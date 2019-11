Kabarett-Premiere: Gemeinheiten in der Hausgemeinschaft

Leipzig

In einem Wohnhaus begegnet sich die große Welt im Kleinen: vom betuchten Penthousebewohner über eine Tussi, die keine fünf Minuten ohne Handy auskommt, eine maulende schulgestresste 13-Jährige, eine Supermarktangestellte bis hin zum Hausmeister. Mit diesem Aufgebot bevölkert das Künstlerduo Annemarie Schmidtund Roman Raschkedie „HausGEMEINschaft“ in ihrem gleichnamigen neuen Programm, das jetzt im ausverkauften Sanftwut-Kabarett Premiere hatte.

Der Hausmeister überschlägt sich nicht gerade vor Arbeitseifer, hält aber die Gerüchteküche ebenso süffisant am Brodeln wie Frau Langeweil, die listige Oma aus dem Erdgeschoss, die ihre Nase überall reinsteckt. Diese in ihrer Eloquenz unschlagbare Alte kennt manch einer schon aus dem vorherigen Bühnenprogramm von Schmidt und Raschke. Sie labert den Leuten die Hucke voll und kriegt im Gegenzug alles raus, was so geredet wird. Treppauf, treppab huschen die Nachbarn und der Klatsch.

Bei Unstimmigkeiten ebenso wie bei technischen Problemen greift lustlos der tranige Hausmeister ein, damit er was zu tun hat. Aber eigentlich kommt man ganz gut miteinander aus – mal abgesehen von einigen Nickligkeiten, beispielsweise dem Taubenfüttern, Omas Zeitvertreib, der dazu führt, dass die Wäsche von Frau Strackelmann mit Kot bekleckert wird. Dahinter steckt schon eine gewisse Gehässigkeit. Das Taubenproblem findet dann aber auch ohne Hausmeister eine ungeahnte tierische Lösung …

Schwunglosigkeit trifft auf quirligen Widerpart

Besonders lustig wird es, wenn sich Herr Ackermann aus dem Penthouse von der Kassiererin im Supermarkt in ein Streitgespräch verwickeln lässt, bei dem er garantiert den Kürzeren zieht. Diese Person ist nämlich voll informiert über den ökologischen Schaden der von ihr selbst verkauften Plastiktüten; aus dieser Kiste kommt der gute Mann nicht so leicht raus. Als er bei einem späteren Einkauf irrtümlich ein paar Damenartikel statt Küchentücher aufs Kassenband legt, gerät er vollends in die Bredouille und möchte sich wohl am liebsten in ein Mauseloch verkriechen, während sich ein unsäglicher Redeschwall des Fräuleins zu Vor- und Nachteilen alternativer Hygieneprodukte über ihn ergießt. Das ist zweifellos einer der komischen Höhepunkte des Abends.

Eine weitere Riesen-Lachnummer ist das Auftauchen eines Paketzustellers bei der shoppingsüchtigen Frau Strackelmann, der mitsamt den Paketen Ohrfeigen austeilt – die seien neuerdings vom Gesetzgeber für Umweltsünden vorgeschrieben, erklärt er. Was für eine schöne Idee!

Alle Rollen werden von den zwei Darstellern gespielt; der männliche Part mit seinem schwunglosen Gemüt kontrastiert herrlich mit der Unrast des quirligen weiblichen Widerparts. Ob als Kassiererin, Oma oder Teenager, keine Sekunde bleibt das Mundwerk der Dame stehen. Ein sehr unterhaltsamer Abend, der viel Spaß beschert.

Wieder 28. November und 18. bis 20. Februar, je 20 Uhr, im Kabarett Sanftwut, Mädlerpassage, Eintritt 23 Euro

Von Juliane Lochner