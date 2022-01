Leipzig

Es ist Donnerstag, kurz vor 20 Uhr. Nova Eventis ist in Dunkelheit gehüllt, nur vereinzelte Lichterketten funkeln wie weit entfernte Sterne an der Fassade, versprühen einen letzten Hauch Weihnachtsstimmung. Die Türen sind verschlossen, denn hier in Sachsen-Anhalt ist Feiertag. Und so ist der gewaltige Parkplatz eine Einöde. Nur vor dem blauen Würfel westlich des Einkaufszentrums stehen ein paar Fahrzeuge. Einige der Halter sind womöglich angereist, um im Schnellrestaurant mit dem goldenen M zu speisen. Die meisten aber dürften wegen eben jenes blauen Würfels hier sein: das UCI-Kino. So auch ich. Und das nicht zum ersten Mal, seit Sachsens Kino abermals dicht sind.

Kino macht jeden Film besser

Ich liebe Kino, liebe Filme und bin der festen Überzeugung, dass ein Kinobesuch jeden Streifen besser macht als auf der heimischen Couch. Ich liebe das Warten im Foyer, den Blick auf die Poster, die von kommenden Highlights künden. Ich liebe es, mit einer Tüte Popcorn im Sessel zu versinken, am liebsten in einer der vorderen Reihen, den Blick auf die Leinwand gerichtet, die das gesamte Blickfeld füllt. Wo sich zwei Stunden oder länger Menschen in fremde Welten begeben, miteinander kämpfen oder sich verlieben, wo Tiere sprechen und Monster wüten, wo Kammerspiele ebenso faszinieren wie bombastische Weltuntergangsgeschichten.

1,43 Mal gingen die Deutsche im Vor-Corona-Jahr 2019 durchschnittlich ins Kino, bei mir war es rund das Dreißigfache davon. Insofern war die Schließung der Lichtspielhäuser im ersten und zweiten Lockdown auch das, was mir im Bereich der Kultur am schmerzlichsten fehlte – Netflix und Co. konnten die wöchentlichen Kinobesuche nicht mal ansatzweise kompensieren. Als Sachsen im November beschloss, erneut in den Teil-Lockdown zu gehen und sämtliche Kultureinrichtungen zu schließen, war der Frust deshalb umso größer. Andere Bundesländer folgten diesem Beispiel jedoch nicht, und so ist seitdem Sachsen-Anhalten zum vorläufigen Kino-Mekka geworden. Auch in dieser Hinsicht bin ich nicht der einzige.

Orientierungshilfe

Bereits im Dezember gab es zwei Begegnungen, die mir das bestätigten. Mitte des Monats, als es zum neuen „Spider-Man“ ins Cinemaxx im Herzen Halles ging, verließ ich mit meiner Begleitung gerade das Gebäude und bog um die Ecke, als uns ein Pärchen fragte, wo denn der Eingang zum Kino sei – sie kämen aus Leipzig und würden sich hier nicht auskennen. Zeit für ein Gespräch blieb nicht, doch hier waren sich zumindest für einen Moment vier Gleichgesinnte begegnet. Am 23. Dezember lockte der Start von „Matrix Resurrections“ mich und zwei Freunde erneut nach Günthersdorf – ebenso wie einen Kollegen aus der Redaktion, der in der Schlange samt dreier Begleiter plötzlich direkt hinter mir stand. Gleicher Film, allerdings eine 15 Minuten spätere Vorstellung.

Handfeste Aussagen darüber, wie viele Menschen es aus Sachsen zum Kinobesuch ins Nachbarbundesland verschlägt, bekommt man auf Nachfrage aus Datenschutzgründen erwartungsgemäß nicht. Torsten Raab, Theaterleiter des Puschkinos in Halle, dem aus Leipziger Sicht nächstgelegenen Arthouse-Kino, weiß nur von zwei Familien zu berichten, die ihm bei ihrem Besuch während der Ferien verrieten, dass sie aus Leipzig kämen. Ein spürbarer Besucheranstieg seit den Schließungen in Sachsen sei aber zu bemerken. Nadine Breuer von der UCI Multiplex GmbH teilt mit, dass im Günthersdorfer Kino „insbesondere mit Beginn der Schulferien in Sachsen die Besucherzahlen deutlich gestiegen“ seien. „Besonders gefragt waren ,Spider-Man’ und natürlich die aktuellen Kinderfilme wie ,Encanto’ und ,Clifford’.“

Stichprobe: Mehr als die Hälfte aller Besucher aus Sachsen

Am 6. Januar nun, beim Besuch von „Kingsman – The Beginning“, wollte ich es etwas genauer wissen und schlenderte deshalb über den Parkplatz. Ergebnis der stichprobenartigen Kennzeichenzählung in den ersten acht Reihen: 67 Fahrzeuge, davon 28 aus Leipzig, fünf aus dem Raum Schkeuditz und Eilenburg – und sogar jeweils eines aus Chemnitz und Dresden. Auch wenn Kennzeichen und Wohnort natürlich nicht übereinstimmen müssen: Allein der Gedanke, dass ein paar Menschen für einen Kinobesuch solch einen Weg auf sich nehmen, wärmt das Herz.

Im Inneren dann der gewohnte Ablauf: anstellen, 2G-Nachweis, Online-Ticket vorzeigen, Snacks kaufen, gemütlich machen in der sechsten Reihe – mit ordentlich Abstand zu den anderen Besuchern – und zurücklehnen. Für mich zum fünften Mal inzwischen schon, seit das in Leipzig nicht mehr möglich ist. Dass es hier im UCI geht, ist im Übrigen nur eine Sache von wenigen Hundert Metern – man könnte sagen, dass die Betreiber schlicht Glück hatten, ihr Kino auf der richtigen Seite der Landesgrenze zu bauen.

Am Freitag dann eine Nachricht, die zumindest dem Leinwand-Fan in mir Hoffnung macht: Sachsen will einigen Kultureinrichtungen, darunter auch Kinos, mit der neuen Corona-Schutzverordnung die Öffnung erlauben. Dagegen spricht die gerade anrollende fünfte Welle; dafür hingegen, dass Kinos aufgrund der festen Sitzplätze und günstiger Belüftung keine Infektionsherde sind. Doch selbst wenn Sachsens Kinos auf dem Papier wieder öffnen dürfen, werden wohl noch ein, zwei Wochen zur Vorbereitung vergehen, bis es tatsächlich so weit ist. Und ob dann nicht schon wieder die Überlastungsstufe eingetreten ist, das weiß niemand. Im Zweifelsfall hilft dann für den Filmgenuss erneut nur der Besuch im Nachbarland.

Von Christian Neffe