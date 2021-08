Leipzig

„Outgrow“, das hochgelobte zweite Album der Leipziger Liedermacherin Karo Lynn, erschien im Frühjahr 2020 und hätte ihren Durchbruch bedeuten können – wäre nicht der Corona-Lockdown gewesen. Ihren musikalischen Elan hat sie aber nicht verloren: Karo Lynn arbeitet an neuem Material – und spielt wieder live. Vor ihrem Auftritt am Donnerstag auf der Terrasse der Moritzbastei sprach sie mit der LVZ über ihren Werdegang, die Relevanz von Konzerten und wie sie den Lockdown erlebte.

Vor zwei Jahren haben Sie den Förderwettbewerb „Köstritzer Fresh Talents“ gewonnen. Wie wichtig war das rückblickend für Ihre Karriere?

Es ist immer schwierig zu sagen, welche Ereignisse wichtig waren. Es hat mich auf jeden Fall weitergebracht, ich durfte zwei Konzerte mit Rea Garvey auf sehr großen Bühnen vor sehr vielen Menschen spielen, das war eine wichtige Erfahrung. Und ich habe dadurch Leute aus der Branche kennengelernt.

Im LVZ-Interview sagten Sie damals: „Man muss für sich den richtigen Weg finden, den Spaß und die Lust an dem Beruf nicht zu verlieren.“ Ist Ihnen das gelungen?

Ich glaube schon. Ich habe inzwischen festgestellt, dass es genau das ist, was ich machen will. Das war mir vorher noch nicht ganz bewusst, weil ich bis vor kurzem noch studiert habe. Inzwischen habe ich eine Tour gespielt, und da ist deutlich geworden, wie viel Spaß es mir macht, auf der Bühne zu stehen.

Erste Tour während einer Pandemie

Stichwort Tour: Wie sahen denn die vergangenen Wochen für Sie aus?

Ich hatte zusammen mit meiner Band mehrere Auftritte, sieben davon im Rahmen der Konzertreihe „Acoustics“. Das war meine erste richtige Tour.

Und das während einer Pandemie – was war das für eine Erfahrung?

Eine extrem gute! Unser letztes Konzert war im Oktober letzten Jahres. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, wieder vor Leuten spielen zu können. Ab Herbst wird es zwar wohl schwieriger, aber es ist total wichtig, dass Konzerte wieder stattfinden, und ich hoffe, dass das so bleibt. Man schöpft sehr viel Kraft daraus, live spielen zu können und das Feedback der Leute zu bekommen. Wenn das fehlt, fehlt auch ein großer Teil der Musik und Kultur.

Sie haben damals ohne viele Singles Ihr Album „Frames“ in Eigenregie veröffentlicht. Sind Sie eine Verfechterin des Mediums Musikalbum?

Auf einem Album hat man die Chance, eine Geschichte zu erzählen oder ein Konzept zu kreieren und damit dem Ganzen eine tiefere Bedeutung zu geben. Ich mag es, auch als Zuhörerin auf einem Album vielleicht erst beim vierten oder fünften Mal etwas zu entdecken. Aber aktuell ist in der Musikindustrie alles auf Schnelllebigkeit ausgelegt.

Ihr zweites Album „Outgrow“ unterscheidet sich durch die Band musikalisch vom ersten. Wie ist das im Arbeitsprozess deutlich geworden?

Mein Produzent und ich haben sehr viel mit Sounds und Instrumenten experimentiert. Deshalb klingt „Outgrow“ für mich auch bunter und vielfältiger als „Frames“. Mein Ziel für die Zukunft ist es aber, einen Sound zu finden, der für meine Musik steht und in eine noch klarere Richtung geht als bei „Outgrow“.

Kreative Autonomie behalten

Können Sie denn schon etwas über das nächste Album verraten?

Ich arbeite gerade an neuen Songs, wir wollen noch dieses Jahr mehrere Stücke fertig bekommen. Ob die dann auch schon veröffentlicht werden, weiß ich aber noch nicht. Das Album kommt voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2022.

„Frames“ entstand in Eigenregie, an „Outgrow“ waren mehr Personen beteiligt. War es schwierig oder eher eine Erleichterung für Sie, Arbeit abzugeben?

