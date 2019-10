Kabarettist Philipp Weber: Sex sollte ab dem 40. Lebensjahr kein Thema mehr sein

Leipzig

Am 20. Oktober wird die Leipziger Lachmesse ist eröffnet, den Auftakt bildet traditionell die Verleihung des „ Löwenzahns“. Er geht an den Autor und Kabarettisten Philipp Weber (45) für sein Programm „WEBER N°5: Ich liebe ihn!“, das er vor einem Jahr am letzten Lachmessetag gezeigt hat.

Der „ Löwenzahn“ ist mit 3500 Euro dotiert, gesponsert von der Leipziger Messe. Weber verbinde „Tempo und Witz in einzigartiger Weise, um seine Botschaft zu senden“, begründet Lachmesse-Geschäftsführer Frank Berger die Wahl, „er ist klug und unterhaltsam zugleich“.

In Ihrem Programm „WEBER N°5: Ich liebe ihn!“ ziehen Sie ins Gefecht gegen Bedürfnismanipulation im Warenüberfluss. Welchem Werbeversprechen sind Sie selbst zuletzt erlegen?

Da muss ich tatsächlich sagen, mein eigenes Programm hat mich da relativ immun gemacht. Für die Versuchungen, denen ich immer wieder erliege, braucht es kein Marketing.

Jetzt müssen Sie sagen, welche das sind.

Alles was mit Kochen zu hat. Und Wein.

Tricks und Täuschung hat es immer schon gegeben – ändern sich die Ziele?

Nein, aber die Methoden.

„Habe den Willen, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“

Warum scheint es so leicht zu sein, den freien Willen auszuschalten?

Kant sagte, habe Mut dich deines Verstandes zu bedienen. Doch ich denke, dem Menschen hat es nie an Mut gefehlt. Sondern an Lust. „Habe den Willen, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ So wäre der Satz richtig gewesen. Denn die Angst vor dem Verstehen ist leichter zu überwinden als die Bequemlichkeiten der Ignoranz.

Warum schafft es beispielsweise die SPD nicht, Wähler so zu umgarnen, dass sie glauben, sie könnten ohne SPD-Regierung nicht mehr leben.

Die SPD kann die Menschen emotional nicht mehr erreichen. Das liegt natürlich an Fehlern in der Vergangenheit. Ein anderes Problem ist auch, dass andere politische Kräfte die Kunst der Emotionalisierung heute viel besser beherrschen. Und eine treibende Kraft des Menschen ist nun mal die Angst. Sie kann rational oder irrational sein. Es ist egal. Mit Angst kannst du alles verkaufen. Egal, ob feuchtes Toilettenpapier oder politische Parolen. Es ist der mieseste Trick des manipulativen Marketings.

In der Scheinwelt der Slogans und Versprechungen geht es ja auch um Ersatzbefriedigung. Ersatz wofür eigentlich?

Für Glück. Und ja, ich denke, so einfach ist das.

Sex sollte kein Thema mehr sein

Schon mit Ihren Programmen „Futter“ und „Durst“ waren Sie ganz nah dran an den menschlichen Bedürfnissen. Können wir uns schon auf „Sex“ freuen?

Um Gottes Willen! Nein! Wenn ich mit 45 immer noch über Sex reden würde, könnte nicht mal ich meine Kunst noch ernst nehmen. Ich finde alles, was man als Kabarettist unbedingt zu dem Thema sagen will, sollte man vor dem 40. Lebensjahr hinter sich bringen. Außer natürlich es ist so lustig, dass es erzählt werden muss.

Dann aber „Klima“, oder?

Wer mein Programme „Futter“ und vor allem „Durst“ kennt, weiß, dass ich schon da dezidiert über den Ressourcen-Hunger des Menschen und seine Auswirkungen auf Umwelt beschäftigt habe. Leider war das Thema damals noch nicht so in den Schlagzeilen wie heute. Und künstlerisch wiederhole ich mich einfach ungern. Im nächsten Programm geht es um den Menschen im Zeitalter der digitalen Dämmerung. Es heißt: „KI: Künstliche Idioten. Der Homo Digitalis und seine analogen Affen“. Sind wir für die Zukunft gerüstet? Da spielt natürlich auch das Klima eine Rolle.

