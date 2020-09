Leipzig

Zwei Trümpfe kann das in seiner fast 25-jährigen Geschichte auf Gegenwartsmusik spezialisierte Kairos Quartett ausspielen. Bei allen Konzerten der vier in Berlin ansässigen Streicher wirkt das Neue organisch und selbstverständlich.

Der Erfolg des Ensembles hat auch damit zu tun, dass Komponisten des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts fürs Streichquartett eine auf den ersten Blick anachronistische Anhänglichkeit bewahrten. Gemeint ist das pure, unverstärkte Streichquartett – ohne Elektronik, Synthesizer oder Effekt-Garnitur. Denn Kompositionen für Streichquartett sind nicht nur ein potenzielles Entree ins Repertoire großartiger Ensembles und großer Säle, sondern bieten vor allem schier unbegrenzte Möglichkeiten.

Ausgedünnte Bestuhlung

Einen Beweis dafür erbrachte das Konzert „1heit – 4 fach“, das der Sächsische Musikbund wegen der Pandemie vom geplatzten Termin am 15. März um ein halbes Jahr verschieben musste.

Der Oberlichtsaal der Stadtbibliothek hat auch bei durch Hygienekonzept ausgedünnter Bestuhlung eine exzellente Akustik und ermöglicht atmosphärisch verdichtete Konzentration. Die Streicherstimmen fluten her klar und sonor. Diese Akustik begünstigt die sinnliche Deutlichkeit und das fein ausdifferenzierende Gestaltungsvermögen des Kairos-Quartetts. Zu jedem Werk wählen Wolfgang Bender, Stefan Häussler (Violinen), Simone Heilgendorff (Viola) und Claudius von Wrochem (Violoncello) zudem eine andere Sitzordnung.

Musikalischer Gedenkstein

Thomas Leppuhr (geb. 1966) überträgt die sakrale Gattung der Choralbearbeitung (2018) von der im Barock gebräuchlichen Continuo-Gruppe auf romantisch-modernes Streichquartett. „Krunk“ (2005, armenisch für Kranich) ist ein musikalischer Gedenkstein, den Thomas Buchholz (geboren 1961) dem Genozid an den armenischen Christen 1913 setzte und als Warnruf gegen die „Tragödien im Gegenwärtigen“ versteht. Nach dem Wechsel von bewegten und ruhigen Klangfeldern endet das mehrsätzige Werk mit einer ersterbenden Abwärtsbewegung des Cellos. Gabriel Iranyis (Jahrgang 1946) fünftes Streichquartett „... Stufungen, Annäherungen ...“ (2013) offenbart Affinität zu Gattung und Besetzung. Statt der früheren strukturbildenden Satzformen reiht er fein zurückgenommene Tonfolgen und brausende Katarakte.

Kantiges Tonpoem

Den größten Erfolg des Abends hat bei den Zuhörern „dualistisch“ (2010/11) von Christian FP Kram (geboren 1968). Auch bei ihm gehört der Wechsel von Dynamik und still werdender Gestik zum strukturbildenden Plan. Nach dem 70 Jahre jungen Klassiker „Structures“ von Morton Feldman endet der die vor der Pandemie übliche Konzertlänge erreichende Abend mit der Transformation einer geographischen und sozialen Topographie in Musik. Durch eine Vielzahl von leisen, schroffen, lauten, sanften Glissandi modellierte Knut Müller (Jahrgang 1963) auch das Flüchtige und Vergängliche jeder Population in seinem kantigen Tonpoem über die pommersche Stadt „Thorn“ (1996). Großer Applaus.

Von Roland H. Dippel