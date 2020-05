Keine Schwarzmalerei: Leipziger Galerien hoffen auf ein Ende der Krise

Leipzig

Einige Galerien haben wieder geöffnet, manche halten sich noch zurück. So langsam kommt wieder Leben in die Kunstszene. Der Frühjahrsrundgang der Spinnerei aber musste ausfallen, einer der Höhepunkte des Leipziger Kunstkalenders. Wie hat sich der Lockdown auf die Galerien ausgewirkt, und ist die Situation jetzt wirklich schon entspannt?

„Der Publikumsverkehr ist im Moment noch zurückhaltend und erfolgt meist nach vorheriger Absprache und Vereinbarung“, sagt Marian Elsner, der zusammen mit Sabine Elsner die Galerie ARTAe in Gohlis betreibt. Die aktuelle Ausstellung von Kathrin Rank wurde verlängert, eine kuratierte Gruppenschau aber auf nächstes Jahr verschoben.

„Auswärtige Stammkunden wollen den Besuch nachholen“

Auch Josef Filipp ist froh, in seiner Galerie in der Spinnerei jetzt endlich das Nachwuchstalent Sebastian Hosu zeigen zu können. „Auswärtige Stammkunden wollen den Besuch nachholen, sobald die Hotels in Leipzig wieder geöffnet sind.“

Der Ausfall des Rundganges habe aber finanzielle Konsequenzen, die auch durch staatliche Fördermaßnahmen nicht ausgeglichen werden könnten. Ähnlich sieht es sein nur wenige Meter entfernt ansässiger Kollege Tobias Naehring: „Für uns sind wichtige Termine entfallen: der Spinnereirundgang, bei dem wir eine Einzelausstellung von Johannes Daniel gezeigt hätten, die Art Cologne wurde auf den späten November verschoben und das Gallery Weekend Berlin auf den September.“

Viele Künstler hängen in der Luft

Nicht nur die großen Messen, auch Vernissagen und eben Rundgänge sind für die Galerien unverzichtbare Umsatzbringer. Arne Linde von der Galerie ASPN erklärt es so: „Dieser ganze Kunstmarkt lebt auch ein bisschen von der Aura, etwas „brandneues“ zeigen beziehungsweise sehen zu können, vom Spektakel, vom Gefühl, dass viele andere Menschen die Arbeit auch gesehen haben, die man sich gerade gekauft hat. Das heißt, hier hängen dann auch viele Künstler in der Luft, weil eine Arbeit von 2020, die erst später gezeigt werden kann, dann schon wieder ein bisschen „alt“ erscheint und vermutlich nur schwer einen Käufer findet.“

Apropos Künstler – sie sind ja weitgehend abhängig vom Wohlergehen der sie auf dem Markt vertretenden Galerien. „Einige unserer Künstler haben von Ihren Sammlern finanzielle Zuwendungen erhalten“, so Marian Elsner. Es ist quasi eine Vorauszahlung für später zu erwerbende Werke. „Eine schnelle, sehr gute und tatsächlich unbürokratische Hilfe.“

Verkäufe gingen auch nach der Schließung weiter

Wird es ein Galeriensterben geben? Prognosen sind schwierig, aber gegenwärtig sehen die Galeristen trotz vieler Probleme noch keine existenzielle Gefahr. Auch während der Schließung ging der Verkauf nach individueller Absprache weiter.

Josef Filipp betont: „In Leipzig und in Sachsen hat sich – nicht zuletzt durch die gute Arbeit der Spinnereigalerien – eine eigene Kunstsammlerszene entwickelt, die ganz bewusst hier Arbeiten erwirbt.“ Kritischer sieht es Arne Linde: „Die wenigsten Galerien haben starke Rücklagen, denn die meisten von uns sind aus idealistischen Gründen in der Kunst unterwegs und nicht die geborenen Großkapitalistinnen. Wenn es Reserven für ein, zwei Monate gibt, dann kann es klappen, aber im ständigen Auf und Ab des Kunstmarktes gibt es auch Galerien, die phasenweise knietief im Dispo stehen, und wenn es einen in einer solchen Phase erwischt hat, dann sieht’s düster aus.“

Wie in anderen Branchen ist die Kernfrage, wie lange die Krise dauert und wie schnell es dann wieder aufwärts geht. Nach gegenwärtigem Stand der Dinge ist aber in der Leipziger Galerienlandschaft kein flächendeckender Kahlschlag in Sicht.

