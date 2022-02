Klassentreffen mit Lehrer: Neo Rauch kuratiert Ausstellung seiner Meisterschüler in Leipzig

Leipzig

Fast drei Meter hoch ist dieses Fohlen. Jeden Moment, scheint es, könnte es losspringen, keinen Halm auf dem anderen lassen mit seiner noch ungelenken, unkontrollierten Kraft – und aus Martin Galles Leinwand in die Welt entkommen. Doch erst einmal hängt es brav an der Wand in der Galerie Eigen + Art in der Leipziger Spinnerei. Der 1981 in Leipzig geborene Maler ist einer von 24 Meisterschülerinnen und Meisterschülern, die 2008 bis 2014 ihren Meisterschülerabschluss in der Klasse Neo Rauch an der Hochschule für Grafik und Buchkunst machten und ab Samstag gemeinsam in einer Ausstellung zu erleben sind.

Damit gehe diese Woche der Leipziger Malerei weiter, sagt Galerieleiterin Elke Hannemann und spielt damit auf den „Bilderkosmos Leipzig“ an, der am Mittwoch im Museum der bildenden Künste eröffnet wurde, der in der zeitgenössischen Kunst endet, mit Arbeiten von Neo Rauch und schließlich vielen seiner Schülerinnen und Schüler, die nun auch in dieser Schau zu sehen sind.

Neun Jahre nach dem letzten Klassentreffen

Kuratiert hat sie ihr Lehrer selbst - der Titel trägt gewissermaßen ihre Begründung in sich: „Weil es ein schöner Abend war“. Dieser hat sich vor eineinhalb Jahren zugetragen, als Rauch seine ehemalige Klasse vor die Bilder seiner Ausstellung „Der Handlauf“ bei Eigen + Art lud. Dabei habe sich, so der Maler, der Wunsch ergeben, sich mit eigenen Bildern zusammenzufinden, so Rauch. Und das immerhin neun Jahre nach dem letzten künstlerischen Klassentreffen – durchaus ungewöhnlich im Kunstbetrieb. Dass man sich immer wieder begegnete, liegt auch daran, dass viele der Künstlerinnen und Künstler in Leipzig geblieben sind. „Die Attraktivität von Berlin scheint nachzulassen, was verständlich ist“, sagt Rauch.

Blick in die Ausstellung „Weil es ein schöner Abend war“ mit Kunst von Claus Georg Stabe (l.), Martin Galle, Titus Schade und Heide Nord (Installation) in der Galerie Eigen+Art. Quelle: André Kempner

24 Künstlerinnen und Künstler, die wie Maria Sainz Sueda (ihr Gemälde misst 250 x 750 cm) zum Teil mit Großformaten vertreten sind, in einer Galerie – das bedeutet wenig Auslauf für die einstigen „Fohlen“, könnte man meinen. „Mein Gott, wie kriegen wir das alles unter“, habe er beim Eintreffen der Kunst im Raum gedacht, erzählt der Kurator. Er hat sie ausgezeichnet untergebracht, die insgesamt 42 Werke. „Auswahl, Hängung – Neo war grandios schnell“, sagt Hannemann. Rauch suchte die Beteiligten nicht im Atelier auf, die Absprache erfolgte digital. Franziska Holstein machte mit einer Wandmalerei ab Ende vergangener Woche den Anfang. Das Übrige fügte sich dazu.

Weniger Beschäftigung mit der menschlichen Figur

„Mir fällt auf, dass es einen Rückgang an Beschäftigungskompetenz mit der menschlichen Figur gibt“, sagt Rauch. Die Ausstellung belegt zumindest, dass die Interessen oft woanders liegen. So befasst sich Irene Bisang auf ihren zehn Kleinformaten vornehmlich mit Vögeln, die sie in magisch-surreale Zusammenhänge bringt. Mandy Kunze zeigt eine glühende Impression mit Meer, Himmel und Feuer. Ganz verschiedene Interieurs gibt es in gewohnter Klasse von Johannes Rochhausen und Tino Geiss. Titus Schade stellt Spielzeuggebäude in „Das große Regal“, während Katrin Brause und Mirjam Völker metaphorisch aufgeladene Exterieurs aufbieten, in denen die Menschen zwar unsichtbar sind, aber doch wirksam waren.

Einen kleinen Schwarm von Kleinformaten zeigt Kerstin Pfefferkorn – mit Figuren, die als Schemen hervortreten und gleich wieder verschwinden. Einen starken figürlichen Akzent setzt Christian Bussenius in seinem Bild „Freischwimmer 2“: Eine Frau und ein junger Mann an einem Geländer in Badekleidung, versunken-verträumt, mit einer rätselhaften Nachtstadt im Hintergrund.

„Freischwimmer 2“ von Christian Bussenius. Quelle: André Kempner

Keine kleinen Rauchs

24 Künstler Ende 30, Anfang 40, die bei sich angekommen sind. „Schön, dass es immer weitergeht, dass die Leute weiter ihre Bedrängnisse der rechtwinklige Fläche anvertrauen“, findet Rauch, der als Lehrer keine kleinen Rauchs hervorgebracht hat, so wie sein Lehrer Arno Rink keine kleinen Rinks. „Ich war nur ein vorübergehender marginaler Begleiter. So soll es doch sein.“ Understatement à la Rauch.

Er sei zwar froh nicht mehr zu lehren, sich auf seine Arbeit fokussieren zu können, sagt Rauch, um dann ein kleines Geständnis zu machen: „Wenn ich wie hier eine Reihe abschreite, dann zuckt in mir der Rohrstock.“ Das sei eine „ungute Neigung“, die sich überall einstelle, „auch bei Alten Meistern – aber ebenso in Bezug auf meine Arbeit“.

Da ist es vielleicht ganz gut, notfalls weggaloppieren zu können wie ein Fohlen. Um dann zurückzukehren – zum nächsten schönen Abend.

Info: Bis 19. März bei Eigen + Art (Spinnereistraße 7); Eröffnung Samstag (12.2.) 12–19 Uhr, geöffnet Di–Sa, 11–18 Uhr

