„Känguru-Chroniken“: So lief die Filmpremiere in Leipzig

Zum Thema „Känguru-Chroniken“ gibt es nur zwei Lager: Die einen haben noch nie was von den Buch- und Hörbuch-Millionen-Bestsellern gehört. Die anderen sind total begeistert, lieben das vorlaute Beuteltier und seine Kameraden und können jeden Dialog auswendig mitsprechen.

Prominenz im Leipziger Kinosaal

Letztere bevölkerten am Mittwochabend den größten Saal im Kino Cinestar. Denn der Schöpfer der schrägen Geschichten, Marc-Uwe Kling, war mit den Darstellern Dimitrij Schaad und Henry Hübchen, Regisseur Dani Levy und Produzent Stefan Arndt persönlich da, um den Streifen im Kinosaal vorzustellen. Schon bei der Preview am Tag davor war nahezu kein Platz frei geblieben.

Henry Hübchen spielt einen rechtslastigen Immobilienhai mit goldgelbem Haar à la Donald Trump, der den Görlitzer Park in Berlin bebauen – und damit die Drogenszene ausheben will. Die Rolle hat ihm Spaß gemacht, er spielt den Typen sogar mit einer gewissen sympathischen Note. „Du hattest mir ja versprochen, dass ich die Hauptrolle spielen kann“, meinte er schmunzelnd Richtung Regisseur Dani Levy. „Dann habe ich festgestellt: Ich hätte das Känguru nicht hingekriegt. Also blieb mir nichts übrig als ein Arschloch zu spielen.“ Auch Hübchen kannte die Känguru Chroniken nur, „weil meine Enkel sie verschlungen haben.“

Henry Hübchen und Bettina Lamprecht spielen in den „Känguru-Chroniken“ das Ehepaar Dwigs. Quelle: Annette Riedl/dpa

Ein Film fürs Popcorn-Publikum

Der Schweizer Regisseur Dani Levy wurde 2015 von seinen Kindern, damals 16 und 9 Jahre alt, und ihrer Begeisterung für die Hörbuch-CD’s neugierig gemacht: „Ich habe gestaunt, mit welchen Themen die sich beschäftigt haben.“ Schon immer wollte er „einen Film machen für Leute, die vier Kilo Popcorn essen“, begeisterte er sich über die fast 800 Zuschauer im Kinosaal. „Das genieße ich sehr und bin darüber sehr glücklich. Meine Filme laufen sonst immer in ganz kleinen Kinos“, so der 62-Jährige. Mit Henry Hübchen hat er vor 15 Jahren schon mal einen Film gemacht, „Alles auf Zucker“.

Kurze Lesung vom Erfinder

Besonders gespannt waren die Fans auf Marc-Uwe Kling, den Erfinder der schrägen Geschichten und Drehbuchautor des Films. Er begrüßte das Publikum mit einer kurzen Lesung; Interviews gibt er grundsätzlich keine. In den Büchern und Hörbüchern kommt der Kleinkünstler selbst unter seinem Namen Marc-Uwe Kling vor, im Film wird er gespielt von Dimitrij Schaad. „Wir haben uns viel ausgetauscht. Ich bin während der Dreharbeiten zum Fan geworden“, so der Schauspieler.

Aufwändige visuelle Effekte

Die Fans erfuhren, wie es möglich wurde, dass das Känguru lebensgroß durch die Straßen von Berlin hüpft: mittels einer Visuelle-Effekte-Technik (VFX), bei der die Bewegungen eines Schauspielers zuerst aufgezeichnet und dann auf das digitale Modell der Figur übertragen werden. „Manchmal habe ich aber auch mit einer Puppe gespielt. Oder einfach mit einem Tennisball“, erzählte Dimitrij Schaad. Drei Schachteln Schnapspralinen, aber keinen einzigen Eierkuchen habe er während der Dreharbeiten verdrückt – das sind die Lieblingsspeisen des Kängurus.

Kinoleiter Rainer Weber vom Cinestar feierte Ende November 2019 seinen 60. Geburtstag. Quelle: Christian Modla

Wer genau hinschaute, konnte Marc-Uwe Kling auch selbst im Film entdecken: als einer der Musiker in der Band, die zum Geburtstag von Immobilienhai Jörg Dwigs spielt. Und auch Leipzigs Cinestar-Kinoleiter Rainer Weber taucht als Komparse auf, er war einer der Geburtstagsgäste. Die Partyszene wurde in Bitterfeld gedreht. Ansonsten fanden die Dreharbeiten 2018 in Berlin und Brandenburg statt.

