Kann das bleiben? Ein Stuttgarter Schrotthaufen soll zum Erinnerungsort werden

Stuttgart

Dass jeder Mensch ein Künstler ist, wissen wir spätestens, seit Joseph Beuys mit Fett, Filz und Hut dem romantischen Geniekult ganz den Garaus machte. Auch das ist viel zu eng gedacht, finden zwei SPD-Politiker in Baden-Württemberg. In einem offenen Brief setzen sie sich dafür ein, dass zusammengeknautschtes Kupferblech zum Kunstwerk erklärt wird. Geschaffen wurde es nicht von einem Altmetall-Altmeister wie „Rusty“ John Tinplate, dem man nachsagt, Weltall und Wellblech ineinander zu rätseln, sondern vom Wind. Der hatte Ende Juni ein großes Kupferteil vom Dach der sanierungsbedürftigen Stuttgarter Oper gerissen.

Skulpturenhafte kraftvolle Ausstrahlung

Der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir und der Stuttgarter Gemeindefraktionsvorsitzende Martin Körner sehen in dem Metallhaufen im Schlossgarten einen potenziellen „Erinnerungsort für dieses in vielerlei Hinsicht schwierige Jahr“. Er habe eine skulpturenhafte kraftvolle Ausstrahlung, sei einerseits als „Symbol für die Sanierungsbedürftigkeit des Littmannbaus, andererseits aber auch als Ausdruck der Folgen des weiter fortschreitenden Klimawandels“ zu sehen. Außerdem habe man es mit einer„sozialen Plastik“ zu tun, die für den Einsatz der Rettungsmannschaften in jener Unwetternacht stehe, sagte Rivoir.

Was ist mit Partymüll und weggeworfenen Masken?

Da wird vieles zusammengepresst, was einiges befürchten lässt. Fallen die beiden kunstaffinen Politiker künftig der Straßenreinigung in den Arm, wenn sie Partymüll und weggeworfene Schutzmasken zusammenkehren? Was, wenn der nächste Sturm irgendwo eine Dachrinne auf die Hecke wirft? Und was sagt der Schrotthandel dazu? Noch nichts vom Baustoff-Mangel gehört?

Am Ende ist alles Kunst, die ganze Welt ein Mahnmal – und Beuys lächelt silbern aus den Wolken.

Von jkl