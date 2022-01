Leipzig

Auch am dritten Wochenende nach der Wiedereröffnung von Teilen der sächsischen Kultur sind die Angebote in Leipzig noch vergleichsweise rar gesät. Es gibt sie aber – vor allem Fans klassischer Musikspielarten werden in den folgenden Wochenendtipps fündig. Und auch für die, die lieber zuhause bleiben wollen, gibt es Angebote.

1. Für Sparfüchse: Klavier-Impro im Horns Erben

Das Kulturlokal Horns Erben hat seit vergangener Woche wieder geöffnet. An diesem Wochenende rückt das Klavier in den Vordergrund: Pianist Robert Herrmann, ehemaliger Student der Leipziger Hochschule für Musik und Theater und Mitbegründer des Jazz-Clubs Horns Erben, gibt Improvisationen auf den 88 weißen und schwarzen Tasten zum Besten. Seine Musik spielt mal mit minimalistischen, mal mit klassischen oder Ideen aus dem Jazz.

Beginn ist am Samstag um 20 Uhr im Horns Erben, Arndtstraße 33. Karten gibt es im Vorverkauf für 11 Euro, ermäßigt 8,80 Euro, unter tixforgigs.com. Die Preise an der Abendkasse: 12 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Pianist Robert Herrmann spielt am Samstag im Horns Erben. Quelle: Ulrike Kase

2. Für Kulturhungrige: Meisterliches in der Oper

Am 15. Dezember 1991 feierte Giacomo Puccinis „La Bohème“ unter der Regie von Peter Konwitschny seine Premiere an der Oper Leipzig – und wird auch heute noch, 30 Jahre später, gespielt. Das Stück um eine Gruppe Pariser Künstler im Jahre 1830 wurde von Konwitschny radikal reduziert, die Inszenierung verzichtet auf bunte Kostüme und Kitsch. Stattdessen der Fokus aufs Wesentliche – und damit vor allem auf die herrliche Musik, um die sich am Pult des Gewandhausorchesters Christoph Gedschold kümmert. LVZ-Kulturchef Peter Korfmacher garantiert, dass Tränen fließen werden.

Die Oper Leipzig zeigt „La Bohème“ am Samstag. Beginn ist um 19 Uhr. Die Karten kosten zwischen 35 Euro und 79 Euro. Es gibt sie vor Ort oder unter www.oper-leipzig.de. Es gilt die 2G-plus-Regel.

Die Oper Leipzig zeigt am Samstag den Klassiker „La Bohème“. Quelle: Tom Schulze

3. Für die Couch: American Football im Doppelpack

Wenn das vergangene Wochenende eines unzweifelhaft gezeigt hat, dann wie überraschend, packend und ganz und gar unberechenbar American Football ist. Vor allem die hauchdünnen Siege der Los Angeles Rams und der Kansas City Chiefs waren wahre Spannungsgranaten. Beide Teams kämpfen diesen Sonntag nun um den Einzug in den Superbowl in zwei Wochen. Und wenn das nur halb so aufregend wird wie zuletzt, ist Unterhaltung garantiert.

Der TV-Sender Pro7 überträgt am 30. Januar ab 20.45 Uhr das Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs live. Um 0.25 Uhr folgen die San Francisco 49ers bei den LA Rams im Fernsehen oder auf ran.de. Neueinsteigern in die Sportart stehen die Moderatoren mit kompetentem Fachwissen beim Erlernen des komplexen Regelwerkes bei.

Kansas-City-Quarterback Patrick Mahomes (Nummer 15) kämpft am Sonntag um den Einzug in den Superbowl. Quelle: dpa/Charlie Riedel

4. Für Neugierige: Wundertüte beim Kulturverein Pro Gohlis

Der Kulturverein Pro Gohlis freut sich, seine Spielstätte endlich wieder öffnen zu dürfen. Am Samstag wird das Wochenende mit der „K&K Wundertüte“ eingeläutet, dann steht das inzwischen siebte Überraschungskonzert des Vereins an. Verraten wird vorab immerhin, wer spielt: Sängerin Ines Agnes Krautwurst sowie Sänger und Pianist Jens Pflug zeigen Ausschnitte aus dem Programm „Let’s Duett“. „Wir haben, einer Wundertüte angemessen, Überraschungen im Programm“, versprechen sie.

Die Kartenbestellung vorab wird aufgrund des geringen Kontingents dringend empfohlen – und ist telefonisch unter der Nummer 0341 58614714 oder per E-Mail pro-gohlis@leipzig-gohlis.de möglich. Es gilt die 2G-plus-Regel.

Sängerin Ines Agnes Krautwurst tritt am Samstag in Gohlis auf. Quelle: André Kempner

5. Für Familien: Puppentheater im Werk 2

Das Theater Fuchs bringt ein Puppentheater für Kita-Kinder auf die Bühne von Werk 2 in Connewitz. Puppenspieler Christian Fuchs und Regisseur Stephan Wunsch adaptieren das Kinderbuch „Wer ist denn Omas Liebling?“ der schwedischen Illustratorin Stina Wirsén. Mit Puppenbauer Peter Lutz und Fabian Gold (Bühne) inszenieren sie ein Alltagsabenteuer für die Kleinen. Und darum geht’s: Das Wusel hat eine Lieblingsoma, die nur ihm allein gehört. Als aber seine Cousine zu Besuch kommt, bahnt sich Streit an – schließlich könnte sie ihm die Lieblingsoma streitig machen. Ein Gefühl, das viele kleine Kinder kennen, egal ob es um die Oma, den Kindergartenfreund oder einfach ein Spielzeug geht. Das Puppentheater wird die jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer mitfiebern lassen und bestimmt ein gutes Ende haben. Omas Sofa ist zum Glück nämlich groß genug für drei.

Das Puppentheater wird am Sonntag und Montag, jeweils ab 16 Uhr, in der Halle D von Werk 2, Kochstraße 132, gezeigt. Kinder zahlen 5 Euro, Erwachsene 9 Euro. Tickets und das aktuelle Hygienekonzept gibt’s hier: www.werk-2.de.

Kindertheater "Wer ist denn Omas Liebling?" im Werk 2. Quelle: Christian Fuchs

Von Christian Neffe