Kabarett Sanftwut: Neuer Chef Martin Glaeske baut Theater und Spielplan um

Leipzig

Natürlich brauchte er eine Bedenkpause. Doch Martin Glaeske musste nur eine Nacht darüber schlafen, bis er Ingolf Serwuschok zusagte. Seit dem 1. Juli hat er die Geschäfts- und Theaterleitung des Kabaretttheaters Sanftwut von dem 60-jährigen übernommen und Großes vor. Trotz Corona.

Serwuschok lernte der 33-Jährige 2004 nach einer Vorstellung auf der Bühne in der Mädlerpassage kennen; auf Anhieb verstanden sie sich blendend. Ab und zu half Glaeske sogar mal bei der Technik oder am Tresen aus, wenn das Sanftwut-Personal knapp war, doch dauerhaft war das mit seinem damaligen Testfahrer-Job bei Porsche nicht vereinbar.

Anzeige

Zu Gunsten der Kleinkunst

Im Frühjahr 2019 trafen sich die beiden auf einen Kaffee. Serwuschok bot Glaeske, inzwischen erfolgreicher Unternehmer unter anderem im 3-D-Druckgeschäft, den Kauf des Theaters an. „Für mich nicht überraschend, denn Ingolf hatte schon in den Jahren zuvor angedeutet, das Sanftwut zu veräußern“, erzählt Glaeske, der zum Zeitpunkt der Gretchenfrage eigentlich mit seiner Frau über eine Weltreise sinnierte.

Weitere LVZ+ Artikel

Doch die Entscheidung fiel zu Gunsten der Kleinkunst. Der junge Mann übernahm das Theater und investierte in den letzten Monaten 100 000 Euro aus seinem Privatvermögen, um die Räume aufzupeppen. Das fing dezent beim Kassen- und Kneipentresen an und ist am augenfälligsten im umgebauten Saal. Neue Polster, neue Tische, neue Farben – das Sanftwut wirkt deutlich aufgefrischt, inklusive Backstagebereich. Hinzu kommen neues Personal, neues Speisen- und Getränke-Angebot und anders gestaltete Programmhefte.

Spielplan läuft wieder an

Ein Neustart ausgerechnet in der Corona-Krise, doch „ich bin sicher, dass wir das Publikum trotz der langen Pause wieder für uns gewinnen werden“, sagt der Chef. Der Spielplan nimmt in dieser Woche langsam Anlauf. Das langjährige Zuggespann Manni und Moni (Thomas Störel und Uta Serwuschok) verzeichnet für Samstag immerhin 75 Vorbestellungen. „Die Leute müssen erst einmal mitbekommen, dass es uns wieder gibt.“

Glücklich verweist er darauf, dass vor allem wegen des neuen Lüftungssystems auch bei den aktuellen Pandemiebestimmungen die maximale Auslastung von 185 Gästen möglich und vom Gesundheitsamt bestätigt sei; die Preise liegen zwischen 24 und 40 Euro; ab sofort gibt’s jeden Freitag und Samstag sowohl 16 als 20 Uhr Vorstellungen.

Trotz dieses Zugeständnisses ans ältere Publikum will Glaeske mehr Leute unter der 40-Jahre-Marke ins Haus holen. Dafür soll – neben Manni und Moni – ein neuer Protagonist sorgen: Roy Reinker, mit 23 einer der jüngsten Bauchredner und Entertainer Deutschlands, wird ab Herbst regelmäßig im Spielplan auftauchen. Geködert hat ihn der neue Inhaber selbst. Denn der kümmert sich nicht nur um Zahlen, sondern auch um Inhalte.

Ein gutes Gefühl

Eine Menge zu tun also, und die Weltreise dürfte sich weit nach hinten verschieben. Ist gerade eh keine gute Zeit dafür. Martin Glaeske hat bei seinem neuen Projekt jedenfalls ein gutes Gefühl. „Ich bin hier zu Hause“, sagt er lächelnd.

www.kabarett-theater-sanftwut.de

Von Mark Daniel