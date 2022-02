Killer, Künstler und Komödie: „Bullets over Broadway“ in der Leipziger MuKo gefeiert

Leipzig

Woody Allen ist einfach stolz. Er hält „Bullets over Broadway“ für einen seiner besten Filme. Das war 1994. Ein paar Jahre später war er wieder begeistert: Susan Stroman hatte das hintersinnige Spiel um Kunst und Killer, Gangster und Girls, Talente und Tussis auf die Bühne gebracht. Es wurde kein Erfolg. Nach nur einem halben Jahr kam das Aus am Broadway. Woody Allen zynisch: „Die Hölle, das ist der Geschmack der anderen.“

Lag es an dem schnellen Ende, dass „Bullets over Broadway“ so lange brauchte, um über den Atlantik zu kommen? Nun aber wurde es doch noch angelandet: in Leipzig, in der Musikalischen Komödie. Deutsche Erstaufführung. Das ist ein Pfund – bei einem pfundigen Musical. Das setzt nicht auf neue Kompositionen, unter denen ohnehin eher selten Hits sind, sondern auf den Woody-Allen-Soundtrack. Auf klassische Jazz-Nummern der 20er/30er Jahre, also aus jener Zeit, in der „Bullets over Broadway“ spielt. Die Ära der Flüsterkneipen, der Prohibition, der Gangster. In den Kinos huldigten „Underworld“ und „Little Cäsar“ jenem Milieu, auf das Woody Allen und sein Partner Douglas McGrath mit Satire, Ironie, Anspielungen und tieferer Bedeutung blickten.

Kieksige blonde Gangsterbraut

Theater trifft auf Trivialität und Begabung auf Banausen. Eine kieksige blonde Gangsterbraut (Jasmin Eberl) will zur Bühne, ein junger Autor seinen Durchbruch, ein Manager schließt einen Pakt mit dem Teufel (das Gangstergeld gibt es nur mit seinem Girlie) – bis der mittelmäßige, aber ehrgeizige Stückeschreiber und Regisseur zwischen allen Stühlen landet. Die Gangstermaus ist völlig unbegabt, David, der Autor, verliebt sich in eine alternde, trinkfreudige Diva, sein Stück ist miserabel. Da greift Cheech, pokersüchtiger Bodyguard des Gangsterliebchens, ein. Er hat Ideen, wie die Handlung ins Laufen kommt, die Charaktere handfester werden – und die Texte witziger, pointierter, besser.

Jasmin Eberl (Olive) und Cusch Jung (Nick). Quelle: Tom Schulze

Was nicht ohne Folgen bleibt, denn Olive, die Gangsterfreundin, zeigt sich als Flittchen, die Darsteller als Egomanen mit Abgründen und der Schutz von Olive als Schützer der wahren Kunst. Ihre Unbegabung ist einfach nicht auf alle Zeit ertragbar.

„Bullets over Broadway – Das Musical“ folgt mit großem Bogen der Film-Story, übernimmt ein paar Dialoge, reibt sich jedoch nicht als Kopie auf, sondern erfindet – flott, frei und durchaus famos – allerhand neue Szenen. Oder verlegt Kino-Begegnungen in andere Kulissen. Alles attraktiv verpackt in den so farbigen wie faltenreicher Mantel von gut zwei Dutzend wunderbar swingenden Musik- und Tanznummern der Zeit. Der Stil könnte direkt aus dem Hause MGM kommen, wo das Kino-Musical in den 40er/50ern seine Blüte erlebte.

Schöne, auch visuell sinnliche Einfälle

Es gibt also richtig was zu sehen, wenn der „Tiger Rag“ als wilder Charleston durchs Speakeasy tobt, die Gangster mit knallenden Sohlen Angst einjagen oder die prachtvoll aufgelegte Girlstruppe abfahrende und ankommende Züge umrahmt. Inszeniert wird immer mal wieder filmisch – mit Szenen, die die Theateraufführung als Blick aus der Kulisse zeigen, mit Begegnungen, die von der linken in die rechte Bühnenseite überblenden oder mit einem drehenden Zugabteil, in dem mal dieses, mal jenes Paar sitzt. Das sind schöne, auch visuell sinnliche Einfälle (Inszenierung: Cusch Jung), die einfach Spaß machen.

Was die Darsteller-Schar, allesamt stimmlich auf der Höhe, auskosten, wenn auch bisweilen am Anfang zu laut karikiert wird. Die Diva Helen von Franziska Becker ist ein Vamp mit verführerischen Abgründen unter rötlichem Haar, in rosa, pink, grauen Kleidern perfekt gestylt, die mit „Ein gebrochenes Herz ist jeder Stern am Broadway“ aus ganzer Seele dahinschmilzt, während Michael Raschle als fresssüchtiger Warner Purcell und Jasmin Eberl als Olive, so blond im Haar wie im Gemüt, zum Flirt-Duett „Wir sind allein“ die ganze Bühne herrlich schwungvoll nehmen. Cheech, erst dezent, dann dominant als wahrer Künstler (stilsicher: Justus Seeger) und der Gangster Valenti (gemütvoll-gefährlich im Streifenanzug: Cusch Jung), der seiner Mutter huldigt – und bei „Ausgerechnet Bananen“ landet. Das Ensemble stürzt sich in ein feuriges Finale.

Das swingt und jazzt, bluest und bläst, treibt und tollt, schwärmt und schiebt

Benjamin Sommerfeld (David) und Franziska Becker (Helen). Quelle: Tom Schulze

Was bei dem Klang, der da aus dem Orchestergraben kommt, gar nicht so schwer ist. Das swingt und jazzt, bluest und bläst, treibt und tollt, schwärmt und schiebt, dass es ins Ohr geht (und bleibt). Der Sound von kratzigen Schellackplatten als gelungene Wanderung zwischen historisch und heutig (Leitung: Tobias Engele). Wünsche bleiben jedenfalls keine. Ob bei „Ich hab’ auf Hotdog Appetit“, wenn ein Hotdog-Verkäufer auftaucht und ein paar Hotdogs übermütig tanzen, oder bei „Immer gibt’s ein Morgen“ der Song sich nach und nach hochschaukelt, oder zum trägen „Lass dich einfach treiben“, wenn das Gangsterauto mit leuchtenden Vorderlichtern aus dem Dunklen auftaucht. Das Orchester legt immer stimmungs- und gefühlvoll den richtigen Teppich darunter. Der Untergrund, auf dem Sänger und Sängerinnen geradezu schweben.

Standing Ovations nach drei Stunden – und eine Hoffnung: In Leipzig stirbt „Bullets over Broadway“ nicht schon nach sechs Monaten.

Info: Bullets Over Broadway in der MuKo: 15., 16., 18. Februar; 5., 6., 11, 12., 13. März;12. 13., 15. April. Karten (10–49 Euro): www.oper-leipzig.de, www.ticketgalerie.de oder Tel. 0341 1261261. Der Vorverkauf für März und April beginnt am 15. Februar.

Von Norbert Wehrstedt