Leipzig

Kneipier, Ehemann, bessere Podcast-Hälfte der Rückfallzieher, Tierfreund, Menschenfreund (Reihenfolge rein zufällig), Fußball-Liebhaber – und: Kabarettist. Meigl Hoffmann bespielt seit Jahrhunderten die Bühnen der Republik, lag immer mal wieder auf den Brettern, federte zurück auf seine langen elastischen Beine, hält es wie die von ihm verehrten Chemie-Fußballer: Heme in Leipzig werden die Siege gefeiert, auswärts Titel wie der Berliner Eddi abgeräumt.

Mit chirurgischer Präzision rein in die Lenden der Konkurrenz. Unter den Kleinkünstlern gibt es auch Kleingeister, die dem oder der anderen maximalen Misserfolg und ausladende Kinnformationen an den Hals wünschen. Thomas Freitag gehört nicht zu diesen Neidern, nannte Hoffmann unlängst einen ungeschliffenen Diamanten.

Vollkommene Unvollkommenheit

Und der glitzert auch in vollkommener Unvollkommenheit im Berliner Kulturhaus Karlshorst vor sich hin, lauscht der mitreißenden Laudatio von Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke, reckt die von Dirk Külow überreichte Eddi-Statuette, lässt den 2021-Euro-Scheck im Hosenbein verschwinden.

Namenspatron des Preises ist Dirk Külows Vater, der legendäre Edgar “Eddi“ Külow (1925–2012). Der war Schriftsteller, Schauspieler, Kabarettist und Gegen-den-Strom-Schwimmer. Nach dem Krönungsakt geht Hoffmann in einen kabarettistischen Spagat von der Prähistorie bis in die Neuzeit. Zugabe: Sinatras My Way auf sächsisch mit dem Boris Rostenthal Trio. Die 100 Gäste stehen auf Stühlen und Tischen, so es ihnen physisch möglich ist.

Schlussworte. Arnulf Eichhorn, Erfinder der Leipziger Lachmesse und Hoffmann-Jünger: „Meigl, ein begabter Hund!“ Eddi Külows Sohn Volker Külow: „Ich stimme Arnulf vollumfänglich zu.“

Von Guido Schäfer