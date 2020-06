Leipzig

„Sag, wie fühlt sich das an / Du bist grade noch jung / Kurz davor dir die Haare zu färben / Schon zu alt, um jung zu sterben“. Das Altern, es zieht sich wie ein roter Faden durch den Freitagabend auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park. Da fallen im Publikum, in gebührendem Abstand platziert, nicht nur die Mund-Nasen-Masken. Das Keimzeit Akustik Quintett um Sänger Norbert Leisegang bringt rund 200 Leuten sich selbst das lange vermisste Konzertgefühl zurück – vorwiegend finden an diesem Ort gerade Filmvorführungen statt.

Schon anfangs meditiert Leisegang, Jahrgang 1960, über eine letztgültige Wahrheit: Wir alle werden verwittern. Ein allgemeines Schicksal. Da liegt der persönliche Umgang als Gretchenfrage nahe: Nun sag, wie hast du’s mit dem Altern? Im „Donauangler“ aus dem Jahr 1995 heißt es: „Früher bei den Laternen / Ging das Fischen so leicht / Es gelang der Griff zu den Sternen / Duftend süß und weich“.

Voluminöser Klang

Wie auch immer – Gabriele Kienast (Violine), Martin Weigel (Gitarre), Christian Schwechheimer (Schlagzeug) und Hartmut Leisegang (Bass) pumpen in der Gegenwart eine ordentliche Portion voluminösen Klang in die Keimzeit-Evergreens. Der gut gebräunte Norbert Leisegang kann heutzutage einen Song wie „Irrenhaus“ („Irre ins Irrenhaus / Die Schlauen ins Parlament“) ganz beiläufig ankündigen: „Den hab ich Mitte der 80er geschrieben. Und dann kam die Wende – Mann, Mann, Mann!“

Leisegang weiß, dass die gekommenen Weggefährten textsicher sind und nur kleine Stichwörter brauchen, um an der Kraft der Erinnerung zu entflammen. Je mehr Semester man auf dem Buckel hat, desto machtvoller kann der Sog einer Rückschau werden. Und Musik ist ein porenöffnender Zeitreiseführer. Das Quintett spielt Gerhard Schönes „Die Alte auf der Schaukel“ – in dem Lied gibt ein Mädchen einer älteren Dame (Schaukel-)Schwung, für Momente ist sie „ein kleines Mädchen, jetzt mit Falten im Gesicht“. Die Illusion der ewigen Jugend – die findet man auch im Tanzen, Songs wie „Hofnarr“ lassen einige der gut 200 Gäste auf die Suche gehen.

Staub von der Seele gehustet

Auch in Pandemie-Zeiten und der Abstandsregeln kann ein Live-Konzert für jenen plötzlichen Herzenssprung sorgen, der den Alltagsstaub von der Seele hustet. Und natürlich darf ein Kommentar zum Virus nicht fehlen. Leisegang nimmt weder das Begriffsmonster „Systemrelevanz“ in den Mund, noch redet er von den Sorgen der Künstler. Stattdessen spricht er von seinem Älterwerden: „Bei mir werden die Ohren größer. Und jetzt, dank der Haltegummis der Mund-Nasen-Bedeckung, fangen sie auch noch an abzustehen.“

Das Quintett verschafft manchen Keimzeit-Klassiker eine neue Farbe. Erstaunlich, wie tiefdunkel ein Song wie „ Singapur“ klingen kann. Die Band überrascht mit Gundermanns „Gras“, mit Brechts „Seeräuber-Jenny“. Trotz des unvermeidlichen, für manche totgenudelten „Kling Klang“ am Ende gelingt dem singenden Martin Weigel mit seiner Blues-Version von „Just Dropped In“, bekannt aus „ The Big Lebowski“, der Coup des Abends. Chapeau!

Und wer weiter über das Schicksal nachdenken möchte, dem sei die geniale Anfangszeile von „Maggie“ ans Herz gelegt: „Die Erde ist rund / Und der Glückswürfel eckig“.

Von Mathias Schulze