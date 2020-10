Leipzig

Auf den ersten Blick lassen sie sich nicht vergleichen: Solo-Diva Lisa Eckhart und die Chanson-Kabarettisten mit dem Namen „ Pigor singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten“. Dann aber doch. Am Sonntag sind sie zum Lachmesse-Abschluss aufgetreten, die eine doppelt im Haus Leipzig, die anderen beiden im Academixer-Keller. Die 28-Jährige mit ihrem zweiten Solo-Programm „Die Vorteile des Lasters“, Thomas Pigor (64) und Benedikt Eichhorn (58) mit ihrem gemeinsamen „Volumen 9“.

Was sie verbindet, ist das Beherrschen der Mittel für die Botschaft, ist die besondere Form, mit der sie Möglichkeiten der Satire zwar nicht neu erfinden, aber gezielt nutzen. Dabei ist ein Textbuch eher Geländer als Korsett, und Pointen dürfen wehtun – möglichst sehr.

Anzeige

Vertontes Hygienekonzept

Doch während die in Leipzig lebende Österreicherin Lisa Eckhart ihre Form des kultivierten Monologs weiter perfektioniert, schließen Pigor & Eichhorn an diesem Abend hinter sich die Tür. Lieder vergangener Zeiten zu spielen, hat ja durchaus Witz. Etwa wenn es in „ Zigarette“ darum geht, dass eine Frau den Mann nicht mal ziehen lässt, und der Text aus dem Jahr 1995 heute wie ein „vertontes Hygienekonzept“ ( Pigor) klingt.

Pigor (r) & Eichhorn am Sonntag im Academixer-Keller. Quelle: André Kempner

„Einführung für Anfänger“ nennen sie ihr Programm mit dem Besten aus den 90ern und zu wenig von heute. Im Schaffen von Pigor & Eichhorn sind alle Songs Klassiker, ob „Lärmschutzgesetz“, „ Sabine Christiansen“ oder „Was willste denn in Wien?“. Manchmal darf das Publikum aus drei Angeboten wählen, was die Zusammenstellung allerdings beliebig wirken lässt. „Hausschweine“ oder „Heidegger“? Egal.

Reim gewordener Übertreibung

Nach der Aufforderung „Rauchen Sie ...“ machen „Kleine dicke Frauen“ und „ Mexiko“ klar, wohin der Hase hätte laufen können. Solche Texte gehen heutzutage gar nicht mehr, sagt Pigor selbst. Zur Nichtraucherdiskriminierung käme Frauenfeindlichkeit und mit der Bordell-Begebenheit im „ Senegal“ sogar noch Rassismus, ignorierte man den Hintersinn der Kunstform Satire.

Natürlich war nicht alles schlecht. Dass im Mai „Volumen 10“ fertig sein soll, wird dann aber auch Zeit. Im Partnerlook (Streifenhose an Hosenträger) verweigern sich die Musikkabarettisten in Reim gewordener Übertreibung den Zumutungen mehrheitsfähiger Vernunft. Alles an ihnen sagt: Nö, nicht mit mir. Das Drama entsteht hier aus der Erregung, die – getarnt in Alltagsgeschichten – zwischen Schmerz und Scherz explodiert. Pigor schreit es raus.

Lieber Sintflut als Shitstorm

Lisa Eckhart lächelt. Auch zu ihren Mitteln zählt das wohlgesetzte Wort, das gänzlich Un-verschämte. Wo andere sich widersetzen, sitzt sie schon und eskaliert im gezielten Vergleich. „Lieber am Jüngsten Tag eine Sintflut als jeden Tag ein Shitstorm“. Im charmanten Spiel mit Ironie und Selbstironie zeigt Eckhart der säkularisierten die sexualisierte Welt und bestätigt, sehr gemein!, die Illusion der Selbstbestimmung nicht: „Wenn wir so weitermachen mit der Doppelmoral, dann haben wir vielleicht irgendwann einen fairen Kinderhandel.“

Die Vorteile des Lasters liegen im Ignorieren der Sünden. „Ich lerne“, sagt Eckhart dem entzückten Publikum ins maskierte Gesicht, bei so einer Show viel mehr über Sie als Sie über mich.“ Und dass die Zuschauer bei ihr wie auch bei Pigor & Eichhorn manches über sich lernen können, gehört zu den Effekten, die Satire schmerzhaft machen. Wo frenetisch applaudiert wird, fällt vielleicht nicht gleich der Putz von der Decke, aber hier und da schwankt die Selbstzufriedenheit auf ihrem Sockel. Und Spaß macht es auch.

Von Janina Fleischer