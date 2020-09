Kabarettistin, Diseuse, Legende: Leipzigerin Ursula Schmitter mit 96 gestorben

Leipzig

Die Leipziger Kabarett-Legende Ursula Schmitter ist tot. Sie sei am Sonntagmorgen im Alter von 96 Jahren gestorben, sagte am Dienstag der Kabarettist und Schauspieler Hanskarl Hoerning der LVZ und bestätigte einen Bericht der „Bild“-Zeitung. Seit 2013 lebte das langjährige Mitglied der Leipziger Pfeffermühle bei Pegau, wo sie von ihrer Schwiegertochter und ihrem jüngeren Sohn betreut wurde.

Hoerning kannte Schmitter seit über 60 Jahren: „1948 – ich, noch Pennäler der zehnten Klasse, sah sie das erste Mal im Nachkriegsabarett , Rampe’, die Ursula Schmitter, beeindruckt, wie sie – passend zum Programmtitel ,Allez hopp!’ – das Lied vom Mädchen auf dem Drahtseil vortrug“, erzählt er. Sieben Jahre später habe er ihr im Weißen Saal in der Kongreßhalle am Zoo zugejubelt, wo er sie im Pfeffermühlenprogramm „So’n Zirkus“ erlebte. Für Jahrzehnte standen sie in dem Kabarett bald gemeinsam auf der Bühne.

30 Jahre auf der Bühne der Pfeffermühle

Von 1955 bis 1985 wirkte Ursula Schmitter an der wechselvollen Geschichte des zweitältesten ostdeutschen Kabaretts mit. In den ersten Jahren spielt sie mit Partnern wie Helga Hahnemann, Edgar Külow oder Manfred Uhlig. Dann mit Heiderose Seifert, Siegfried Mahler, Manfred Stephan, Günter Schwarz – und Hanskarl Hoerning.

Ursula Schmitter wurde 1924 in Pasewalk geboren. Sie nahm Schauspielunterricht in Düsseldorf, 1945 gab sie ihr Debüt am Potsdamer Theater, anschließend arbeitete sie in Bamberg. Sie heiratete Gerd Holger, der für sie rund 400 Chansons komponierte. Gemeinsam mit ihm hatte sie 1948 erstes Kabarettengagement bei der „Rampe“ in Leipzig. Zuvor war ihr am Schauspiel Leipzig freundlich-ablehnend mitgeteilt worden: Sie sind ein Typ für Hollywood.

Das Publikum liebte die „Schmittern“

Auf der Bühne verkörpert die gelernte Schauspielerin alle Typen. Für die Leute ist sie bald nur noch die „Schmittern“. Eine Marke. Das Publikum liebt ihre Komik. Das Kabarettchanson ist ihre andere große Leidenschaft. Schmitter erarbeitet sich den Ruf einer großen ostdeutschen Diseuse. Frivol, frech, empfindsam begeistert die attraktive Blondine in Soloabenden wie „Die Liebe und etwas anderes noch“ (1972) oder „Das tut keine Dame“ (1975) die Leipziger.

Engagement für die Seniorenbühne

Nach 30 Jahren Pfeffermühle setzte sich das Künstler-Ehepaar Schmitter/ Holger keineswegs zur Ruhe, engagierte sich für die Seniorenbühne des Grünauer KOMM-Hauses. 2004 stand sie zur Gala neben Gerhard Polt, Dieter Hildebrandt und anderen auf der Bühne des Schauspielhauses – man feierte ein halbes Jahrhundert Pfeffermühle. 2006 starb ihr Mann Gerd Holger. Trotz des schmerzlichen Verlustes betreute die Kabarettistin die Seniorenbühne weiter. Ihren letzten großen Auftritt in Leipzig hatte Ursula im August 2008 bei Peter Degners „Classic open“ – getragen von einer Welle der Sympathie.

