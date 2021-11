„Kinder von Hoy“: Grit Lemke erzählt von Glück und Terror in Hoyerswerda

Leipzig

Die sozialistische Zukunft leuchtete südlich von Cottbus. Hoyerswerda. Oberlausitz. Sorbenland. Mitte der 50er, als der Energieriese Schwarze Pumpe entstand und in seiner Nähe Hoyerswerda-Neustadt, muss es da so wild zugegangen sein wie in Werner Bräunigs unerwünschtem Wismut-Roman „Rummelplatz“, der erst 2007 im Aufbau-Verlag erscheinen konnte.

Mit den Jahren wurde es ruhiger in Hoyerswerda. Eine sozialistische Platten-Idylle, in der Ruß auf allem lag, wenn die Filter wieder ausfielen, in der im Rhythmus der Schichtbusse gelebt wurde, der Gang in die Kaufhalle für Mütter so normal war wie die Garagenviertel für die Väter. Wo die Lust am Kleingarten blühte und der Knappensee im Sommer Flucht und Sehnsucht wurde, während ein Moor aufs Verschwinden wartete. Es lag die lockende Kohle darunter.

Grit Lemke ist in der Zukunft aufgewachsen.

Grit Lemke, 1965 in Spremberg geboren. Ihr Dokfilm „Gundermann Revier“ war für den Grimme-Preis nominiert. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Wie wächst man in so einer Stadt auf, die neu und sozialistisch sein sollte? Die mit Erkern, Reliefs und Mosaiken, Plastiken und Plätzen, Gittern und allerlei Zierrat anfangs durchaus anders aussah als andere Neubaustädte. Die erst sieben Jahre aufs Kulturhaus wartete – und in der irgendwann auch die Häuser immer höher wuchsen. Auf einem leuchtete „Kohle Energie Gas“. Das Ziel der sozialistischen Musterstadt jenseits einer Altstadt, die verfiel. So wie andere Altstädte anderswo.

Grit Lemke ist in der neuen Stadt aufgewachsen. Dem Hoyerswerda der Zukunft. Nun blickt sie zurück auf dieses Versprechen. Nüchtern und desillusioniert – und dennoch illuminiert von Jahren der Kindheit, in denen alles Abenteuer war, einer Jugend, die bunt und aufregend mit Trinken, Disco, Banden, Kultur, Dada und Gundermann blieb, und einem Erwachsenwerden, in dem der anarchische Widerstand gegen einig Vaterland die Aktivisten der letzten Stunde hervorbrachte. Was folgte, waren die Baseballschläger-Jahre, WG, Hausbesetzung, der Laden (Kultur-Betonwürfel), der brachiale Rassismus der Neonazis, der 1991 die Stadt bekannt machte.

Das Leben in Angst vor Angriffen

Vertragsarbeiter gab es seit Ende der 70er in Schwarze Pumpe, sie kamen aus Polen, Jugoslawien, Mocambique. Dazu gehörten sie nie. Nun waren sie Feinde. Auch jene Vietnamesen, die Alicke, der Junge mit den blonden Locken, der mit Suff und Selbstsuche zur Glatze wurde, auf dem Markt angreift. Ein Signal in jener Zeit der Springerstiefel und Bomberjacken, in der es keine staatliche Autorität mehr gab, in der belagert und vertrieben wurde.

Grit Lemkes Buch „Kinder von Hoy“ erzählt darüber, wie es damals war. Das Leben in Angst vor Angriffen und Jagden, in Hilflosigkeit und Ratlosigkeit, als der gewaltbereite Schwarze Block aus Berlin und von anderswo her zur großen Polizeiprügelei anreiste. Da wird der Ton von Grit Lemke anders. Ernster und ein bisschen erstaunt, dass sie durchgekommen ist. Mit Flucht aus der Stadt. Auch wenn sie einmal feststellt, „jenseits von Pumpe ist die Welt weit weg“, irgendwann ist die Ferne Rettung.

Vielsprachige Kindheitsmuster

Dieses Buch ist eine Erinnerung an eine Stadt und ein halbes Leben, die sich spannend liest. Immer ist viel Ironie im Spiel, aber nie von einem abgehobenen Platz aus der Vogelperspektive. Grit Lemke bleibt mittendrin. Im Geruch und den Geräuschen, in den Gefühlen und den Gedanken, die in einer selbst erlebten Vergangenheit unterwegs sind.

Oft kommen die Kinder von Hoyerswerda zu Wort, Pfeffi, Röhli, Hausi, Rottl, Yvonne, Claudia und andere, auch David aus Mocambique. Dadurch entstehen vielsprachige Kindheitsmuster, die die Atmosphäre jener DDR-Jahre zwischen Zukunftsversprechen und Ernüchterung einfangen – zwischen Schule, Planetarium, Ferienlager, Wäschetrockenplatz und Festen, die offiziell immer gefeiert wurden.

„Kinder aus Hoy“ erzählt vom ganz normalen Leben

Sozialistische Sittenbilder, in denen Hoyerswerda zu einem vergessenen kulturellen Traumort wird. Hier ist, fernab vom Schuss und von Kontrolle allerlei möglich. Von der in Leipzig verbotenen Folk-Oper „Die Boten des Todes“ bis zum Werden von Gundermann, vom Dada-Spektakel bis zum Nonsense-Theater. Die Stasi war da, aber nicht aktiv. Bis im Herbst 1989 Mensching/Wenzel vor dem Konzert festgenommen wurden. Sie wollten die Rock-Resolution vorlesen. Grit Lemke macht aus all diesen Ereignissen ein prächtig coloriertes Kleinwelt-Panorama. Es lässt sich auch als eine lange Liebeserklärung an ihr Hoyerswerda lesen.

„Kinder aus Hoy“ ist jedoch nicht nur ein autobiografischer Report. Das Buch erzählt auch davon, wie die DDR getickt, gelebt, geatmet, gerochen hat. Im kleinbürgerlichen Glück und im großen Ganzen für die Fassaden. Dazwischen hat sich das zugetragen, wovon Grit Lemke erhellend, erklärend, einfühlsam erzählt: ganz normales Leben.

Grit Lemke: Kinder von Hoy. Freiheit, Glück und Terror. Suhrkamp Verlag; 255 Seiten, 16 Euro Quelle: Suhrkamp

Von Norbert Wehrstedt