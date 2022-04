Leipzig

Wir schreiben das Jahr 2068. Karsten Kaie ist 100 Jahre alt und sieht auch so aus. Gebeugt, am Stock. Auf den Barhocker schafft er es mit letzter Kraft, vor sich ein Glas Rotwein, daneben eine weiße Plüsch-Robbe. Sie wird noch eine Rolle spielen in Kaies nagelneuem Programm „Vergiss es!“, das in der Regie von Heinz Kreidl am Sonntag in der Pfeffermühle Leipzig-Premiere feierte.

Der Alte setzt den Rahmen für zwei Stunden Erinnerungen. Wenn sie im zweiten Teil die – aus heutiger Sicht – Zukunft betreffen, hilft dem Gedächtnis ein implantierter Biontech-Chip auf die Sprünge. Was aber, wenn der Chip vertauscht wurde? Wer ist dann Ich: der, der sich erinnert? Oder jener, dessen Erinnerungen das Hirn fluten? Solche Fragen streift Kaie, bleibt aber beim eigenen Lebenslauf, zu dessen Höhepunkten der Erfolg als „Caveman“ gehört, den er seit 2011 spielt, nun schon über 2000 Mal.

Karsten Kaie als „in einem Westkörper gefangenen Ossis“

Ein Mann, die Bühne, das Leben – Kaie verschränkt das Eigene mit den Erfahrungen des Publikums. Die Biographie des „in einem Westkörper gefangenen Ossis“ setzt 1968 bei Augsburg ein, Kaies Frau stammt aus Leipzig, seine Tochter wurde an einem 3. Oktober geboren, mehr deutsche Einheit gehe kaum. Mit den 80ern schwappen die TV-Serie „Dallas“ und die Neue Deutsche Welle übers Land, ein Erinnerungs-Medley bringt den Kaie von heute ein wenig außer Atem.

Er gibt einen Workshop für Hauptstadtbewohner wieder, und selbst wer noch nicht von einem Kreuzberger Schrippenverkäufer zurechtgewiesen wurde, kann sich vorstellen, wie es sich anhört, die Berliner Fahrradspur verbal zu überleben: Es heißt „Wichsa“, nicht „Wichser“!

Kaie persifliert Unfreundlichkeit mit Empathie. So können die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ausverkauften Pfeffermühle einem Münchner Taxifahrer beim Granteln zuhören und einem Poetry Slammer, der vernachlässigten Handys eine Stimme gibt.

Bundeskanzler Kretschmann Jr. hat einen Traum

Mit grundsätzlichem Wohlwollen trägt Kaie seine Ich-Figur zügig über die Jahrtausendschwelle in eine Zeit, in der vieles so vertraut ist, dass man es schon wieder vergessen hatte. Der Sprung zum Beispiel von der Kaffeekultur zum Lattechino-Überfluss in S, M und XXL. Oder die Einschlägigkeit der Talkshow-Formate vom „Literarischen Quartett“ mit Reich-Ranicki und Karasek bis zu Richard David Precht bei Markus Lanz – treffende Parodien selbstreferenziellen Geplänkels.

Meist lange her. Aktueller kommt die Pandemie auf die Bühne, auf die Deutschland im Jahr 2023 oder 2024 mit einem Verbot von Konsonanten reagiert – wegen der Aerosole bei feuchter Aussprache. Im Grunde bleibt nur das G, was zu einem hübschen Dialog zwischen Gustav und Gerhard führt.

Kaie läuft im Rollenspiel wie auch beim Darstellen eines Roboters zu alter Form auf. „Deutschland sucht den deutschesten Deutschen“, und der grüne Bundeskanzler Johann Friedrich Kretschmann Jr. (JFK) hat im Jahr 2038 einen Traum. Kaie gewinnt einen Oscar, Siri ist es, die ihn wieder auf den Boden künftiger Realität holt. Da erwacht Plüschrobbe Alexa zum Leben ... Doch für die Zukunft hat auch sie keine wahre Idee.

Info: Wieder am 8.5. (19 Uhr), 9.6. und 14.9., 12.10., 9.11., 21.12. (jeweils 20 Uhr), Kabarett Pfeffermühle, Kartentelefon 0341 9603196

Von Janina Fleischer