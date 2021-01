Keine Buchmesse 2021: Enttäuschung auch in Leipzigs Gastronomie- und Hotelbranche

Leipzig

Die Nachricht, dass die Leipziger Buchmesse auch 2021 coronabedingt nicht stattfinden wird, hat am Freitag in der Buch- und Verlagsbranche für großes Aufsehen gesorgt. Doch auch für die Stadt Leipzig als Austragungsort der Messe und des Lesefestivals „Leipzig liest“ hat die mittlerweile zweite Absage weitreichende Folgen. Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) bedauert den erneuten Ausfall sehr. „Damit verursacht die Pandemie einen weiteren schmerzhaften Einschnitt für Leipzig als Buch- und Messestadt – einen herben Schlag für alle Autor/-innen, Verlage, den Buchhandel, aber auch zahlreiche Kulturstätten, die Gastronomie sowie das Gastgewerbe“, betont sie.

Das Buch-Event lockt für gewöhnlich viele tausend Besucherinnen und Besucher in die Messestadt – im Jahr 2019 waren es über 280.000. „Die Leipziger Buchmesse und das Lesefest ,Leipzig liest’ zählen zu den wichtigsten Großveranstaltungen, die jährlich in Leipzig stattfinden“, sagt Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. Die rechtzeitige Absage bezeichnet er angesichts der derzeitigen Planungsunsicherheit als „logischen Schritt“.

Die vielen Besucherinnen und Besucher sind für die Stadt natürlich ein wichtiger ökonomischer Faktor. Denn sie übernachten in der Messestadt, besuchen örtliche Restaurants und nutzen die vielfältigen Angebote, die Leipzig zu bieten hat, wenn nicht gerade Corona ist. „Sie sorgten dafür, dass die Hotels und die Restaurants bestens gebucht waren, aber auch der Einzelhandel, die Taxiunternehmen, die Kultureinrichtungen, die Event-Locations, die Gästeführer, also quasi die gesamte lokale Tourismusbranche, sehr stark von dieser erfolgreichen Messe profitierte. Dieser Ausfall lässt sich leider nicht kurzfristig kompensieren“, fasst Volker Bremer es zusammen.

Große Enttäuschung in der Branche

Entsprechend groß war die Enttäuschung über die Absage der Buchmesse in Leipzigs Gastronomie. Für René Stoffregen, Geschäftsführer des traditionsreichen Auerbachs Keller, kam die Nachricht am Freitag überraschend. Für das Geschäft sei der Ausfall fatal, betont er, gerade weil das ganze letzte Jahr durch die Corona-Krise äußerst schwierig gewesen sei. Es habe für die Buchmesse im Mai schon einige Reservierungen gegeben. Teilweise stammen diese noch aus dem letzten Jahr. Nach der kurzfristigen Absage der Buchmesse im März 2020 waren sie auf dieses Jahr verschoben worden. „Einige Kunden sind bereits in Vorkasse gegangen und werden jetzt sicherlich stornieren“, so der Geschäftsführer.

Zurückgeworfen in die Realität

Auch Axel Hüpkes, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in Sachsen, betont die große Enttäuschung, die sich durch die Absage der Buchmesse in der Leipziger Hotel- und Gastronomiebranche breitgemacht habe. „Die Situation ist für uns insgesamt sehr schwierig und alle in der Branche haben mit Optimismus auf das Frühjahr und Veranstaltungen wie die Buchmesse geschaut. Die Absage hat uns wieder brutal zurück in die Realität geworfen“, so Hüpkes.

Die Buchmesse gehöre zu Leipzig wie das Völkerschlachtdenkmal und natürlich hätte man sich gewünscht, dass sie stattfinden könne. Trotz der großen Enttäuschung versuche man vorsichtig optimistisch zu bleiben. „Wir hoffen jetzt auf die zweite Jahreshälfte und darauf, dass im Sommer wieder Tourismus innerhalb Deutschlands möglich sein wird“, betont Hüpkes.

Hoffnung auf eine Entspannung der Corona-Lage wünschen sich natürlich alle. „Wir hoffen, dass die Verbreitung des Coronavirus bald beendet ist und es wieder möglich sein wird, touristische Reisen durchzuführen sowie Messen, Kongresse und Großveranstaltungen zu organisieren“, so Volker Bremer vom Leipziger Tourismus und Marketing.

