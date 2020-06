Kein Rand in Sicht: Wo geht das Corona- in das Sommerloch über?

Lochhofen

Kurt Tucholsky hat in seinem 1931 erschienen Text „Zur soziologischen Psychologie der Löcher“ eigentlich alles zum Nicht-Gegenstand gesagt. Und auch wenn es ihm dabei, wie er am Ende bekennt, nur darum gegangen sei, „zwischen dem vorigen Stück und dem nächsten ein Loch“ auszufüllen, lohnt es immer noch, mit Tucholsky in den Abgrund zu schauen: „Das Merkwürdigste an einem Loch ist der Rand. Er gehört noch zum Etwas, sieht aber beständig in das Nichts, eine Grenzwache der Materie ...“

Das Etwas inselt im Nichts

Was aber wenn dieses Etwas nur noch im Nichts inselt und kein Rand um dieses zu sehen ist, wenn also, um konkret zu werden, das Corona- in das Sommer- und dieses dann wieder in das Coronaloch übergeht? Verbinden sie sich, werden sie eins? Oder gibt es zwischen beiden so etwas wie einen Rand, eine Trennlinie? Und wenn ja, wie ist sie markiert? Darüber konnte Tucholsky noch nicht Bescheid wissen. Wir müssen selbst suchen.

Am Übergang steht Christian Drosten

Und finden – am Übergang vom einen zum anderen – Christian Drosten, den Virologen, der zum Gesicht der Pandemie wurde, zum Seher in den Wüste des Nichtwissens und später dann am gleichen Ort zum Sündenbock. Er hat sich in der vergangenen Woche mit seinem 50. im NDR veröffentlichen Podcast „Coronavirus-Update“ bis Ende August in die Sommerpause verabschiedet; das Virus leider nicht.

„Vorahnung des Paradieses“

Immerhin ist so das gute alte Sommerloch terminiert, jetzt, wo Urlaubszeiten und Spielzeit-Pausen der großen Kulturhäuser als Anzeiger schwächeln. Bleibt zum Schluss und Trost der Dichter: „Der Mensch ist ein Nicht-Loch, und das Loch ist das Primäre. Lochen Sie nicht; das Loch ist die einzige Vorahnung des Paradieses, die es hienieden gibt.“

