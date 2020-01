Kirow-Chef Ludwig Koehne erhält Leipziger Karl-Heine-Preis

Leipzig

„Der Dank gebührt der ganzen Truppe.“ Mit diesen Worten nahm Ludwig Koehne, Inhaber der Leipziger Kirow Ardelt GmbH und HeiterBlick GmbH, am Freitag den Karl-Heine-Preis 2020 entgegen.

Eisenbahnkrane und Straßenbahnen

Seit drei Jahren verleiht der Verein Industriekultur Leipzig diese Auszeichnung – und zwar stets zu Heines Geburtstag am 10. Januar, erklärte Vorsitzender Markus Krabbes. Die Familie Koehne habe nicht nur 30 Millionen Euro im Traditionsbetrieb Kirow investiert und den Eisenbahnkranbauer damit vor dem Untergang gerettet, lobte Carsten Krautz in seiner Laudatio. Mit der Weiternutzung der historischen Industriearchitektur in Neulindenau sowie dem innovativen Anbau desKugel-Cafés „Techne Sphere“ nach einem Entwurf des Architekten Oscar Niemeyer setze das Unternehmen auch kulturelle Maßstäbe. Zudem habe die HeiterBlick GmbH schon über 300 Straßenbahnen „Made in Leipzig“ gefertigt.

Auftakt für Jahr der Industriekultur 2020

Die Verleihung im Neuen Rathaus war zugleich Auftakt für das sächsische Jahr der Industriekultur in Leipzig. Weitere Infos und das umfangreiche Programm dazu finden sich unter folgenden Links:

– www.leipzig.de/industriekultur2020

– www.industriekultur-leipzig.de

Von Jens Rometsch