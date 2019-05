Kultur Regional Volker Bräutigam 80 - Kirchenmusiker, Komponist und Pädagoge zwischen Hochschule und Praxis Der Leipziger Kirchenmusiker und Komponist Volker Bräutigam feiert seinen 80. Geburtstag.

Der Pädagoge: Volker Bräutigam unterrichtet Yoon Jung Cahng aus Südkorea an der Schuke-Orgel in der Marktkirche in Halle. Quelle: picture-alliance / ZB