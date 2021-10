Leipzig

Satire kann, wenn sie klug ist, ein Weckruf sein à la „Leute, legt die Zahlen zur Seite und achtet (auf) das Wort!“. Dem Kabarettisten Mathias Richling ist das gelungen am Samstagabend im Haus Leipzig. Der 68-Jährige ist ja ein alter Hase, der in seiner„Mathias Richling Show“ zeigt, was Satire leistet, wenn sie die Komik der Belehrung vorzieht.

Aus eben diesen SWR-Sendungen bedient er sich für seine Live-Show, deren Titel „Richling #2021“ die Richtung vorgibt. Wobei weniger die Zustände als Zielscheibe dienen als die Mechanismen der Macht, der Angst, des Lügens.

Dialekt trifft Dialektik

Richlings Themen bleiben politisch: Parteien, Klima, Flucht, Sprachmoralismus, Pandemie ... Als Form dominiert die Parodie. Die beherrscht er wie derzeit kaum ein anderer im Land. Wo fürs Fernsehen Masken- und Kostümbildner ganze Arbeit leisten, genügen auf der Bühne Requisiten: Bilder für Lindner, Seehofer und Kramp-Karrenbauer, Sonnenbrille für Andreas Gabalier, eine Soutane für den Papst.

Über Karl Lauterbach und Boris Becker sagen Sprechweisen alles, ohne zu denunzieren. In einer seiner Paradenummern ergänzen sich Kretschmann und Strobl, Baden-Württembergs Ministerpräsident und Innenminister, in Dialekt und Dialektik.

Bei Angela Merkel, hier im Stil von Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohrring“ als Klassiker markiert, greift der blaue Turban die Frisur des YouTubers Rezo auf. Was dessen Video „Zerstörung der CDU“ übrigließ, hat Armin Laschet auf den letzten Metern selbst erledigt.

Wer CDU wollte, hat SPD gewählt

Ob denn wirklich kein Blender oder Trickser im Kanzlerkandidaten-Angebot gewesen sei, der etwas Staatsmännisches ausstrahle, fragt Richling mit Blick auf Olaf Scholz als „Second-Hand-Merkel“ und Annalena Baerbocks „einziger Kompetenz Frau“, worüber er sich zwei Wochen nach der Bundestagswahl noch wirkungsvoll erregen kann.

Deren Ausgang überrascht ihn kaum. Merkel habe, sagt er, die CDU sozialdemokratisiert, Scholz die Raute kopiert und darum „der Wähler was verwechselt“: Er wollte CDU – also hat er SPD gewählt. Der Wähler wollte nicht die SPD – und deswegen ist die CDU so abgestunken.

Dem Virus keine Chance

Beim Reden schreitet Richling die Bühne in voller Breite ab – es heißt ja auch Gedankengänge. Und die nutzt er, um anderthalb Jahre Pandemie aus dem Kokon gesellschaftlicher Monokultur zu schälen. Leiht sich der Kabarettist den Gestus Karl Lauerbachs, muss er nur leicht übertreiben, um im Unsinn zu stranden: „Nicht sprechen, nicht essen, nicht atmen – das schützt die Gesellschaft vor uns allen.“

Mit der Stimme von RKI-Chef Lothar Wieler konstatiert Richling, dass bei steigender Zahl von Infizierten die Demokratie „hinderlich ist“ und rät, „den Notstands-Staat zum Dauerzustand“ zu machen, um „auch Viren, die es noch gar nicht gibt, keine Chance zu geben“. Es „ist entscheidend, dass Menschen leben, auch wenn sie künftig nicht wissen, wovon.“ An dieser Stelle zitiert der Kabarettist sich selbst: aus seinem neuen Buch „Das Virus Demokratie?“, das am Montag erscheint.

Frontal in den Eisberg

In gut 90 Show-Minuten bleibt er sich darin treu, beim Abbilden absurder Entscheidungen seine Protagonisten nicht lediglich als Witzvorlage zu benutzen. Vielmehr legt er ihnen Argumentationsketten in den Mund und gleichzeitig als Strick um den Hals. „Wir Männer werden auf einmal nur noch reduziert auf Frauen“, klagt Boris Becker. Der Papst kommt zu dem Schluss, dass nicht das Gute wichtig ist, sondern der Glaube daran.

Und Laschet erklärt in der Zugabe, dass der Eisberg weniger Schaden angerichtet hätte, wäre die „Titanic“ frontal hineingefahren, statt sich seitlich aufschlitzen zu lassen. Um auf „das Positive am Klimawandel“ zu kommen: Die Eisberge schmelzen weg – eine Gefahr weniger. Wenn es ernst wird, „beißt sich die Würde in den Schwanz“. So karikiert Mathias Richling Denkweisen der Gegenwart.

Mit Richlings Buch „Das Virus Demokratie“ durch die Pandemie Seit gut anderthalb Jahren prägt ein Thema die Nachrichten, Gespräche und Missverständnisse, kurz: die erregte Gesellschaft. Und wenn es um Corona geht, geht es vor allem um Gesundheit. Mathias Richling aber schaut aufs Politische, auf den gesellschaftlichen Umgang mit der Pandemie, der geprägt ist von Unsicherheit, aber auch von voreiligen Schlüssen und dem Ausschluss von Toleranz und Vernunft aus öffentlichen Debatten. In seinem Buch, das am 11. Oktober erscheint, verarbeitet er sein Erschrecken in einer Dokumentation realer Interviews (die er gab) sowie fiktiver Reden und Antworten aus Politik und Unterhaltung (die es fast so gab). Eine Übung in Ironie und offenem Denken. Info: Mathias Richling: Das Virus Demokratie? Eine Abschätzung. Westend Verlag; 256 Seiten, 20 Euro

Von Janina Fleischer