Sie haben Chemie und Biologie studiert und bezeichnen sich als Verbraucherschützer. Wann wird Schutz zur Bevormundung?

Wenn man nicht an die Selbstverantwortung des Verbrauchers glaubt. Ich glaube nicht daran, ich fordere sie ein. Aber ich fühle mich auch für die Selbstverantwortung anderer nicht verantwortlich. Ich gebe nur hilfreiche Information in Witz-Form weiter.

Unterhaltungsauftrage ist wichtiger als Lehrauftrag

Empfinden Sie eine Aufgabe, das Publikum aufzuklären?

Ich bin Bühnenkünstler geworden, weil mich die Kunstform der Komik interessiert. Die Transformation von Inhalt in Komik. So gesehen sehe ich meinen Unterhaltungsauftrag wichtiger als mein Lehrauftrag. Wenn ich die Wahl hätte zu entscheiden, ob mich die Leute mich für intelligent halten oder für komisch, wäre meine Wahl klar. Komisch zu sein ist auch viel schwieriger als intelligent.

Unterhaltung darf Kabarett also schon noch sein?

Es darf nicht auch, es muss! Sonst ist man gescheitert. Wer predigen will, soll Pfarrer werden. Um nicht unterhaltsam zu sein, ist Kabarett eine viel zu ernste Angelegenheit.

Ist die Welt noch zu retten?

Die Welt war noch nie zu retten. Und das wird sie auch immer bleiben

Sagen Sie das als Wissenschaftler oder als Kabarettist?

Als illusionierter Realist.

Aus dem Lachmesse-Programm Die 29. Leipziger Lachmesse geht vom 20. bis 27. Oktober. Es stehen über 157 Künstler inrund 80 Veranstaltungen auf den Bühnen der Stadt. Neben den Gastspielen sind auch zahlreiche Eigenproduktionen der gastgebenden Kabarett-Häuser zu sehen. Mit der Schweiz gibt es zum ersten Mal ein Gastland. Programm am 20. Oktober Tom Pauls und Freunde: Das Sächsische Wort des Jahres; 11 Uhr, Kabarett Academixer (ausverkauft) Anke Geißler: Unter der Haube; 15 Uhr, Academixer Tom Pauls und Beate Laaß: Sächsische Klassiker; 16 Uhr, Central Kabarett (ausverkauft) Gardi Hutter (CH): Gaja Gaudi; 18 Uhr, Schauspielhaus Fee Badenius: Tour 19/20; 18 Uhr, Moritzbastei Eröffnung mit Verleihung des „ Löwenzahn“ an Philipp Weber: „WEBER N°5: Ich liebe ihn!“; 19 Uhr, Academixer (Restkarten) Tamika Campbell: Straight outta Campbell; 19 Uhr, im Central Kabarett (fällt aus) Waghubinger & Köbernick (A, CH): Warum nicht?; 20 Uhr, Leipziger Pfeffermühle Distel: Die Zukunft ist kein Ponyhof; 20 Uhr, Kabarett-Theater SanftWut 21. Oktober Sarah Hakenberg: Dann kam lange nichts; 20 Uhr, Academixer Ausbilder Schmidt: Die Lusche im Mann, 20 Uhr, Pfeffermühle Die Herkuleskeule: Durch Traum und Zeit; 20 Uhr, SanftWut 22. Oktober Schweizer-Satire-Abend, Die Oltner KabarettTage präsentieren: Lisa Catena, Strohmannkauz, Gabriel Vetter; 20 Uhr, Kupfersaal Volkmar Staub: Lacht kaputt, was Euch kaputt macht; 20 Uhr, Academixer Andreas Thiel (CH): Der Humor; 20 Uhr, Pfeffermühle Daniel Ziegler (CH): Bassimist; 20 Uhr, SanftWut (fällt aus) Lizzy Aumeier: Wie jetzt … ?!; 20 Uhr, Central Kabarett (Restkarten) Bill Mockridge: Je oller, je doller; 20 Uhr, Leipziger Funzel Karten: gibt es in den Veranstaltungsstätten sowie in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 sowie auf www.ticketgalerie.de Weitere Termine, Texte, Interviews im LVZ-Online-Special auf www.lvz.de/lachmesse

Von Janina Fleischer