Kabarettist Thilo Seibel hofft auf mehr Vernunft im neuen Jahr

Leipzig

Seine Jahresrückblicke sind eine Art post-silvestriges Satirefeuerwerk: Thilo Seibel dreht das vergangene Annum pointiert durch den Wolf. Am Sonntag gastiert der Kabarettist mit „Schon rum?!“ bei den Academixern. Wir sprachen vorher mit dem 52-Jährigen.

Sind Sie froh oder traurig, dass das Jahr vorbei ist?

Thilo Seibel: Zunächst mal wie immer erstmal erschrocken, weil das Ende so unerwartet kam. Grundsätzlich knuffe ich jedes abgelaufene und jedes neue Jahr erstmal sanft auf die Schulter und sage ihm „Mensch Jahr, du kannst ja nix dafür, was die Menschen in deinem Verlauf so treiben“.

Was hat Sie am meisten aufgeregt?

Dass sich über sieben Millionen Menschen bei Instagram das 17-minütige Video der Darmspiegelung von Will Smith ansahen. So wie unsere Gesundheitsdaten unter Jens Spahn gesichert sind, kann man sich doch wenigstens die Darmspiegelung von nahestehenden Menschen ansehen, zum Beispiel die des Nachbarn mit den schlechten Ernährungsgewohnheiten, oder noch besser: die von Jens Spahn.

Was hat Sie positiv überrascht?

Dass niemand in der Politik den hoffnungslosen Versuch gemacht hat, Ursula von der Leyens Ernennung zur Kommissionspräsidentin durch ihre Kompetenz zu erklären. Selbst Emanuel Macron hat gesagt, sie ist es nur geworden, weil sie französisch kann. Dann hätte man allerdings auch Gerard Depardieu nehmen können.

Was glauben Sie, wer hat in Ihrer Altersklasse die meisten Freunde verloren: Befürworter oder Gegner von Greta Thunberg?

Ich denke, keiner: Alle bewegen sich sowieso nur in der Blase, in der man sein Meinungsgeblubber bestätigt sieht. Ganz einsam sind vermutlich nur die, die Greta Thunberg für ein Mitglied von ABBA halten. Ich kann nur hoffen, dass die Befürworter von Hans-Georg Maaßen seit seinem bizarren Auftritt bei Lanz zahlenmäßig so klein geworden sind wie seine Kinderbrille.

Was denken Sie über Fridays for Future?

Unabhängig von der Debatte darüber, welche Maßnahmen sinnvoll oder nicht sinnvoll sind, und die man führen muss: Dass die jungen Menschen völlig zu Recht einen Aufstand wegen einer wissenschaftlich bewiesenen Dringlichkeit machen, damit wir alle noch so etwas wie Zukunft erleben dürfen.

Der Populismus wächst, der Hass vor allem im Netz auch. Sind die Deutschen 2019 noch unempfänglicher für Sachlichkeit und Argumente geworden?

Ich glaube, es sind nicht „die Deutschen 2019“, sondern es gab schon immer einen gewissen Prozentsatz, der nichts hören und nur seinen Hass auskippen will. Sagen wir es so: Ein, äh, unangenehmer Zeitgenosse mit der Möglichkeit, mit stumpfem Hass ein paar Tausend Leute erreichen zu können, ohne sein überaus mutiges Antlitz zeigen zu müssen, fällt 2019 einfach mehr auf als ein unangenehmer Zeitgenosse zu Zeiten der Brieftaube als Kommunikationsmittel.

Welche Maßnahme oder Entwicklung würde Ihnen Hoffnung auf Verbesserung geben?

Wenn die Plattformen wie Facebook, Twitter et cetera gezwungen werden, bei Gerichtsverfahren wegen Beleidigung, Hetze oder Ähnlichem die Identitäten der Autoren preiszugeben und die Justiz personell und organisatorisch in die Lage versetzt wird, solche Verfahren durchzuziehen: Denn man braucht ja auch das Personal, anonyme Beleidiger zum Beispiel zu teeren und zu federn.

Welche persönliche Episode hätten Sie als Kabarettist 2019 am liebsten nicht erlebt?

Eine verbale Keilerei mit einem Obdachlosen vor dem Aldi, der sich beschwerte, wenn man der hinter ihm hockenden Obdachlosen mit erkennbar ausländischen Wurzeln auch was gab, weil er als Deutscher mehr Recht auf Almosen hätte. Ein frappierendes Bild dafür, wie erfolgreich die Reichen dabei sind, unterschiedliche Gruppen von Armen gegeneinander auszuspielen.

Sie beziehen klar Position gegen die AfD. Unter anderem bei einem Auftritt in Leipzig gab es bei manchen politischen Passagen eher Stille als Applaus. Wie gehen Sie damit um, irritiert oder bestätigt Sie das?

Beides. Es irritiert, dass wenigstens keiner dazwischen brüllt, und es bestätigt, weil man so auch mal einen Moment der sakralen Ruhe in einen lustigen Abend bekommt... Ich wünsche mir wirklich und biete das nach Auftritten ausdrücklich an, dass man sich danach an der Theke trifft und mit mir über strittige Passagen diskutiert!

Haben Sie danach das Gefühl, den einen oder die andere überzeugt zu haben?

Überzeugt wäre zuviel gesagt, und so manches Mal habe ich auch meinen Standpunkt überdenken oder nochmal etwas nachträglich recherchieren müssen. Es ist auf jeden Fall immer gut, von Angesicht zu Angesicht zu sprechen und gegenseitig wahrzunehmen, dass da ja ein Mensch steht.

Was erwarten Sie von 2020?

Ich hoffe, dass wir miteinander reden: Ost und West – ja, immer noch –, Grüne und AfD-Wähler, Klima-Leugner und Klima-Kämpfer, Vegetarier und Dauergriller, Insektenfreunde und Bienenhasser, alle. Sprechen und produktiv streiten. Ich würde gerne mal 20er Jahre erleben, in denen die Demokratie auch noch am Ausklang der Dekade funktioniert.

Von Mark Daniel