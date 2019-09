Kinoprogrammpreis für Leipzigs Schaubühne Lindenfels

Leipzig

Nächste Woche ist mal wieder Premiere. Allerdings nicht auf der Kino-Leinwand, sondern davor. Die Schaubühne Lindenfels startet einen Snackverkauf. Popcorn und Nachos gehören nicht dazu, dafür ist alles Bio und ohne Müll. Die Verkaufsbecher nämlich, die sind recycelbar. Eine Kooperation mit dem Unverpackt-Laden.

Eine erste Premiere des Ein-Saal-Kinos in Leipzigs Karl-Heine-Strasse (70 Plätze) ist inzwischen gelaufen: die erste Freiluftsaison in der Ex-Kammgarnspinnerei. 32 Vorstellungen von Juni bis August. „Das ist eher Event als Kino“, sagt Malte Springer, seit zwei Jahren der Kino-Programmmacher, „wer kommt, ist auf Unterhaltung aus“. Das hält das Lindenfels sonst etwas anders – und wird dafür auch tatsächlich belohnt. Im letzten Jahr, als fast alle Kinos anhaltend Klagelieder auf den Besuch sangen, legten die Zuschauerzahlen um 20 Prozent zu. Erfolgsgeheimnis? Anspruch, Hartnäckigkeit, Ideen, Originalität. „Mehr als nur einen Film abspielen “, sagt Malte Springer. Also den richtigen Film ins Haus bringen, zugeschnitten auf jenes Publikum, das hierher kommt.

Kollegiale Unterstützer

Das hat auch funktioniert, als 2018 eine neue Rollleinwand gebraucht und per Crowdfunding zur Finanzierung aufgerufen wurde. Mehr als 100 Unterstützer brachten 12 000 Euro zusammen, die Passage allein steuerte davon in kollegialer Geste 1000 Euro hinzu. Nun muss noch das Kartensystem erneuert und eine zweite neue Leinwand beschafft werden.

Das Lindenfels ist kein Premierenkino, außer für kleinere Verleiher. Auf andere Arthouse-Filme muss schon sechs, sieben Wochen gewartet werden. „Anfangs war ich darüber frustriert“, erinnert sich Malte Springer. Heute nimmt er es als Chance. Da muss sich die Truppe um ihn eben was einfallen lassen. Das heißt dann insbesondere interdisziplinär arbeiten, also Film mit Musik oder anderen Künsten verbinden, Reihen, die sonst keiner hat, spielen und dafür in die Archive gehen.

Das ist im Laufe der Zeit immer aufwendiger geworden – und kostet richtig Recherche: „Die Rechte wandern ständig hin und her – bis sie keiner mehr hat. Das ist ärgerlich und beeinträchtigt uns.“ Trotzdem gelangen 2018 nicht ganz alltägliche Reihen zu 1968 und mit Filmen von Harry Dean Stanton. Dazu kam die Dokfilm-Reihe „In this World“ mit Filmen nach Deutschland emigrierter Regisseure. Oder Gewandhaus spielt Kino mit musikalischen Einstimmungen. Oder Kunst frisst Kino über Künstler. Die lief zwar nicht so gut, wurde aber nicht abgebrochen. „Das ist für uns eine Label-Reihe“, sagt Malte Springer. So wie das kostenlose Treppenkino vorm Haus, der Klubkinoklub, in dem mehr als zwei Dutzend Enthusiasten jede Woche Besonderes, auch Abgedrehtes zeigen (ohne Eintritt, mit Spende), oder das Kinderkino, in dem vor allem Klassiker in Schwarz-weiß laufen. Das funktioniert.

„Wir müssen nicht alles zeigen“

Springer ist überzeugt: „Wir müssen nicht alles zeigen, was es so gibt. Wir müssen die Lücke finden.“ So werden im Lindenfels Produktionen zum Hit („Das melancholische Mädchen“, „ Donbass“), die anderswo nicht laufen. Oder gar nicht gezeigt werden. Dass sich das Lindenfels, das Hauptgewinner des MDM-Kinoprogrammpreises wurde, als Kiezkino mit Auftrag versteht, zeigt auch die KinoFino-Reihe. In der werden Kinder spielerisch an andere Kulturen herangeführt. Filme im Original (mit Untertiteln) sind ja ohnehin im Lindenfels Programm.

