Leipzig

Bigott geht die Welt zu Grunde. Einer der reichsten Männer der Welt will mit Elektroautos fossile Brennstoffe überwinden, greift dafür aber in den Grundwasserspiegel Brandenburgs ein. Der nächste schöpft seine Milliarden aus den schlechten Arbeitsbedingungen der Angestellten seines Konzerns und will uns zur Rettung am liebsten gleich in den Weltraum schießen.

Und wir? Verwechseln YouTube mit Wissenschaft, aber werfen jungen Klimaaktivisten mangelnde Umsicht vor. Karren Obst und Gemüse um die halbe Welt und schreiben Bio drauf. „Bio aus Rio“ nennen Meigl Hoffmann und Bernard Paschke daher nicht nur ihr Kabarettprogramm, das am Montag in der Pfeffermühle seine umjubelte Premiere feierte. Sie bieten den Slogan auch gleich als neues Sprichwort für alles an, was verlogen daherkommt. Und da finden die beiden Sprachkünstler eine Menge. Mit atmosphärisch verjazzten, mal Arbeiterlied, mal die Prinzen zitierenden Miniaturen untermalt Therry Gelloz das Ganze live am Flügel.

Hofffmann und Paschke sezieren mit Sprachakrobatik das Wort

Meigl Hoffmann und Bernard Paschke. Quelle: André Kempner

Die Welt geht endlich unter. Jahrelang stand die Uhr der Apokalypse auf Fünf vor Zwölf, jetzt hat man neue Batterien eingelegt. Doch der Untergang muss nicht das Ende sein, zumindest nicht das Ende des Witzes. Dieser kommt in „Bio aus Rio“ auch nicht zu kurz, gerinnt aber fast nie zum bequemen Schenkelklopfer, sondern schickt so manchen Hintergedanken und Nadelstich mit auf die Gedankenreise.

Auch wenn Hoffmann mal den Alu-umwickelten Verschwörer, mal im herrlich überdrehten Mimenspiel eine nörgelnde Handpuppe gibt, auch wenn beide im breitesten Kölsch auf der Binnenebene Vorurteile und Fremdenhass bloßstellen: Das komödiantische Rollenspiel bleibt sparsam an diesem Abend, der die aktuellen Probleme vor allem durch das Wort seziert. Die Sprachakrobatik von Hoffmann und Paschke trifft dabei auf gut gelaunte Premierennervosität, die immer wieder Notimprovisationen verlangt.

Halboptimistischer Blick in die Zukunft

In Anzug, weißem Hemd und Sneakers wirkt der 21-jährige Paschke wie der reich geborene FDP-Erstwähler, der schon mal mit grünem Einstecktuch sondiert. Hoffmann, 53, gibt optisch erst einmal den Schlurf-Ossi. Die Gegenüberstellung ist kaum zufällig, Generations- und Herkunftsfragen stehen tatsächlich mit im Fokus. Doch allzu plakativer Pointenjagd wird schnell eine Abfuhr erteilt, reflexhafte Stichwort-Lacher werden augenzwinkernd vorgeführt. Das Publikum soll schon dranbleiben im oft mehr als doppelsinnigen Spiel mit Sprache.

Zu dick, zu faul, zu destruktiv: Der Mensch kommt nicht gut weg in den zwei Stunden, und was dem einen die „Wahrheit“ scheint ist für den anderen bestenfalls bigottes „Bio aus Rio“. Ein paar wenige Gewissheiten bleiben aber: Um das Klima steht es ernst, rechts läuft nichts Sinnvolles, und den „Jungen“ sollte mehr zugehört werden, sie müssen schließlich noch eine Weile mit der Apokalypse leben, die die „Alten“ auf den Weg gebracht haben. Am Ende schaut „Bio aus Rio“ mit wenigstens einem lachenden Auge noch halboptimistisch in die Zukunft: Das Lied des Untergangs hat schließlich viele (Kata-)Strophen, und ewig ist sowieso nur die Veränderung.

Info: Wieder am 30.10., 5./6.11., jeweils 20 Uhr, Pfeffermühle, Katharinenstraße 17; Karten unter Tel. 0341 9603196; alle Termine auf kabarett-leipziger-pfeffermuehle.de

Von Karsten Kriesel