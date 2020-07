Kabarett im Zoo: Leipziger Funzel zielt gnadenlos aufs Zwerchfell

Leipzig

Schöner kann Sommertheater-Atmosphäre kaum sein: Abendliche Restwärme unter Bäumen, ein Getränk in der Hand, gelegentliches Krächzen eines exotischen Vogels im Ohr und vor der Nase fünf Künstler, die sichtlich Spaß am Spiel haben – noch bis zum 9. August verwandelt die Funzel den Leipziger Zoo allabendlich zum Kabarett-Gehege.

„Hirn an – Glotze aus“ heißt das Credo des Quintetts, das trotz Corona-Abstandsnahme dank des großflächigen Konzertgartens 240 Gäste empfangen kann. Jede Menge Platz und Luft für ein Programm, bei dem Mitdenken empfohlen ist, aber nicht zum Kopfschmerz führt. Bevorzugt wird der direkte Schlag aufs Zwerchfell.

Anzeige

Knoblauch hilft

Wie sich das für Kabarettisten gehört, nehmen Thorsten Wolf, Katherina Brey, Bernd Herold, Sabine Kühne-Londa und Musiker Helge Nitzschke zunächst die aktuelle Lage ins Visier. Wolf, der den Zoo durch seine Rolle im ARD-Dauerbrenner „Tierärztin Dr. Mertens“ als sein zweites Zuhause betrachten kann, empfiehlt zur Virus-Bekämpfung den täglichen Verzehr von fünf Knoblauchzehen – „zwei Meter Abstand sind Ihnen sicher!“. Großes Gelächter erntet Kühne-Londas Blick ins Jahr 2052, wenn die letzte Rolle Klopapier aus der Hamster-Ära 2020 aufgebraucht sein wird. Und apropos – Wolfs Paradefigur, Klomann Willi, lässt wie gewohnt verbal die Hosen runter.

Weitere LVZ+ Artikel

„Hirn an – Glotze aus“ arbeitet sich vor allem an der Diskrepanz zwischen Damals und Heute ab. Nachhaltigkeit in puncto Klamottennutzung und Verpackungen gab es schon in DDR-Zeiten, auch der Bio-Hype wird argwöhnisch beäugt. Nicht zu vergessen: „Früher konnten Frauen kochen wie Mutter, heute können sie saufen wie Vater.“ Das Preis- und Streckengewirr der Deutschen Bahn kommt unter die Räder, gern geht es deftig zu. Die Kanzlerin und Grünen-Politiker Hofreiter beharken sich in Loriot-Manier in der Badewanne.

Mutti ist der Funzel suspekt

Fazit: Wem „Mutti“ Merkel, Greta „Thunfisch“, vegane Trends und Überkorrektheit suspekt sind, der sitzt hier richtig. Das stellenweise hochamüsierte Publikum beklatscht am Schluss beglückte Künstler.

Vorstellungen täglich bis 9. August; Karten zwischen 28 und 32 Euro unter 0341 9603232.

Von Mark Daniel