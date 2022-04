„Kick Line“: Leipziger Galerie zeigt Arbeiten von 26 Künstlerinnen des Malerinnen-Netzwerks

Leipzig

Ihre letzte Ausstellung entführte in die Himmel in und über ihr, mit Caspar David Friedrich im Sinn. In der Galerie Thaler zeigt Nina K. Jurk jetzt eine ganz andere Seite, vielleicht auch, weil die Welt eine andere ist. „Andacht“ heißt ihre aus neun Linolschnitten nach Fotos bestehende Arbeit. Sie zeigt Umbrüche, Widerstand, Staatsgewalt – den Stacheldraht über der Mauer, die berühmten Steinwürfe auf Panzer in Ostberlin 1953, Menschen mit Koffern in Ungarn im August 1989. Fast ganz in Schwarz versinkt das Bild einer Montagsdemonstration in Leipzig. Links oben steigen Apache-Hubschrauber über einer Landschaft auf, „gen Osten (Dresden Februar 2022)“ ist die Tafel bezeichnet. Dunkle Vorahnungen aus der Vergangenheit.

Die Kunst tanzt gekonnt aus der Reihe

Jurk ist eine von 26 Künstlerinnen des „MalerinnenNetzWerks Berlin-Leipzig“, deren Werke bis 23. April in der Galerie Thaler zu sehen sind. Es ist seit zwei Jahren die erste Schau der 2015 gegründeten Vereinigung für mehr Sichtbarkeit von Künstlerinnen und die erste, die fast ausschließlich Arbeiten auf Papier zeigt. Der Titel „Kick Line“ spielt auf eine Schautanz-Formation an, bei der eine Reihe von Tänzerinnen ihre Beine synchronisiert bis auf Augenhöhe in die Luft wirft und dabei eine gerade Linie bildet. Hier jedoch ist nichts auf Linie. Die Kunst tanzt gekonnt aus der Reihe.

Rosa Loy zeigt drei kleine Zeichnungen, in denen sich weibliche Mystik und mystische Rituale verbinden. Die Frauen bei Corinne von Lebusa scheinen sich in ihrer in Bann ziehenden Anwesenheit zu genügen, während Männer seltsame Dinge tun.

Frauenfiguren, die sich selbst genügen zu scheinen: Kunst von Corinne von Lebusa Quelle: André Kempner

Motive aus Pornofilmen

Interessante Dinge tut Tanja Selzer, die Motive aus Pornofilmen in Bleistiftzeichnungen übersetzt. Im feinen Zusammenspiel von Graphit und Papierstruktur entstehen Bilder, die ihre Herkunft nur noch erahnen und eine Art schwülen Impressionismus entstehen lassen. Auch Bettina Sellmann arbeitet mit dem Bleistift, ihr „Enlightened Dancer“ ist ein 230 mal 150 Zentimeter großes filigranes Meisterstück aus Körper, Licht und Schatten.

Filigranes Meisterstück aus Körper, Licht und Schatten: die Bleistiftzeichnung „Enlightened Dancer“ von Quelle: André Kempner

Kathrin Landa erweist sich wieder als Meisterin des Porträts, der Blick ihrer „Frau mit Sommersprossen“ beherrscht trotz seiner kleinen Maße eine Wand mit vielen Arbeiten. Insgesamt rund 100 Werke haben Gudrun Petersdorff und Tobia König untergebracht. „Das hätte unübersichtlich werden können, wurde es aber nicht“, sagt Galerist Ulrich Thaler. Tatsächlich verteilt sich die Fülle luftig, ineinander, miteinander.

Etwas angeknittert wirkt das Material, mit dem Alex Tennigkeit arbeitet. Was wie Papier aussieht, ist Kupferblech, auf dem sie ihre Zoologie in Öl ausbreitet. Über einer Horde Katzen und Katzenskeletten schwebt eine Drohne. Das Bodybuilding-Paar zwischen Baumtorsi, lebenden und toten Schimpansen wirkt nicht unbedingt wie die Krone der Schöpfung. Für Isabelle Dutoits „Wolf“ – hochfein in Öl auf Papier – gilt das schon eher.

Kunst, die verschwindet

Bis in die letzte Konsequenz nachhaltig ist Julia Rüthers Abstraktion, was sie ganz besonders aus der Reihe tanzen lässt: Der Rahmen ist containert und soll ausdrücklich nicht ersetzt werden. Das Bild ist mit Lebensmittelfarbe gemalt, verschwindet also nach ein paar Monaten.

Info: Bis 23. April in der Galerie Thaler (Spinnereistraße 7), Mi–Fr 13–17, Sa 11–15 Uhr; zu der Ausstellung wird eine Mappe mit Papierarbeiten des „MalerinnenNetzWerks Berlin-Leipzig“ vorgestellt.

Von Jürgen Kleindienst