Die Songs habe ich selbst geschrieben. Unterstützung hatte ich in vielen anderen Bereichen. Ich kenne mich beispielsweise in Sachen Musikproduktion oder Recording nicht so gut aus, da brauchte ich jemanden, der das gut kann. Oder auch Vertrieb und Marketing. Letztendlich bin ich aber bei jedem Prozess dabei und treffe die finalen Entscheidungen.

Ihnen ist es also wichtig, die Autonomie zu behalten?

Absolut!

Zur Person Karo Lynn ist eine 1996 geborene Liedermacherin aus Leipzig. 2013 machte sie ihren ersten musikalischen Schritte, 2015 veröffentlichte sie ihr erstes Album „Frames“ in Eigenregie. Größere nationale Bekanntheit erlang sie 2019 durch den Sieg beim Talentförderwettbewerb „Köstritzer Fresh Talents“. Anfang 2020 erschien ihr zweites Album „Outgrow“. Ihre Musik ist Folk-lastig und wird bestimmt und von der kräftigen, dunklen Stimme der Sängerin.

Das Album erschien im Frühjahr...

…eine Woche vor der Pandemie!

Normalerweise folgt dann ja eine Tour, um es in die Welt zu tragen. Hat Corona verhindert, dass es die verdiente Aufmerksamkeit bekam?

Ja, total! Eine Woche nach der Veröffentlichung haben sich die Medien primär für den Lockdown interessiert, es war ja auch eine krasse Situation. Ein Album von einer Newcomerin war dann nicht so wichtig. Es ist völlig untergegangen, was rückblickend extrem schade ist, weil ich glaube, dass da mehr hätte passieren können. So hat es, zumindest in meiner Wahrnehmung, kaum jemand mitbekommen. Das war sehr frustrierend: Man steckt da so viel Arbeit rein, und am Ende verpufft es. Aber umso motivierter bin ich für das dritte Album!

Lockdown war kontraproduktiv

Wie sah es bei Ihnen mit Unterstützung von staatlicher Seite für Einkommensausfälle aus? Manche Künstlerinnen und Künstler berichten von katastrophaler Bürokratie ...

Bei mir war das Problem, dass ich zu dieser Zeit Studentin war und allein deshalb aus allen Zuschüssen und Förderungen rausgefallen bin. Von den ganzen komplizierten Formalitäten habe ich deshalb nichts mitbekommen, aber ich finde es krass, dass Studierende überhaupt keine Chance hatten, solche Leistungen zu beziehen.

Konnten Sie den Lockdown denn irgendwie kreativ nutzen?

Eher nicht, ich muss Dinge selbst erleben, die ich dann verarbeiten kann. Im Lockdown, wo man die ganze Zeit zuhause war, ist einfach nichts passiert. Bei mir war das also eher kontraproduktiv.

Blicken wir in die Gegenwart. Sie nehmen jetzt am PopCamp 2021 teil und bekommen da ein Jahr lang Coachings von, wie es heißt, hochkarätigen Musikdozenten. Brauchen Sie das überhaupt?

Es lohnt sich immer, Ratschläge von externen Leuten zu erhalten, die Profis auf ihrem Gebiet sind. Wir bekommen zum Beispiel auch einen Proberaum, in dem wir uns musikalisch ausprobieren können. Deshalb bin ich sehr gespannt auf diese Woche, vor allem weil man dann wirklich mal Zeit dafür hat.

Wann geht es denn los?

Am Freitag, einen Tag nach meinem Konzert in der Moritzbastei.

Das wird dann vorerst auch Ihr letztes Open-Air-Konzert sein?

Genau, die folgenden Konzerte im Herbst sind dann indoor geplant. Konzerte in Leipzig zu spielen, ist immer etwas besonderes für mich. Ich freu mich sehr, dass der Abschluss der Tour in meiner Heimatstadt ist.

Karo Lynn tritt am 26. August um 20 Uhr auf der Terrasse der Moritzbastei auf, unterstützt von der Leipziger Nachwuchs-Band glu. Karten im Vorverkauf für 13,20 Euro unter www.tixforgigs.com.

Von Christian Neffe