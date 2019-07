Leipzig

Wind pfeift, Winterluft zwickt in der Nase: „Marzahner Intensivwetter“. Wer an Marzahn denkt, denkt meist an Klischees. Ästhetisch, politisch, sozial. Der Berliner Stadtbezirk steht für die Wohnungsfrage als Problem, für Plattenbau, DDR-Parteikader, Armut und graue Aussichten.

1977 waren die ersten Häuser fertig. Hier leben Frau Guse, Fritz, Frau Blumeier, Peggy und Mirko Engelmann. Eine Russin hat sich in die Tiefe gestürzt, und auch Herr Paulke lebt nicht mehr hier. Er liegt jetzt auf dem Parkfriedhof, über den die Schriftstellerin Katja Oskamp nach der Arbeit gern spazieren geht, bevor sie mit einer Straßenbahn der Linie M6 zurück nach Friedrichshain fährt in ihr bisheriges Leben.

Lebenskrise

In ihrem neuen Buch „ Marzahn, mon amour“ erzählt Oskamp „Geschichten einer Fußpflegerin“, es sind ihre Geschichten. So wie die M6 das Stadtzentrum mit anderen Rändern der Gesellschaft verbindet, verknüpft die Autorin die Eigenheiten ihrer Protagonisten mit eigenem Erleben.

Als Katja Oskamp, 1970 in Leipzig geboren, 44 Jahre alt war, hatte sie „die Mitte des großen Sees erreicht“. Sie nennt das „die verschwommenen Jahre“, in denen man weder jung noch alt ist. „Mein Leben war fad geworden – das Kind flügge, der Mann krank, die Schreiberei, mit der ich es bisher verbracht hatte, mehr als fragwürdig.“ Krise. Ein Jahr später tritt sie einen Weg an, der über den Kurs „Fußpflege A“ in Charlottenburg direkt nach Marzahn führt: ins Kosmetikstudio von Tiffy.

Es werden gute Jahre gewesen sein, schreibt Oskamp in einem der Kapitel, in denen sie selbst im Zentrum steht. Sie ergänzen jene Porträt-Geschichten von Frau Guse, Herrn Paulke und den anderen, die zum Teil auf der Schriftsteller-Plattform „Freitext“ (zeit.de) erschienen sind.

Geheimer Vorsatz

„Du bist dermaßen unsichtbar in deiner weißen Kleidung vor den weißen Wänden des Fußpflegeraums, dass du dich unbemerkt in deinen bunten Kunden spiegeln kannst, wenn sie auf dem pinkfarbenen Thron sitzen.“ 3800 Füße hat sie seit März 2015 gepflegt in Tiffys Salon, auf dem 18 Stockwerke lasten.

Einige ihrer Kunden sind vor 40 Jahren nach Marzahn gezogen und bringen jetzt mit Rollator, Sauerstoffgerät und Mindestrente ihr Leben zu Ende. Manche haben tagelang mit niemandem ein Wort gewechselt, saugen jede Berührung dankbar auf und sind glücklich, dass sie an diesem Ort „nicht wie die Vollidioten der Nation behandelt werden“. Jeder Kunde soll das Studio fröhlicher verlassen, als er es aufgesucht hat, das ist Oskamps geheimer Vorsatz.

Ein Bett kracht ein

Zur Stammkundschaft gehört Frau Guse. Sie ist 85 und keineswegs dement, „sie entfernt sich nur langsam und im Rückwärtsgang von der Welt, in der sie sich auskannte: Kinder, Küche, Kaufhalle“. Oder Herr Paulke. Der hatte Füße „wie verwitterte Steine“, war „ein Prolet, ein Greis nun, mit Anstand im Leib, fatalistischem Witz und Demut gegenüber den Massakrierungen des Alters.

Herr Paulke nahm sich einfach nicht so wichtig.“ Oder Frau Blumeier in ihrem Rollstuhl. „Frau Blumeier macht alles, was irgendwie geht, selber, sogar die Behindertenwitze.“ Ihr ist beim Sex „ dit Bette einjekracht“, und die Wohnungen sind doch so hellhörig. Weniger sympathisch ist Eberhard Pietsch, einst „jüngster Kreisparteisekretär der ganzen DDR“ und unerträglich in zeitloser Arroganz.

Sinn für Komik

Neben Empathie und Neugier hilft Katja Oskamp ganz sicher ihr Sinn für Komik dabei, die unterschiedlichsten Typen zum Reden zu bringen oder auch mal zum Schweigen, aus Worten Geschichten zu filtern und so zu erzählen, dass sich Menschenbilder auffächern.

Die Absolventin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig hat über Auf- und Ausbrüche geschrieben im Debüt „Halbschwimmer“ (2003), in den Romanen „Die Staubfängerin“ (2007) und „Hellersdorfer Perle“ (2010). Nun kommen Ankünfte und Abschiede hinzu, und auch sie beherbergen Liebeserklärungen: an Menschen natürlich, an Marzahn, wo die Stadtreinigung den Silvestermüll schon weggeräumt hat, „wenn sie mit dem Böllern in Mitte noch gar nicht fertig sind“. Wo das kleine Berliner Pilsner 1,60 Euro kostet und das große 2.

Ein Mal im Jahr machen die Salon-Kolleginnen einen Betriebsausflug. Da sitzt Oskamp mit Tiffy und Flocke in der Bad Saarower Therme bei Aperol Spritz und prostet: „Unsere Arbeit ist kostbar! Unsere Kundschaft ist Spitze! Marzahn, mon amour!“ Zurück geht es mit dem Schienenersatzverkehr, es nieselt.

Katja Oskamp: Marzahn, mon amour. Geschichten einer Fußpflegerin. Hanser Berlin; 144 Seiten, 16 Euro (E-Book 11,99 Euro)

Von Janina Fleischer