüchtete. Konsum. Liberalismus. Nicht mehr ganz so neue neue Medien. Essen fotografieren (die Mahlzeit, nicht die Stadt). Auch die Reiznamen Habeck, Söder, Scholz fallen.

Nicht mehr normal

Land und Leute sind nicht mehr normal. Wofür das unterwürfige Verhältnis des Menschen zu Hunden steht: „Wie gut, dass wir Tiere nicht nach abnehmender Intelligenz schmackhaft finden.“ Vom 2018 eingeschläferten Hund Chico zu hören, lässt reflexhaft nach dem Smartphone greifen, um zu googeln, was da los war damals.

Wer so viel anspricht, muss den kürzesten Weg zur Pointe nehmen. Das zweistündige Programm wäre wie gebaut dafür, einen Rahmen zu bilden, in dem verblassende Bilder gegen sich neu aufdrängende getauscht werden. Normalität zum Beispiel. Rückkehr zur Normalität. Falsch verstandenen Normalität ... Uthoff sagt, am besten fasse das Elend, das ein Virus in die Welt gebracht hat, zusammen, dass Deutsche Touristen auf Mallorca mit Applaus begrüßt werden.

Pascal , Goethe, Reckwitz

Darüber hinaus möchte er sich nicht mit Corona befassen. Wer will das schon. Es ist nur so, dass der Umgang damit erst den Alltag verändert und dann die Gesellschaft. Nicht nur Alleinerziehende, Hartz-IV-Empfänger und Menschen in Gütersloh. Neue Normalität sei vielleicht besser als ein Lockdown, wo Väter Kinder misshandeln und Männer Frauen missbrauchen.

Uthoff schaut bei Blaise Pascal vorbei, wonach alles Unglück der Menschen daher rühre, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben könnten. Er holt sich Goethe an die Seite, für den „Erfahrung fast immer eine Parodie auf die Idee“ war. Auch bei Andreas Reckwitz’ „Gesellschaft der Singularitäten“ wird er fündig.

Einvernehmen mit dem Publikum

Und schon sind wir bei jenen Deutschen, die in der Fremde „authentisch“ nennen, was sie zu Hause „von der Staatsmacht beseitigt wissen wollen“. Bei Lebensweisen, die fernen Regionen genauso schaden wie unsere Waffen. Der Blick auf die Geschäftsfelder der Unternehmensgruppe Tönnies führt zu einem Satz, den man sich gern aufs Sofakissen stickt: „Jede Verhaltensänderung bedeutet ein Eingeständnis eines kleinen Fehlers.“

Max Uthoff ist ein redlicher Aufwiegler. Er deutet auf den Umgang des Menschen mit anderen und mit sich selbst. Statistik, Vergleich, Witz, Argument und Zitat bündelt er fürs Einvernehmen mit dem Publikum. Hier muss keiner die Luftanhalten, kann stattdessen durchatmen. Offenbarte Zusammenhänge sind die offensichtlichen, und beinahe geht als Normalität durch, was nicht mehr normal ist.

Von Janina Fleischer