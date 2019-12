Kein Platz für Plätzchen? Wie Herr Z. die W-Zeit entzaubert

Leipzig

Nun also Rolf Zuckowski. Dass selbst die Weihnachtszeit nicht ohne Affären auskommt, ist der deutsche Skandalkonsument ja gewohnt. Doch ausgerechnet Zuckowski, der Weihnachtsplätzchenlieder-Papst. Ausgezeichnet mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und überdies mit der Goldenen Stimmgabel.

Dieser Rolf Zuckowski also hat der Zeitung „Die Zeit“ gesagt: „Ich habe noch nie selber Plätzchen gebacken.“

Dann kann man es lassen. Wozu noch Rezept suchen, „Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren“, wozu „zwischen Mehl und Milch“ herumkleckern“, Teig kneten, ausrollen, ausstechen, wozu überhaupt Weihnachten, wenn sein bekanntestes Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ jeder Grundlage entbehrt: der eigenen Erfahrung nämlich.

Verräterisches Geklapper

Das Skandalöseste an diesem Skandal ist die Ausrede. „Unsere Küche ist so eng, dass man nicht mit mehr als drei Personen drin stehen kann“, argumentiert Zuckowski.

Dennoch scheint diese prekäre Wohnsituation gemeinsames Backen möglich zu machen. Denn die Idee zum Hit kam dem heute 72-Jährigen 1987 an einem Adventsabend, als er „mit einem Autotelefon“ bei seiner Familie anrief und: „Ich hörte schon am Geklapper, dass gebacken wird. Auf der Heimfahrt habe ich begonnen, mir das Lied zusammenzureimen.“ Platz für Plätzchen gab es also durchaus.

Und so sitzen mit Zuckowski sozialisierte Menschen entzaubert zwischen Mehl und Milch und fragen sich: Warum zur Hölle hatte der Kerl 1987 ein Autotelefon?

Von Janina Fleischer